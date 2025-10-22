Тренд и уровни - страница 109

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С утра пробой, а под вечер ложный пробой? EURAUD и GBPAUD
 


Глобальный тренд Шорт

Локальный тренд Шорт

Накопления - 2 дня

Клоуз над уровнем

Клоуз над Лоу

Запас хода

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:


Глобальный тренд Шорт

Локальный тренд Шорт

Накопления - 2 дня

Клоуз над уровнем

Клоуз над Лоу

Запас хода

А что по евро герчик говорит?

 
Nikolai Starkovskii #:

А что по евро герчик говорит?

EURUSD

а вот что

 



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

EURUSD

а вот что

 



Да блин! Прогнозы дают до, а не после:) 

эксперты

 
Nikolai Starkovskii #:

Да блин! Прогнозы дают до, а не после:) 

эксперты

#GBPJPY

 



 
Nikolai Starkovskii #:

Да блин! Прогнозы дают до, а не после:) 

эксперты

не расстраивайся, это не прогнозы дают невовремя, это ты не в теме, время Красноярское

 

 

Ложный пробой в Шорт

 


 



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

не расстраивайся, это не прогнозы дают невовремя, это ты не в теме, время Красноярское

 

Извини, что долго не отвечал, упал под стол от смеха

Всё норм, вангуй дальше

 
Nikolai Starkovskii #:

Извини, что долго не отвечал, упал под стол от смеха

Всё норм, вангуй дальше

Вангую, NZDJPY, на Пике произошел микроразворот, поступательное движение изменило направление в Шорт

 


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