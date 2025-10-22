Тренд и уровни - страница 43

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Vladimir Baskakov:
Обычные то валюты не угадаешь, а с криптой вообще темный лес

там есть типа рейтинга, короч есть 17 человек, которые более одного миллиона долларов уже заработали, https://www.binance.com/ru/futures-activity/leaderboard?type=filterResults&amp;isShared=true&limit=200&periodType=ALL&pnlGainType=LEVEL5&roiGainType=&sortType=ROI&symbol=&tradeType=PERPETUAL, вот посмотри

Таблица лидеров Binance Futures | Рейтинги ROI и PnL | Binance Futures
Таблица лидеров Binance Futures | Рейтинги ROI и PnL | Binance Futures
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Биткоин, Д1, сопротивление 40900, уровень ПереЛоу, вчерашний бара дал Клоуз под Хай, и под уровень.. Предпосылка для Пробоя в Лонг


Внутри-дня, Поджатие, происходят попытки пробить уровень, но пока безуспешные


 

Эфир, сопротивление 2849,65, уровень Экстремума, Дневной бао Клоуз под Хай и под уровень, предпосылка пробой в Лонг


Внутри-дня, цена не может выбраться из Коррекционного отката, который имеет простую форму


 

Наконец-то, на Луне сформировалась разворотная формация, начались массовые покупки


[Удален]  
Молодцы👍
 

LUNAUSDT

Текущая ситуация, Д1, проявилось сопротивление 14,898, уровень паранормального бара, под ним происходит накопление уже три полных дня, так что Лонг в пробое.

Внутри-дня вот как


 

Кабель, куда идет цена? В данный момент находится на Дне, флаг узнаете?


График GBPUSD, D1, 2021.08.11 03:23 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
 

Биткоин, Д1, Восходящий тренд, недавно был пробит уровень сопротивления 46511, которые краткосрочно является зеркальным уровнем


Внутри-часа произошло стремительное падение, с пробоем уровня вниз, и после на возврате - Бай


 
Sergey Lazarenko:

Внутри-часа произошло стремительное падение, с пробоем уровня вниз, и после на возврате - Бай

О, картинки стали покрасивше) 3Д не пробовал?

 
VVT:

О, картинки стали покрасивше) 3Д не пробовал?

что такое ЗД?

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