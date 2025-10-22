Тренд и уровни - страница 190
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А ты предлагаешь верить, что приходит лимитный игрок и всё скупает? Во времена когда торгуют роботы. Это забавно. Просто здесь веселее , чем в ветке Юмора
Я в это не верю,потому что знаю что там процессы происходят сами собой,лимитные игроки ни чего не решают,если они даже есть,мы ведь ими тоже можем быть.
Я в это не верю,потому что знаю что там процессы происходят сами собой,лимитные игроки ни чего не решают,если они даже есть,мы ведь ими тоже можем быть.
Если я отправлю ТС график подбрасывания монеты, уверен, он и там найдет и лимитного игрока, и поджатие , и ложный пробой и всё, что угодно
#Герчик
#Герчик
Вот не поленюсь, вечером проверю это убожество
:-) опять цыганщина 50/50
чтобы получилось как по приведённому герчику EURGBP должен встать на шпагат
---
элементарной логикой проверяйте - а оно такое вообще может быть ?
:-) опять цыганщина 50/50
чтобы получилось как по приведённому герчику EURGBP должен встать на шпагат
---
элементарной логикой проверяйте - а оно такое вообще может быть ?
не нервничай, вечером все увидишь
EURUSD
Утро 15.01.25
обычно прогноз читается через "И": (1) евро вверх И (2) фунт вверх И (3)йена вниз .. это значит что все указанные события произойдут. Когда одно из событий не произошло - прогноз считается ошибочным. Как рыба не бывает второй свежести.
у цыган и герчика, прогнозы надо читать как "из всех перечисленных событий, какое-нибудь да сбудется, но почти точно не все". Выбираются противоречивые события и "прогнозы" получаются неопровержимыми.
Чё то не откатывается
да, вместо человечьего отката - был унылый флет :-) что поделать, доллар расслабляется, в ветке про прогнозы написано
#Герчик
Ничего не сработало:)