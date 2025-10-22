Тренд и уровни - страница 109
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Глобальный тренд Шорт
Локальный тренд Шорт
Накопления - 2 дня
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу
Запас хода
Глобальный тренд Шорт
Локальный тренд Шорт
Накопления - 2 дня
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу
Запас хода
А что по евро герчик говорит?
А что по евро герчик говорит?
EURUSD
а вот что
EURUSD
а вот что
Да блин! Прогнозы дают до, а не после:)
эксперты
Да блин! Прогнозы дают до, а не после:)
эксперты
#GBPJPY
Да блин! Прогнозы дают до, а не после:)
эксперты
не расстраивайся, это не прогнозы дают невовремя, это ты не в теме, время Красноярское
Ложный пробой в Шорт
не расстраивайся, это не прогнозы дают невовремя, это ты не в теме, время Красноярское
Извини, что долго не отвечал, упал под стол от смеха
Всё норм, вангуй дальше
Извини, что долго не отвечал, упал под стол от смеха
Всё норм, вангуй дальше
Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт