Тренд и уровни - страница 70
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есть ли успехи в трендах и уровнях? знает ли кто нибудь по какой причине происходит изменение тренда? и по какой причине у всех кто использует уровни они проведенны по разным ценам? Просто любопытство
Уровень,это не определенная линия или цена на графике. Это своего рода зона от которой цена отбивается.
Евро/Американский доллар
MN, общее направление Лонг, от падения удерживает поддержка 1.17041
На сегодня актуальным будет пробой уровня сопротивления 1.17557, уровень ПереЛоу
Английский фунт
Д1, вчерашний дневной бар дал Клоуз под уровень, и Клоуз под Хай, в данном случае рассматриваем зеркальный уровень 1.37265, так что на утро европейской сессии - предпосылки для Пробоя.
Внутри-дня происходит(внутри-часа) попытка пробоя в Лонг
Швейцарский франк
Д1, общее направление - Лонг, цена в тренде, тренд в ускорении
Внутри-дня, коррекционный откат сломан, есть импульс вверх, и в нем опять откат, уровень 0,92551 - ПереЛоу, при его пробой - Лонг.
Японская йена
W1, налицо поджатие к уровню сопротивления 110,448
Д1, ход идет беспрерывно, так что перспективы для пробоя - не особо хорошие
Канадский доллар
Д1, Восходящий тренд, но он ослаблен, цена в откате пала так глубоко, что достигла линии восходящего тренда
Коррекционный откат внутри-дня, силен, в Ускорении
Золото
Д1, вчерашнее падение привело все-таки к обновлению предыдущей Впадины, произошло подтверждение Нисходящего тренда
В данный момент решается вопрос, будет пробит уровень ПереЛоу внутри-дневного тренда, последнего импульса вниз, цена под уровнем, консолидируется
Серебро
Инструмент, которые более всех свалился вниз
Цена почувствовала зеркальный уровень 22,873, вопрос о пробое открыт
Канадский доллар, до закрытия рынка осталось чуть меньше 5 часов
Есть Нисходящая тенденция, в ускорении, и внутри-нее, сломанный коррекционный откат
FILUSDT
64,534 - уровень Лоу паранормального бара, вчерашнее закрытие дало Клоуз практически под уровень, длинный бар, предпосылка для Отбоя
Внутри-дня - Поджатие к уровню