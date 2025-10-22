Тренд и уровни - страница 223

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#USDCAD

Пробуем в прорыв?

 


 
Sergey Lazarenko #:
#USDCAD

Пробуем в прорыв?

 


поехали!!!

а дурачки пускай дальше умничают

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

поехали!!!

а дурачки пускай дальше умничают

Да мы уж видели, как ты ехал. Спасибо, мы как-нибудь сами

 
#XAGUSD
Серебро

Время пришло

 

 


 
Sergey Lazarenko #:
#XAGUSD
Серебро

Время пришло

 

 


ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)

самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны  посмотрел на герчикову бумажку, бывает

стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё

 
Maxim Kuznetsov #:

ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)

самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны  посмотрел на герчикову бумажку, бывает

стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всэто

это стоп лосс


 
Maxim Kuznetsov #:

ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)

самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны  посмотрел на герчикову бумажку, бывает

стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё

до свидос

Серебро поперло

 

 


[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)

самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны  посмотрел на герчикову бумажку, бывает

стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё

Это как с  Лигой, то же пестовали, оберегали, банили критиков. Пока сам тс не сдался и сказал, что это лажа

 

Золото, стрельнуло!!!

  

 


 
Sergey Lazarenko #:

Золото, стрельнуло!!!

  

 


Тейк к лоссу должен быть как можно больше, 10 к 1 - норм. Cut your losses short and let your profits run
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