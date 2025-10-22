Тренд и уровни - страница 22
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вот по какой, ты подключи уведомление, чтоб все обращения слышать https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page20#comment_20300007
я не знаю как ты так крепишь картинки, но они у меня не увеличиваются. И я вообще не вижу какая там цифра и где..
я не знаю как ты так крепишь картинки, но они у меня не увеличиваются. И я вообще не вижу какая там цифра и где..
это косяк в движке форума, у меня тоже не открывает, вот счас должно работать
вот так, глючит движок
и счас опять предрасположенность к ТВх на Ложном пробое, от этого же уровня, к тому же этот уровень 142,03 усилен разворотной свечей с длинным хвостом, если опять дойдет до уровня, то опять нужно продавать?
Ну по идее можно пробовать, но сделка контртренд надо об этом помнить. И выходить не так как я... А быстро...
Евро/Английский фунт, вот уровень, ***знает откуда
И Твх, тут на Н1 непроходимость уровень
Вообще я думаю, что фунт сегодня пойдет обновлять хаи. Поэтому продажи рискованы.
Евро фунт одна из самых хороших картинок на сегодня. Вчера пробили и закрылись ниже...
Если фунт, как я ожидаю пойдет обновлять хаи и евро продолжит ослабление, то поход вниз будет очень внушительным
Ну по идее можно пробовать, но сделка контртренд надо об этом помнить. И выходить не так как я... А быстро...
и по Английскому фунту, тоже самое, уровень 1.36863, вчера свечка с длинным хвостом
и по Английскому фунту, тоже самое, уровень 1.36863, вчера свечка с длинным хвостом
все таки склонна думать что будет пробой и поход приличый наверх. Даже купила на пробой немного.
все таки склонна думать что будет пробой и поход приличый наверх. Даже купила на пробой немного.
Хм, а обоснование какое? Ведь вчера свечка с длинным хвостом, то то есть уровень обладает силой, и дает четкие отбои от себя
Хм, а обоснование какое?
вчера был очень хороший ЛП, хвост отменный.. что мы видим? падение... нет. Ближний ретест
И евро фунт - как пара предсказатель