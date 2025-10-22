Тренд и уровни - страница 117
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конкуренты, на которых нельзя показывать пальцем, продают карты Таро для трейдеров
ещё более эзотеричная вещь :-)
А главное потом всё можно объяснить
Вам снова в ясельки пора. Потом в детский сад, после этого в школу, на повторение уроков физики принципов колебания маятника и геометрии 7-8 класс начальной школы. По другому не получится. ;)
Вот честно, как же вы тупая амбициозная школота достала!!! Иногда так и хочется в бубен зарядить, чтобы ваши мозги из соломы как у Страшилы, чуть чуть в правильном направлении подумали.
Но потом берешь себя в руки и понимаешь, даже в бубен не поможет, если мозги из соломы... А уж если чел кодер, то пиши пропало. Там мозги думают в двоичной системе. Аналоговое мышление отсутствует напрочь.
А вы видели трейдера неандертальца, с смартфоном на лампах ?.
кто-то что-то просил про завтра ? (про уже сегодня)
EURUSD, любителям загадочных цифр - можно так вот (360 - этож круто, минуты типа того)
цена будет отбиваться от оранжевых линий. Моменты отбоя будут соответсвовать локальным максимумам волатильности. (азия, начало европы, перехлёст европа-штаты)
стрелками показан сугубо алгоритмический приём : если цена ткнулась в ближний уровень, то разрешена лимитка на промежуточном
PS/ стрелки не нарисовал, чё-то не та картинка вставилась :-) сами подрисуете
Ложный пробой, который не пошел
кто-то что-то просил про завтра ? (про уже сегодня)
...
цена будет отбиваться от оранжевых линий
так сказать в динамике, та-же картинка, некоторое время спустя в масштабе M1 :
USDCAD
Направление Шорт, после паранормального бара - нет отката, в текущем моменте происходит консолидация на уровнем..
USDCAD
Направление Шорт, после паранормального бара - нет отката, в текущем моменте происходит консолидация на уровнем..
в GBP (United Kingdom) сегодня праздники, банки Англии не работают. Сегодня будет много "паранормального", если не заглядывать в календарь
https://www.timeanddate.com/holidays/uk/summer-bank-holiday
в GBP (United Kingdom) сегодня праздники, банки Англии не работают. Сегодня будет много "паранормального", если не заглядывать в календарь
https://www.timeanddate.com/holidays/uk/summer-bank-holiday
значит щас все будет "спать", а на американской сессии - проснется
Уровень дальнего ретеста и предпосылки в его Пробой. Что делать?
Нефть. XTIUSD
Д1, три дня сильного, направленного движения.. ИМХО, должен быть откат.
Внутри-дня, уровень от которого покупают те, кто мечтает о росте актива.
Но продавцов явно больше(пока)