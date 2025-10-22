Тренд и уровни - страница 83

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#EURCHF

Зреет Шорт в пробой


 

#CADCHF

Аналогично, шорт в пробой, продолжение коррекционного отката


 

#USDCAD,  Шорт в пробой поддержки 1.28065, внутри-дня, ТВх  на тест-ретест

 

 

#SolUSDT

Общее направление на Юг, происходит закругление, уровень в пробой 48.07

 

 

Хороший трейдер, о стоп-лоссах


 

монетки, которые уже выстрелили..

   

 

Хорошие перспективы для Шорта

#CADCHF

 

 

#GBPCHF

Аналогично

 

 

Обзор рынка форекс от Виктории Осипчук, среднесрочный трейдер 


 

EURJPY

Уровень Ближнего ретеста, основное направление на Север, внутри-дня, после нескольких неудачных попыток пробоя - консолидация под уровнем, отката так и не.

 

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