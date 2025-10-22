Тренд и уровни - страница 190

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Nikolai Starkovskii #:

А ты предлагаешь верить, что приходит лимитный игрок и всё скупает? Во времена когда торгуют роботы. Это забавно. Просто здесь веселее , чем в ветке Юмора

Я в это не верю,потому что знаю что там процессы происходят сами собой,лимитные игроки ни чего не решают,если они даже есть,мы ведь ими тоже можем быть.

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Павел-Славянин #:

Я в это не верю,потому что знаю что там процессы происходят сами собой,лимитные игроки ни чего не решают,если они даже есть,мы ведь ими тоже можем быть.

Если я отправлю ТС график подбрасывания монеты, уверен, он и там найдет и лимитного игрока, и поджатие , и ложный пробой и всё, что угодно

 

#Герчик


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Sergey Lazarenko #:

#Герчик


Вот не поленюсь, вечером проверю это убожество 

 

:-) опять цыганщина 50/50

чтобы получилось как по приведённому герчику EURGBP должен встать на шпагат

---

элементарной логикой проверяйте - а оно такое вообще может быть ?

 
Maxim Kuznetsov #:

:-) опять цыганщина 50/50

чтобы получилось как по приведённому герчику EURGBP должен встать на шпагат

---

элементарной логикой проверяйте - а оно такое вообще может быть ?

не нервничай, вечером все увидишь

 

EURUSD

Утро 15.01.25


 

обычно прогноз читается через "И": (1) евро вверх И (2) фунт вверх И (3)йена вниз .. это значит что все указанные события произойдут.  Когда одно из событий не произошло - прогноз считается ошибочным. Как рыба не бывает второй свежести.

у цыган и герчика, прогнозы надо читать как "из всех перечисленных событий, какое-нибудь да сбудется, но почти точно не все". Выбираются противоречивые события и "прогнозы" получаются неопровержимыми.

 
Nikolai Starkovskii #:

Чё то не откатывается

да, вместо человечьего отката - был унылый флет :-) что поделать, доллар расслабляется, в ветке про прогнозы написано

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#Герчик


Ничего не сработало:)

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