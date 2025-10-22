Тренд и уровни - страница 108
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Ну это вывод с опубликованных скринов - уровни есть, а сделок нет.
Так Герчик всегда показывает где Надо Было входить, никогда не ошибается.
Каое вю по евродоллару ?
покупать или продавать с целью до пятницы?
На этой неделе ни чего не делать.
На этой неделе ни чего не делать.
странное решение... дневной пин всолить самое то...
Он тебе ещë не то нарисует.
Индексы
Европа
После паранормальноо бара - нет отката
Индексы
Европа
После паранормальноо бара - нет отката
в чём паранорма рельсов? довольно частая комбинация
Индексы
Европа
После паранормальноо бара - нет отката
А сделки где?
А сделки где?
три сделки, ловил бай.
один стоп, один маленткий плюс и один нормальный плюс с соотношением 1 к 20