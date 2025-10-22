Тренд и уровни - страница 256
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не нравитЬся в волновой структуре то, что это бредЪ, что есть плохо для головной мозгЪ.
Надеюсь, на вашем экране график повёрнут палкой в удовлетворяющую вас сторону.
Я предполагал, что вы с таким академическим багажом знания отошли от банального понимания рыночных отношений в начале общения на форуме и углубились в понимание, но плохо понимаю ваш текущий пост. Похоже на пробу у вас воздействие химических веществ. Активность на форуме это дополнительный фактор.)))
Я не стесняюсь выкладывать картинки с уровнями на которые указывает волновая структура даже в будущем.
Я предполагал, что вы с таким академическим багажом знания отошли от банального понимания рыночных отношений в начале общения на форуме и углубились в понимание, но плохо понимаю ваш текущий пост. Похоже на пробу у вас воздействие химических веществ. Активность на форуме это дополнительный фактор.)))
Попросил ИИ, как независимого наблюдателя, проанализировать наш обмен мнениями. Небольшая выдержка из его ответа (юзер Б - это я):
"Эмоциональные и саркастичные ответы, как у юзера Б, не способствуют конструктивному диалогу, а скорее отражают фрустрацию от неоднозначности метода."
Имхо, выражение "фрустрация от неоднозначности метода" - неплохой приличный аналог моих мыслей по поводу теорий волновиков. Ещё большую "фрустрацию" вызывает сама идея возможности "конструктивного диалога" по теме волн. Так что остаётся выбор либо наговорить себе на бан, либо ретироваться из ветки. Пожалуй, выберу второе.
Попросил ИИ, как независимого наблюдателя, проанализировать наш обмен мнениями. Небольшая выдержка из его ответа (юзер Б - это я):
"Эмоциональные и саркастичные ответы, как у юзера Б, не способствуют конструктивному диалогу, а скорее отражают фрустрацию от неоднозначности метода."
Имхо, выражение "фрустрация от неоднозначности метода" - неплохой приличный аналог моих мыслей по поводу теорий волновиков. Ещё большую "фрустрацию" вызывает сама идея возможности "конструктивного диалога" по теме волн. Так что остаётся выбор либо наговорить себе на бан, либо ретироваться из ветки. Пожалуй, выберу второе.
Это хорошо, что ты сам себе ответил. Почитаю про ядовиты е грибы.)
Даже если смотреть на график из других ракурсов, то картина сильно не меняется.
Волновая структура рулит. А Алексею Николаеву еще не скоро дойдет до ума волновая структура. Упрям, грибы и прочее.))
Даже если смотреть на график из других ракурсов, то картина сильно не меняется.
Волновая структура рулит. А Алексею Николаеву еще не скоро дойдет до ума волновая структура. Упрям, грибы и прочее.))
На графике подбрасывания монеты, есть всё: волны, паттерны, экстремумы, уровни и т.п. Так что Вова не придумывай
На графике подбрасывания монеты, есть всё: волны, паттерны, экстремумы, уровни и т.п. Так что Вова не придумывай
На графике нет ни одной монеты, а есть анализ рынка, до которого тебе еще расти и расти вместе с Алексеем))
У юю как график подчиняется волновой структуре. Мать моя Природа.
Больше не буду раздражать своими рисунками глядя на темную ночь.
Всем спокойствия, понимания анализа рынков и терпения.
Вовка вам не враг, он просто по гороскопу скорпион. Это немного опасно для высказывающих свои глупости.
В гороскопе из двенадцати имён
Самым лучшим оказался скорпион)