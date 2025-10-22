Тренд и уровни - страница 4
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да не знаю я, не занимаюсь этой темой, ищи другого специалиста
а ты поинтересуйся, эта тема имеет непосредственное отношение к уровням.
Индикатор измеряет кластерные объемы каждую минуту на всем рынке (если не врут в описаниях)
а ведь именно залитая большим игроком денежная масса и смещает цену с одного уровня к другому
ну и плюс массово сбитые стоп-лоссы
ну условно - текущий наклон вверх - значит первая сделка идёт байка - минимальным лотом своего депозита =1
а далее уже ведёт цена - если пошла вниз - то (всётаки надеемся на бай тренд) минимартиним пару раз - по общей схеме бай1-1-2-переворот селл-4-8 - если байки не сработали (минимартини используем во флетовом участке тренда) - то переворотом отбиваем полученные ранее убытки - и начинаем ловить профит...
а ты поинтересуйся, эта тема имеет непосредственное отношение к уровням.
Индикатор измеряет кластерные объемы каждую минуту на всем рынке (если не врут в описаниях)
а ведь именно залитая большим игроком денежная масса и смещает цену с одного уровня к другому
ну и плюс массово сбитые стоп-лоссы
интересовался, и отказался, вот основание, на форе по сути своей никто не может знать объемов, не на конкретной площадке, а мировом рынке, поэтому все люди, которые торгуют на объемах(Ориентриуются на них), берут данные с какой то одной площадки, и наивно полагают что коли что произошло в одном месте, то точно так же произойдет и в другом.. Это прокатит на какой акции, которая торгуется в одном месте/бирже, но с форексом не прокатит. Поэтому все, что связано с объемами я в игнор ставлю, нету точных данных
ну условно - текущий наклон вверх - значит первая сделка идёт байка - минимальным лотом своего депозита =1
а далее уже ведёт цена - если пошла вниз - то (всётаки надеемся на бай тренд) минимартиним пару раз - по общей схеме бай1-1-2-переворот селл-4-8 - если байки не сработали (минимартини используем во флетовом участке тренда) - то переворотом отбиваем полученные ранее убытки - и начинаем ловить профит...
все понял, примерно конечно принцип, не нравится такой подход, во первых мартин, это пипец.
Во вторых смотри, наклонная линия - это просто направление, в котором идут цены в прошлом, у них нету даже точного значения.. Ладно короч понял, спасиб, не интересно.
все понял, примерно конечно принцип, не нравится такой подход, во первых мартин, это пипец.
Во вторых смотри, наклонная линия - это просто направление, в котором идут цены в прошлом, у них нету даже точного значения.. Ладно короч понял, спасиб, не интересно.
нуу... не интересно тебе... а ведь именно по такой схеме я сделал 10.000% за 1 торговый месяц... а ты... не интересно ему :)))
нуу... не интересно тебе... а ведь именно по такой схеме я сделал 10.000% за 1 торговый месяц... а ты... не интересно ему :)))
так ты с этого и начинал, ты меня пойми, скоко видел мартингейльщиков, все сливали, а у тебя десять тыщ!! Давай начнем с начала, покажь моник
текущего моника нет - сейчас я на покое - рантьевствую... а вот про тот что я выше говорил
вот так он выглядел - картинка с мониторинга...
немного поторговал и в прошлом году
т.е использовал тот же принцип - небольшой мартингейл - наклонные диапазоны разбиваются на уровни - и далее марти + переворот - схему которого я приводил выше
Первое с чем надо разобраться, трендовый рынок.. То ли я не понял, то ли ты не договариваешь, рынок может быть трендовым, а может и не быть так? Причем у одного и того же инструмента, поэтому нужны признаки, по которым тренд отделять от не тренда, они у тебя есть? В статье я то ли не увидел, то ли не понял. Да и счас ты говоришь так Америка трендовая, а форекс не очень, поясни
Если разбить график цены на шаги по N пунктов (допустим 50) и потом посчитать, сколько раз цена разворачивалась после того, как прошла шаг и сколько раз продолжала движение в том-же направлении, то для форекса это будет около 50%, а для американских акций и биткоина, вероятность продолжения будет больше 50%, это и есть прибыль. Так вот на трендовом рынке достаточно торговать в направлении предыдущего шага и выйдешь в плюс. Но чтобы увеличить прибыль ,придется серьезно подумать. На форексе нужно сразу думать серьезно.
Так вот вероятность выше 50% (при текпрофит = стоплосс) означает, что ты выйдешь в плюс, на протяжении большого числа сделок, открываясь в любой точке.
По поводу Герчика. Ничего плохого про него не скажу, но нужно понимать, что он продажник и Герчик эт оне человек, а бренд. Задача команды продавать под брендом что угодно. дальше нужно понимать, что трейдинг делится на 3 типа: лудомания, интуитивный, научный. То что дает Герчик это методы интуитивного трейдинга. Сами по себе они не работают, в них нет никакого физического, математического и логического смысла. Но при помощи этих методов можно обучить свою нееросеть в голове "видеть" профит на рынке.
Кстати вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8807 я развиваю тему трендов, которую начал и показываю как их отслеживать.
Если разбить график цены на шаги по N пунктов (допустим 50) и потом посчитать, сколько раз цена разворачивалась после того, как прошла шаг и сколько раз продолжала движение в том-же направлении, то для форекса это будет около 50%, а для американских акций и биткоина, вероятность продолжения будет больше 50%, это и есть прибыль. Так вот на трендовом рынке достаточно торговать в направлении предыдущего шага и выйдешь в плюс. Но чтобы увеличить прибыль ,придется серьезно подумать. На форексе нужно сразу думать серьезно.
Так вот вероятность выше 50% (при текпрофит = стоплосс) означает, что ты выйдешь в плюс, на протяжении большого числа сделок, открываясь в любой точке.
Кстати вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8807 я развиваю тему трендов, которую начал и показываю как их отслеживать.
спасибо, прочитал, как то осознал, в принципе хорошая основа, но требуется еще разбирательство, так что желаю успеха. Наверное и сказать то мне по поводу идеи нечего, коли вы как то пришли к этому, то навряд ли мои слова дополнят.
Удачи
Биткоин, сделал попытку уйти вверх и опять застрял в канале