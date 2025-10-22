Тренд и уровни - страница 199
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Было дело как-то выложил пару скриншотов с TV, так их довольно оперативно удалили.
Сама платформа никакая конечно, браузерная. И встроенный язык пайнскрипт допотопный скриптовый, для чайников.
Преимущество в том что простые поделки типа индикатора МАшки можно написать в 1-2 оператора. Но более сложные вообще не получится.
Перерисовка там сплошь и рядом даже там где ее не должно быть в принципе. Что вывозит - это сильнейший маркетинг.
По сути это больше социальное сообщество трейдеров с элементами социальных сетей.
Из необычного - все скрипты, индикаторы, советники (там они называются стратегиями) хранятся и исполняются на сервере.
Поэтому сервер хронически перегружен и за каждый чих нужно платить. Тестер стратегий сильно начального уровня.
Как по мне так это больше место для тусовки трейдеров, чем реальная торговая платформа. Кстати, торговой ее нельзя назвать
даже с натяжкой, т.к. торговые приказы она не исполняет и к демо- или реальным счетам брокеров не коннектится. )))
Было дело как-то выложил пару скриншотов с TV, так их довольно оперативно удалили.
Сама платформа никакая конечно, браузерная. И встроенный язык пайнскрипт допотопный скриптовый, для чайников.
Преимущество в том что простые поделки типа индикатора МАшки можно написать в 1-2 оператора. Но более сложные вообще не получится.
Перерисовка там сплошь и рядом даже там где ее не должно быть в принципе. Что вывозит - это сильнейший маркетинг.
По сути это больше социальное сообщество трейдеров с элементами социальных сетей.
Из необычного - все скрипты, индикаторы, советники (там они называются стратегиями) хранятся и исполняются на сервере.
Поэтому сервер хронически перегружен и за каждый чих нужно платить. Тестер стратегий сильно начального уровня.
Как по мне так это больше место для тусовки трейдеров, чем реальная торговая платформа. Кстати, торговой ее нельзя назвать
даже с натяжкой, т.к. торговые приказы она не исполняет и к демо- или реальным счетам брокеров не коннектится. )))
Да, убогая платформа. Попытался индикатор прикрепить, не получилось
в тренде цена движется волнообразно. Импульс, коррекция, импульс, коррекция..
Размер Импульса и коррекции можно предсказать по предыдущему поведению цены.
Если перед импульсов происходит консолидация, то он будет большим, если перед коррекционной волной был Импульс длинный, то коррекция также будет длинной.
Не спалось сегодня, переживал за Дональда и решил посмотреть видео где твой шнф показывает реальную торговлю. Начал смотреть, прошло 5 минут, 10, 15, полчаса. За это время он показал где нужно было входить в рынок, все очень подробно и уверенно. Но так ни одной позиции и не открыл . Что бы это значило?
Не спалось сегодня, переживал за Дональда и решил посмотреть видео где твой шнф показывает реальную торговлю. Начал смотреть, прошло 5 минут, 10, 15, полчаса. За это время он показал где нужно было входить в рынок, все очень подробно и уверенно. Но так ни одной позиции и не открыл . Что бы это значило?
Ап тренд, каждая последующая Вершина выше предыдущей.
1.Консолидация
2. После консолидации - длинный Импульс
3.Консолидация
4. После Консолидации - сильный Импульс
5. После сильного Импульса - сильный откат
--------------------------
Цена отскакивает от сильный уровней
В физике есть такое понятие - резонанс, когда несколько процессов накладываются один на другой, то эффект усиливается.
Цена перед коррекцией прошла много, что провоцирует само по себе как сильный откат
Цена дошла до сильного уровня, что провоцирует сильный откат
Тренд это хорошо, а рулит мартин? Чего то я у Г. не видел уроки по мартину:)
Тренд это хорошо, а рулит мартин? Чего то я у Г. не видел уроки по мартину:)
если ты направление не можешь определить, то тебе уже ничего не поможет.
Посмотри на свои слитые счета, и ты поймешь
если ты направление не можешь определить, то тебе уже ничего не поможет.
Посмотри на свои слитые счета, и ты поймешь
С процентом прибыльных сделок меньше 50 и быть в плюсе можно только с мартином. но вы с Г. об этом не упоминаете, а разглагольствуете про тренды и уровни
С процентом прибыльных сделок меньше 50 и быть в плюсе можно только с мартином. но вы с Г. об этом не упоминаете, а разглагольствуете про тренды и уровни
емае, опять ты все знаешь, а мы с Герчиком лохи. Как так то?
С процентом прибыльных сделок меньше 50 и быть в плюсе можно только с мартином. но вы с Г. об этом не упоминаете, а разглагольствуете про тренды и уровни
нету у него мартинаисторию сделок смотри
вот так бывает