Тренд и уровни - страница 83
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#EURCHF
Зреет Шорт в пробой
#CADCHF
Аналогично, шорт в пробой, продолжение коррекционного отката
#USDCAD, Шорт в пробой поддержки 1.28065, внутри-дня, ТВх на тест-ретест
#SolUSDT
Общее направление на Юг, происходит закругление, уровень в пробой 48.07
Хороший трейдер, о стоп-лоссах
монетки, которые уже выстрелили..
Хорошие перспективы для Шорта
#CADCHF
#GBPCHF
Аналогично
Обзор рынка форекс от Виктории Осипчук, среднесрочный трейдер
EURJPY
Уровень Ближнего ретеста, основное направление на Север, внутри-дня, после нескольких неудачных попыток пробоя - консолидация под уровнем, отката так и не.