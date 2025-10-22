Тренд и уровни - страница 256

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Aleksey Nikolayev #:

Не нравитЬся в волновой структуре то, что это бредЪ, что есть плохо для головной мозгЪ.

Надеюсь, на вашем экране график повёрнут палкой в удовлетворяющую вас сторону.

Я предполагал, что вы с таким академическим багажом знания отошли от банального понимания рыночных отношений в начале общения на форуме и углубились в понимание, но плохо понимаю ваш текущий пост. Похоже на пробу у вас воздействие химических веществ. Активность на форуме это дополнительный фактор.)))

 

Я не стесняюсь выкладывать картинки с уровнями на которые указывает волновая структура даже в будущем.

83_быксписькой

 
Uladzimir Izerski #:

Я предполагал, что вы с таким академическим багажом знания отошли от банального понимания рыночных отношений в начале общения на форуме и углубились в понимание, но плохо понимаю ваш текущий пост. Похоже на пробу у вас воздействие химических веществ. Активность на форуме это дополнительный фактор.)))

Попросил ИИ, как независимого наблюдателя, проанализировать наш обмен мнениями. Небольшая выдержка из его ответа (юзер Б - это я):

"Эмоциональные и саркастичные ответы, как у юзера Б, не способствуют конструктивному диалогу, а скорее отражают фрустрацию от неоднозначности метода."

Имхо, выражение "фрустрация от неоднозначности метода" - неплохой приличный аналог моих мыслей по поводу теорий волновиков. Ещё большую "фрустрацию" вызывает сама идея возможности "конструктивного диалога" по теме волн. Так что остаётся выбор либо наговорить себе на бан, либо ретироваться из ветки. Пожалуй, выберу второе.

 
Aleksey Nikolayev #:

Попросил ИИ, как независимого наблюдателя, проанализировать наш обмен мнениями. Небольшая выдержка из его ответа (юзер Б - это я):

"Эмоциональные и саркастичные ответы, как у юзера Б, не способствуют конструктивному диалогу, а скорее отражают фрустрацию от неоднозначности метода."

Имхо, выражение "фрустрация от неоднозначности метода" - неплохой приличный аналог моих мыслей по поводу теорий волновиков. Ещё большую "фрустрацию" вызывает сама идея возможности "конструктивного диалога" по теме волн. Так что остаётся выбор либо наговорить себе на бан, либо ретироваться из ветки. Пожалуй, выберу второе.

Это хорошо, что ты сам себе ответил. Почитаю про ядовиты е грибы.)

 

Даже если смотреть на график из других ракурсов, то картина сильно не меняется. 

Волновая структура рулит. А Алексею Николаеву еще не скоро дойдет до ума волновая структура. Упрям, грибы и прочее.))

82djnnfr

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Даже если смотреть на график из других ракурсов, то картина сильно не меняется. 

Волновая структура рулит. А Алексею Николаеву еще не скоро дойдет до ума волновая структура. Упрям, грибы и прочее.))


На графике подбрасывания монеты, есть всё: волны, паттерны, экстремумы, уровни и т.п. Так что Вова не придумывай

 
Nikolai Starkovskii #:

На графике подбрасывания монеты, есть всё: волны, паттерны, экстремумы, уровни и т.п. Так что Вова не придумывай

На графике нет ни одной монеты, а есть анализ рынка, до которого тебе еще расти и расти вместе с Алексеем))

 
Не вижу обсуждения моих графиков. Трехдневный Коля не в счет. Ему лишь бы что то взболтнуть, и обозначить своё важное присутствие. Это тоже важно и надо. Как и мне, а как же))) Чем я хуже других?))
 

У юю как график подчиняется волновой структуре. Мать моя Природа.

81_прп


Больше не буду раздражать своими рисунками глядя на темную ночь.

Всем спокойствия, понимания анализа рынков и терпения.

Вовка вам не враг, он просто по гороскопу скорпион. Это немного опасно для высказывающих свои глупости.

[Удален]  

В гороскопе из двенадцати имён

Самым лучшим оказался скорпион)

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