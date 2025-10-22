Тренд и уровни - страница 43
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Обычные то валюты не угадаешь, а с криптой вообще темный лес
там есть типа рейтинга, короч есть 17 человек, которые более одного миллиона долларов уже заработали, https://www.binance.com/ru/futures-activity/leaderboard?type=filterResults&isShared=true&limit=200&periodType=ALL&pnlGainType=LEVEL5&roiGainType=&sortType=ROI&symbol=&tradeType=PERPETUAL, вот посмотри
Биткоин, Д1, сопротивление 40900, уровень ПереЛоу, вчерашний бара дал Клоуз под Хай, и под уровень.. Предпосылка для Пробоя в Лонг
Внутри-дня, Поджатие, происходят попытки пробить уровень, но пока безуспешные
Эфир, сопротивление 2849,65, уровень Экстремума, Дневной бао Клоуз под Хай и под уровень, предпосылка пробой в Лонг
Внутри-дня, цена не может выбраться из Коррекционного отката, который имеет простую форму
Наконец-то, на Луне сформировалась разворотная формация, начались массовые покупки
LUNAUSDT
Текущая ситуация, Д1, проявилось сопротивление 14,898, уровень паранормального бара, под ним происходит накопление уже три полных дня, так что Лонг в пробое.
Внутри-дня вот как
Кабель, куда идет цена? В данный момент находится на Дне, флаг узнаете?
Биткоин, Д1, Восходящий тренд, недавно был пробит уровень сопротивления 46511, которые краткосрочно является зеркальным уровнем
Внутри-часа произошло стремительное падение, с пробоем уровня вниз, и после на возврате - Бай
Внутри-часа произошло стремительное падение, с пробоем уровня вниз, и после на возврате - Бай
О, картинки стали покрасивше) 3Д не пробовал?
О, картинки стали покрасивше) 3Д не пробовал?
что такое ЗД?