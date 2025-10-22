Тренд и уровни - страница 37
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Швейцарский франк, Шорт от 0,8922
Швейцарский франк, Шорт от 0,8922
Какой шорт, когда евро падает, очнись
так покупай
так покупай
пока консолидация, рано продавать под уровнем
Ауди/Канадский доллар, Лонг от 98,506
Консолидация под уровнем, Бай стоп
Биткоин сохраняется вероятность хода на Север, зеркальный уровень 55495,66, посте касания ушел в откат, пока неглубокий
Биткоин на D1.
Основной дневной канал (красный) направлен вниз. Первая попытка пробить с верху голубую линии не удалась. Скорее всего будет вторая более успешная.
Посмотрим. Тренд еще вверх, так как паттерн 9393.
https://www.mql5.com/ru/charts/13857565/btcusd-d1-roboforex-ltd
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней
Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали. Тренд можно определять разными способами, но я склоняюсь к определению, данному Доу, и дошедшему до нас в интерпретации Мерфи, Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, если не выполняется ни одно из условий, тренда нет.
Сразу встает вопрос, а на что оперется? Как определять эти самые Вершины и Впадины?
На помощь тут же приходит Герчик, ну и еще ряд авторов, они вплотную работают с уровнями, которые собственно и являются этими Вершинами и Впадинами, уровень - это значение цены, во первых которое она(цена) не могла преодолеть некоторое время, во вторых - уровень, это значение цены, на котором произошло знаменательное событие, на нем произошёл перевес между быками/медведями, и это перевес по итогам привел к значимому событию на рынке, подтвердил тренд(переЛоу, переХай), сломал тренд(Излом тренда), либо цена очень долго стояла под/над уровнем(Проторговка, Лимитный уровень).
То есть итого, уровни(а соответственно тренды) будут различаться по времени(таймфрейму) на котором они видны.
Теперь вопрос нужно раскрыть, а какое значение брать для отрисовки уровня? Первый способ, не очень точный, по Хай/Лоу экстремума, на котором цена достигла пикового значения, но есть способ поточнее(его предложил Герчик), он более точный(ИМХО), ведь идея какая, нужно точное значение цены, от которого пошел разворот, и Герчик предложил следующее, уровень привязываем к цене закрытия свечи, если Клоуз и Хай/Лоу свечи выше/ниже предыдущего Хай/Лоу, то уровень по Хай/Лоу, а если свечка дала Клоуз ниже предыдущего Хай/Лоу, то уровень по предыущему экстремуму, вот прилагаю рисунок со всевозможными вариантами.
Вроде бы разобрался с трендом и уровнями, проведенными по его ключевым значениям, Ключевые точки тренда соедующие: 1)начало Импульса, 2)конец Импульса, начало отката/коррекции, 3)конец коррекции/оно же начало импульса
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Теперь вопрос о точке входа, уровни - это место, где в прошлом произошел перелом/перевес быков/медведей, поэтому стоит предположить, что если например цена подходит к уровню сопротивления(место, где произошел перелом в прошлом), то на рынке произошло нечто, что в корне изменило перевес, теперь в силе быки, и хорошей точкой входа для покупок будет являться именно уровень, где в прошлом победили медведи, ведь это точно та зона, проход которой ценой подтвердит, у медведей нет сил.
Но путем наблюдений было выяснено, что просто ТВх от уровня при подходе к нему, не очень надежна, дело в том, что по косвенным признакам, можно узнать к чему рынок счас предрасположен, к пробою уровня, или не сможет его прошибить, и отскочит.
У Герчика сие зовется Поджатие цены к уровню, или слом Поджатия, Выравнивание. Если цену поджимает к уровню, то скорее будет пробой, если при поджатии произошел его слом - выравнивание, то появляются сомнения в пробое, скорее либо остановка, либо вообще отбой.
Ну а дальше вступает в дело ММ, любой прогноз на ТВх, дает вероятность слабо отличающуюся от 50%, будет 70%? И что, это разве даст устойчивую прибыль? нужен ММ, в котором риск/профит сделки будет большим, или по другому риск должен стремится к нулю(в разумных пределах конечно), а тейк к бесконечности, в реальности если иметь риск/профит 1 к 3, то уже не сольешься.
На рисунках, Восходящий тренд, поэтому желательно искать Твх в его направлении, потому что в тренде Импульсы всегда длиннее Коррекционных откатов
Для поиска ТВх уходим внутрь-дня
Уровень 39796, от него было сильное падение в прошлом, то есть было мнение, что хорош покупать, пора продавать, после его прошли, и он превратился в Зеркальный уровень, импульс 1 это новый откат, импульс 2, коррекция, импульс 3, новая попытка уйти на Юг, но в ней видно, что медведи ослабли, не смогли обновить минимум Импульса 1, после складывается удачная ситуация для попытки Бай, от уровня.
Идем еще ниже(во времени), как видно на М5, цена подходит к уровню в устойчивой тенденции(тренде), это на языке форекса, Поджатие, устойчивое движение, так что Бай от уровня, стоп за последнюю Впадину трендика, либо 10% от АТР(5) с Д1, риск небольшой как видите, а профит не менее 1 к 3 от риска9или лучше больше). На момент публикации скриншота риск/профит достиг значения 1 к 4.
Теперь о модели Выравнивания(слома Поджатия), Английский фунт/Японская йена, цена подходит к уровню в тренде, но постоянно ломает его(прошибает предыдущие Впадинки), и как предсказатель грядущего отбоя оказывается права, во итоге после Импульса вверх произошел отбой, это модель для Ложного пробоя от уровня.
Тема достаточно интересная, все что смог нарыть, я написал, но как показывает реальный рынок, есть много темных мест, во всей этой истории с уровнями и трендами. Так что требуется помощь, от вас уважаемые читатели.
В приложении доступна учебник Герчика, но он завязан на рынок акций, на нем все сжато по времени, на форексе же все наоборот растянуто, хотя в общем и целом все одно и тоже, со своими особенностями.
И ссылка на курс Марата Газизова(плейлист на ютубе), Марат тему трендов разложил по полочкам(составляющим частям). Это для тех, кто хочет первоисточники смотреть.
Здравствуйте, друзья, я также хочу внести свою лепту на эту актуальную и запутанную тему и предлагаю оценивать трендовость инструмента по ценам открытия по численному значению потенциала системы для выбранной выборки, например, в десять последних баров определенного ТФ, например, Д1 и обозначить это символом Т10 д1
Численное значение этого потенциала можно определить из уравнения Универсальной Регрессионной Модели (УРМ) https://www.mql5.com/ru/articles/250
Для этого случая, потенциал системы равен Т10 д1 = 0,0153639 пунктов. Или, умножив 1на 10000 получим 153,64 единиц.
К понедельнику этот показатель снизиться вдвое: Т10 д1 = 0,0083831 пунктов. Или, умножив 1на 10000 получим 83,83 единиц.:
Подобным образом можно оценивать трендовость любого инструмента на данный момент времени. Субъективному мнению на эту проблему не останется места! Ваши мнения.