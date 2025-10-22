Тренд и уровни - страница 82
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вроде все что просили показал? Точку входа в реале, с одним стопом даже, вы этого хотели? И мониторинг есть, и на вопросы отвечаю, и материалы по теории дал. Что еще надо? Говорите..
вот это вот самое, в реальном времени, не в виде чёрточки в истории, а как открытая позиция..в терминале MetaTrader, на MetaQuotes Demo. Насколько "реал" ваш счёт, как-раз не важно вообще.
Как ещё объяснить более нормально ?
запускаешь терминал колдуешь с уровнями, делаешь вход, сразу снимаешь и публикуешь скриншот.. Все видят - в реальном времени открыта сделка с пояснениями
в ближе к концу недели то-же самое, но закрываешь сделку. Все видят - проведён трейд.
3-4 таких пар скринов и кто-нить заинтересуется методом.
У вас у пока всё про позавчера и фальсифицируемо (создаётся почти полная уверенность, что традиционно для аналитиков показаны только удачи а стопы/тейки выставлены пост-фактум) . Любовь к крипте добавляет скептицизма
вот это вот самое, в реальном времени, не в виде чёрточки в истории, а как открытая позиция..в терминале MetaTrader, на MetaQuotes Demo. Насколько "реал" ваш счёт, как-раз не важно вообще.
Как ещё объяснить более нормально ?
запускаешь терминал колдуешь с уровнями, делаешь вход, сразу снимаешь и публикуешь скриншот.. Все видят - в реальном времени открыта сделка с пояснениями
в ближе к концу недели то-же самое, но закрываешь сделку. Все видят - проведён трейд.
3-4 таких пар скринов и кто-нить заинтересуется методом.
У вас у пока всё про позавчера и фальсифицируемо (создаётся почти полная уверенность, что традиционно для аналитиков показаны только удачи а стопы/тейки выставлены пост-фактум) . Любовь к крипте добавляет скептицизма
ничего не понял, к сожалению. Я ничего не продаю и не продвигаю. Пишу в этой теме, которую начинал в те времена, когда пытался разобраться в тонкостях чисто по инерции, от нечего делать.
Еще раз уточните, что надо, чтобы по вашему мнению техника торговли от уровней, стала интересна? пунктам если не затруднит
ничего не понял, к сожалению. Я ничего не продаю и не продвигаю. Пишу в этой теме, которую начинал в те времена, когда пытался разобраться в тонкостях чисто по инерции, от нечего делать.
Еще раз уточните, что надо, чтобы по вашему мнению техника торговли от уровней, стала интересна? пунктам если не затруднит
Анализ своих прогнозов в реале. ))) Месяц назад дал прогноз на месяц вперед, и через месяц анализ, как что произошло)))
Анализ своих прогнозов в реале. ))) Месяц назад дал прогноз на месяц вперед, и через месяц анализ, как что произошло)))
да так не бывает, говорю же сделать прогноз с длинным ходом - это тяжело.
При торговле от уровней, максимум 2 дня поза держиться, если импульс поймается, а в основном 1 - 3 часа и все, поза закрывается, вот эфир, рынок пробой уровня не поддержал, цена скоро б/у выбьет.. Тренд на Юг через чур силен
ан, нет пошло, риск/профит сделки 1 к 5 во итоге
Евро, сегодняшняя прошедшая сделка
торговая идея - откат, после длительного падения, с больших таймов.
Внутри-дня, уровень Хай вчерашнего дня, подход к нему цены в поступательном движении, ТВх на ретесте, удар -откат неглубокий, после на ретсте ТВх..
Риск/профит сделки 1 к 3, кого математика интересует.
Английский фунт/Австралийский доллар
Индекс ГонгКонга, ТВх в пробой..
S&P500, зреет Шорт
#GBPCAD
Поджатие скоро выстрелит в Шорт