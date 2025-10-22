Тренд и уровни - страница 104
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Что можешь сказать о методе в целом, не разбирая отдельные сетапы, работает / нет,
насколько хорошо или плохо
И вообще что поведаешь на основании такого длительного опыта?
Герчик всего лишь принес из США то, что там было изестно о торговле от уровней. Монетизировал эту идею. И развил. Народ нес ему деньги, причем много, потом на его курсах стали проявляться талантливые трейдеры, которые копали гдлубже..
Он их просто взял в свою команду, Герчик силен в монетизации, они в трейдинге. Так и стало происходить развитие техники. Герчик добывал деньги, они генерили идею в тех.анализе.
Суть - они просто разобрали по винтикам все процессы, которые происходят на бирже..
Трейдинг - это искусство, а не тупой перебор вариантов в поисках самого подходящего.
Возможно, если мы говорим о каких-то методиках типа ВТЭ (Волновая Теория Эллиотта) где 10 трейдеров сделают 10 различных разметок.
Но есть и четкие формализованные стратегии, которые не допускают вольности трактования и тут трейдинг вырождается в рутинную работу.
Прибыльную или нет - это другой вопрос.
Как даже после того, как ты двадцать лет будешь обучаться рисованию сначала в кружке, потом в школе, после в училище, а после в какойф нить академии, ты сможешь изваять шедевр?
Написать картину по правилам -вполне, но чтоб шедевр..
Согласен, но ведь художников миллионы, а может быть даже десятки и сотни миллионов. А гениев, способных сотворить шедевр, единицы. И это нормально.
Но кушать хочется каждому, и тут картина по правилам позволяет заурядному художнику не помереть с голоду.
По аналогии к трейдингу: гениальный трейдер будет иметь трек-рекорд, близкий к идеальному. Трейдер - середнячок покажет худший результат,
но все равно должен быть в прибыли если методика рабочая.
Поэтому результаты тех, кто изучал одно и тоже будут различаться, у таланта они будут отличные, в работяги посредственные.
Вот и хотелось бы услышать оценку результатов у тебя исходя из предположения что ты если и не талант, но точно не аутсайдер и
имеешь достаточный для такой оценки опыт.
Вот и хотелось бы услышать оценку результатов у тебя исходя из предположения что ты если и не талант, но точно не аутсайдер и
имеешь достаточный для такой оценки опыт.
посредственная, в данный момент занимаюсь темой: допускается серия неудачных сделок.. После ловля Импульса. Получиться - не получиться - непонятно.
Ранее мой рекорд - серия убыточных сделок - до 10, а с риском 1% это сразу провал в 10% от депо, счас занимаюсь темой- чтоб серия была не более 5.
Стратегия позволяет это сделать, потому что в ней есть параметры, которые повышают надежность - что уменьшает количество сделок, либо наоборот, уменьшают надежность - повышают количество сделок. где то должна быть золотая середина
<удалено модератором: промоушен сигналов (даже скрытый промоушен) запрещен на форуме>
20 к 1
#CADCHF
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CADCHF, D1, 2024.07.02
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
CADCHF, H1, 2024.07.02
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
CADCHF, M5, 2024.07.02
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
UD/USD
Ложный пробой
Ключевые уровни
ТВх в Поджатии
Накопление прям под уровнем
Накопление прям под уровнем
А как с этими прогнозами соотносится ваша реальная торговля? Какие успехи, сколько вывели. Вы лучший ученик Герчика или есть еще лучше?
А как с этими прогнозами соотносится ваша реальная торговля? Какие успехи, сколько вывели. Вы лучший ученик Герчика или есть еще лучше?
Самый главный вопрос - сколько в совокупности вывели? Мне тоже очень интересно
чуваки, вы охренели?
С какого я вам должен говорить о своих деньгах?