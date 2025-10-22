Тренд и уровни - страница 156

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#DJI30

Индекс Доу Джонса

Д1, Локальный тренд вниз, Н1 - Накопление и выстрел вниз..

 

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Накопление - это процесс, точно измеряемый. На Бирже он называется - Открытый интерес, и по нему всегда есть значение. Когда трейдер открыл позицию и держит ее, независимо от направления, то этот объем будет называться Открытый интерес.

Не на каждом уровне , где произошла остановка - происходит накопление.

Вот пример, Лонгисты купили на 100 лотов, цена полетела, долетела до уровня и там произошла продажа тем кто встал в Шорт выше, встретились две группы игроков, которые избавились от приобретенных ранее поз. Цена остановилась под уровнем, но где тут накопление?  две группы игроков вышли с рынка. Проторгованный объем большой, а Открытого интереса нет.

Открытый интерес это понятие из фьючерсов и опционов. К форексу не приплетай

 
Nikolai Starkovskii #:

Открытый интерес это понятие из фьючерсов и опционов. К форексу не приплетай

А какая разница? Форекс или фьючерсы? Отличие лишь в том, что что объемы Форекса не учитываются, то есть открытый инт не рес не посчитаешь.
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
А какая разница? Форекс или фьючерсы? Отличие лишь в том, что что объемы Форекса не учитываются, то есть открытый инт не рес не посчитаешь.

Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок

 
Nikolai Starkovskii #:

Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок

Верно. 
 
Nikolai Starkovskii #:

Ну и смысл, объемы мы не знаем, интерес не посчитаем. И что ты тогда на графике видишь, накопления? Ты думаешь, что если валюта остановилась , то происходит накопление? Где? Это децентрализованный рынок

у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.

Картинка? Может паттерн или фигура? 

 
Sergey Lazarenko #:

у Накопления, когда оно происходит, есть видимые признаки. На графике отрисовалась картинка, и понятно, что там происходит.

Сергей покажи в каком конкретном  месте ты видишь накопление.

 
Павел-Славянин #:

Сергей покажи в каком конкретном  месте ты видишь накопление.

Накопление - это процесс. В котором трейдеры набирает позицию, в зависимости от размера счета действия могут быть разные. Для маленького счета - достаточно купить/продать с рынка и ты окажешься втянут в игру.

 
Nikolai Starkovskii #:

Картинка? Может паттерн или фигура? 

вот твой счет счас - находится в состоянии набранной позиции. Ты купил  и держишь, если котировка - не дошла до стопа , и ты примерно при своих, ты будешь постоянно мониторить рынок, ожидая одного из двух события - стопа или тейка

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