Тренд и уровни - страница 117

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конкуренты, на которых нельзя показывать пальцем, продают карты Таро для трейдеров

ещё более эзотеричная вещь  :-)

А главное потом всё можно объяснить

 
Bogard_11 #:

Вам снова в ясельки пора. Потом в детский сад, после этого в школу, на повторение уроков физики принципов колебания маятника и геометрии 7-8 класс начальной школы. По другому не получится. ;)

Вот честно, как же вы тупая амбициозная школота достала!!! Иногда так и хочется в бубен зарядить, чтобы ваши мозги из соломы как у Страшилы, чуть чуть в правильном направлении подумали.

Но потом берешь себя в руки и понимаешь, даже в бубен не поможет, если мозги из соломы... А уж если чел кодер, то пиши пропало. Там мозги думают в двоичной системе. Аналоговое мышление отсутствует напрочь.

А вы видели трейдера  неандертальца,  с смартфоном на лампах ?.

 

кто-то что-то просил про завтра ? (про уже сегодня)


EURUSD, любителям загадочных цифр - можно так вот (360 - этож круто, минуты типа того)

цена будет отбиваться от оранжевых линий. Моменты отбоя будут соответсвовать локальным максимумам волатильности. (азия, начало европы, перехлёст европа-штаты)

стрелками показан сугубо алгоритмический приём : если цена ткнулась в ближний уровень, то разрешена лимитка на промежуточном

PS/ стрелки не нарисовал, чё-то не та картинка вставилась :-) сами подрисуете 

 

Ложный пробой, который  не пошел


 
Maxim Kuznetsov #:

кто-то что-то просил про завтра ? (про уже сегодня)

...

цена будет отбиваться от оранжевых линий


так сказать в динамике, та-же картинка, некоторое время спустя в масштабе M1 :


 

USDCAD

Направление Шорт, после паранормального бара - нет отката, в текущем моменте происходит консолидация на уровнем..

после паранормально бара - нет отката 

консолидация над уровнем

 
Sergey Lazarenko #:

USDCAD

Направление Шорт, после паранормального бара - нет отката, в текущем моменте происходит консолидация на уровнем..

 


в GBP (United Kingdom) сегодня праздники, банки Англии не работают. Сегодня будет много "паранормального", если не заглядывать в календарь

https://www.timeanddate.com/holidays/uk/summer-bank-holiday

Summer Bank Holiday 2024 in the United Kingdom
Summer Bank Holiday 2024 in the United Kingdom
  • www.timeanddate.com
In England, Wales and Northern Ireland, the summer bank holiday is on the last Monday of August. In Scotland it is on the first Monday of August. This day marks the end of the summer holidays for many people who return to work or school in the autumn.
 
Maxim Kuznetsov #:

в GBP (United Kingdom) сегодня праздники, банки Англии не работают. Сегодня будет много "паранормального", если не заглядывать в календарь

https://www.timeanddate.com/holidays/uk/summer-bank-holiday

значит щас все будет "спать", а на американской сессии - проснется

 

Уровень дальнего ретеста и предпосылки в его Пробой. Что делать?

 

Нефть. XTIUSD

Д1, три дня сильного, направленного движения.. ИМХО, должен быть откат.

Внутри-дня, уровень от которого покупают те, кто мечтает о росте актива.

Но продавцов явно больше(пока)

Направленное движение вверх 

Накопление над локальным уровнем 


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