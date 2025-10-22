Тренд и уровни - страница 156
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индекс Доу Джонса
Д1, Локальный тренд вниз, Н1 - Накопление и выстрел вниз..
Накопление - это процесс, точно измеряемый. На Бирже он называется - Открытый интерес, и по нему всегда есть значение. Когда трейдер открыл позицию и держит ее, независимо от направления, то этот объем будет называться Открытый интерес.
Не на каждом уровне , где произошла остановка - происходит накопление.
Вот пример, Лонгисты купили на 100 лотов, цена полетела, долетела до уровня и там произошла продажа тем кто встал в Шорт выше, встретились две группы игроков, которые избавились от приобретенных ранее поз. Цена остановилась под уровнем, но где тут накопление? две группы игроков вышли с рынка. Проторгованный объем большой, а Открытого интереса нет.
Открытый интерес это понятие из фьючерсов и опционов. К форексу не приплетай
Открытый интерес это понятие из фьючерсов и опционов. К форексу не приплетай
А какая разница? Форекс или фьючерсы? Отличие лишь в том, что что объемы Форекса не учитываются, то есть открытый инт не рес не посчитаешь.
Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок
Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок
Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок
у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.
у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.
Картинка? Может паттерн или фигура?
у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.
Сергей покажи в каком конкретном месте ты видишь накопление.
Сергей покажи в каком конкретном месте ты видишь накопление.
Накопление - это процесс. В котором трейдеры набирает позицию, в зависимости от размера счета действия могут быть разные. Для маленького счета - достаточно купить/продать с рынка и ты окажешься втянут в игру.
Картинка? Может паттерн или фигура?
вот твой счет счас - находится в состоянии набранной позиции. Ты купил и держишь, если котировка - не дошла до стопа , и ты примерно при своих, ты будешь постоянно мониторить рынок, ожидая одного из двух события - стопа или тейка