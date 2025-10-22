Тренд и уровни - страница 223
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Пробуем в прорыв?
Пробуем в прорыв?
поехали!!!
а дурачки пускай дальше умничают
поехали!!!
а дурачки пускай дальше умничают
Да мы уж видели, как ты ехал. Спасибо, мы как-нибудь сами
Время пришло
Время пришло
ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)
самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны посмотрел на герчикову бумажку, бывает
стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё
ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)
самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны посмотрел на герчикову бумажку, бывает
стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всэто
это стоп лосс
ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)
самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны посмотрел на герчикову бумажку, бывает
стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё
до свидос
Серебро поперло
ради любопытства глянул, но там похоже на предыдущий USDCAD "время вышло" и лимитный игрок поджался (ужался, нажрался, сложался и прочие лся)
самое время объявить что то был ложный пробой или уровень вообще в другую сторону имелся в виду. Не с той стороны посмотрел на герчикову бумажку, бывает
стратегия - пальцем в небо, но ей разрешён блог на форуме..связи решают всё
Это как с Лигой, то же пестовали, оберегали, банили критиков. Пока сам тс не сдался и сказал, что это лажа
Золото, стрельнуло!!!
Золото, стрельнуло!!!