Тренд и уровни - страница 22

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Sergey Lazarenko:

вот по какой, ты подключи уведомление, чтоб все обращения слышать https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page20#comment_20300007

я не знаю как ты так крепишь картинки, но они у меня не увеличиваются. И я вообще не вижу какая там цифра и где..

 
SVETLANA LOKSHINA:

я не знаю как ты так крепишь картинки, но они у меня не увеличиваются. И я вообще не вижу какая там цифра и где..

это косяк в движке форума, у меня тоже не открывает, вот счас должно работать



 

вот так, глючит движок


 
Sergey Lazarenko:

и счас опять предрасположенность к ТВх на Ложном пробое, от этого же уровня, к тому же этот уровень 142,03 усилен разворотной свечей с длинным хвостом, если опять дойдет до уровня, то опять нужно продавать?


Ну по идее можно пробовать, но сделка контртренд надо об этом помнить. И выходить не так как я... А быстро... 

 

Евро/Английский фунт, вот уровень, ***знает откуда


И Твх, тут на Н1 непроходимость уровень


 

Вообще я думаю, что фунт сегодня пойдет обновлять хаи. Поэтому продажи рискованы. 

Евро фунт одна из самых хороших картинок на сегодня. Вчера пробили и закрылись ниже...

Если фунт, как я ожидаю пойдет обновлять хаи и евро продолжит ослабление, то поход вниз будет очень внушительным


 
SVETLANA LOKSHINA:

Ну по идее можно пробовать, но сделка контртренд надо об этом помнить. И выходить не так как я... А быстро... 

и по Английскому фунту, тоже самое, уровень 1.36863, вчера свечка с длинным хвостом


 
Sergey Lazarenko:

и по Английскому фунту, тоже самое, уровень 1.36863, вчера свечка с длинным хвостом


все таки склонна думать что будет пробой и поход приличый наверх. Даже купила на пробой немного.

 
SVETLANA LOKSHINA:

все таки склонна думать что будет пробой и поход приличый наверх. Даже купила на пробой немного.

Хм, а обоснование какое? Ведь вчера свечка с длинным хвостом, то то есть уровень обладает силой, и дает четкие отбои от себя

 
Sergey Lazarenko:

Хм, а обоснование какое?

вчера был очень хороший ЛП, хвост отменный.. что мы видим? падение... нет. Ближний ретест


И евро фунт - как пара предсказатель

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