Тренд и уровни - страница 64

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Maxim Kuznetsov:

до завтра более вероятно как-то так:


а там видно будет..
но 84.5 это круто !
есть ли такие карты, чтобы поместить и останутся ли актуальны при таких полётах

Прогноз:


И результат:


почти идеально.

Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)

чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток

 
Maxim Kuznetsov:

Прогноз:


И результат:


почти идеально.

Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)

чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток

Продай еньку прям сейчас и будет тебе счастье)))

Стоп 50 п.

Возьмешь больше чем 1 к 10

 

Всем привет!

По Евро показывает разворот, внутри-дня, в Шорт


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Продай еньку прям сейчас и будет тебе счастье)))

Стоп 50 п.

Возьмешь больше чем 1 к 10

Докупай ещё:)
 
Sergey Lazarenko:

Всем привет!

По Евро показывает разворот, внутри-дня, в Шорт


Какой такой шорт машорт.? Лови цену на 1,20900

 
Aleksandr Yakovlev:

Какой такой шорт машорт.? Лови цену на 1,20900

Согласен, мутная водичка нынче, манит Евро разворот, а сама после опять в Лонг стреляет

 

Заскочил на откате в Лонговом тренде, но все шито белыми нитками


 
Maxim Kuznetsov:

Прогноз:


И результат:


почти идеально.

Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)

чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток

а они походу настолько элементарные что просто диву даюсь.."где были мои глаза??" :-)

торговых правил: "не лезть в волатильность" и "идти с рынком" должно быть более чем достаточно

 
Maxim Kuznetsov:

а они походу настолько элементарные что просто диву даюсь.."где были мои глаза??" :-)

торговых правил: "не лезть в волатильность" и "идти с рынком" должно быть более чем достаточно

Как в эту сетку укладывается резкие изменения цены и волатильности? Ну типа март прошлого года, старые стреляющие нонфармы, ставки и все такое.

 
vladavd:

Как в эту сетку укладывается резкие изменения цены и волатильности? Ну типа март прошлого года, старые стреляющие нонфармы, ставки и все такое.

они переставляют "вагончик" на новые рельсы. В их моменты просто не лезть в рынок, и "не лезть" не сложно, они-же по расписанию. Как только волатить перестаёт - видно куда повернуло. 

сетка на картинках, публикуемых на форуме рассчитана для внутридня около 2-х месяцев назад. Всё ходит по сети и статистика не сбивается. И не только по йене (просто йену начал публиковать, чего-уж менять то)

а ведь есть ещё "горизонтальная сетка" (об неё основные развороты) и "диагонали более старшего таймфрейма". 

по логике вещей сетки должны "плыть" когда цены по большинству символов сильно и надолго уходят от прежних номиналов и паритетов. но это настолько долгий процесс, что можно пожалуй пренебречь

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