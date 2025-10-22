Тренд и уровни - страница 108

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[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ну это вывод с опубликованных скринов - уровни есть, а сделок нет.

Так Герчик всегда показывает где Надо Было входить, никогда не ошибается.

 
mytarmailS #:

Каое вю по евродоллару ?

покупать или продавать с целью до пятницы?

На этой неделе ни чего не делать.

 
Павел-Славянин #:

На этой неделе ни чего не делать.

странное решение... дневной пин всолить самое то...
 
WWolf #:
странное решение... дневной пин всолить самое то...
Он тебе ещë не то нарисует. 
 
Павел-Славянин #:
Он тебе ещë не то нарисует. 
пусть рисует, уже в бу :)
 

Индексы

Европа

 

После паранормальноо бара - нет отката


 
Sergey Lazarenko #:

Индексы

Европа

 

После паранормальноо бара - нет отката


в чём паранорма рельсов? довольно частая комбинация

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Индексы

Европа

 

После паранормальноо бара - нет отката


А сделки где?

 
Nikolai Starkovskii #:

А сделки где?

Ето уже слишком) 
 

три сделки, ловил бай.

один стоп, один маленткий плюс и один нормальный плюс с соотношением 1 к 20


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