Тренд и уровни - страница 64
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до завтра более вероятно как-то так:
а там видно будет..
но 84.5 это круто !
есть ли такие карты, чтобы поместить и останутся ли актуальны при таких полётах
Прогноз:
И результат:
почти идеально.
Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)
чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток
Прогноз:
И результат:
почти идеально.
Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)
чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток
Продай еньку прям сейчас и будет тебе счастье)))
Стоп 50 п.
Возьмешь больше чем 1 к 10
Всем привет!
По Евро показывает разворот, внутри-дня, в Шорт
Продай еньку прям сейчас и будет тебе счастье)))
Стоп 50 п.
Возьмешь больше чем 1 к 10
Всем привет!
По Евро показывает разворот, внутри-дня, в Шорт
Какой такой шорт машорт.? Лови цену на 1,20900
Какой такой шорт машорт.? Лови цену на 1,20900
Согласен, мутная водичка нынче, манит Евро разворот, а сама после опять в Лонг стреляет
Заскочил на откате в Лонговом тренде, но все шито белыми нитками
Прогноз:
И результат:
почти идеально.
Ещё-бы "правила кондукторов" узнать :-)
чтобы стало не "почти" а "совсем" и более существенный промежуток
а они походу настолько элементарные что просто диву даюсь.."где были мои глаза??" :-)
торговых правил: "не лезть в волатильность" и "идти с рынком" должно быть более чем достаточно
а они походу настолько элементарные что просто диву даюсь.."где были мои глаза??" :-)
торговых правил: "не лезть в волатильность" и "идти с рынком" должно быть более чем достаточно
Как в эту сетку укладывается резкие изменения цены и волатильности? Ну типа март прошлого года, старые стреляющие нонфармы, ставки и все такое.
Как в эту сетку укладывается резкие изменения цены и волатильности? Ну типа март прошлого года, старые стреляющие нонфармы, ставки и все такое.
они переставляют "вагончик" на новые рельсы. В их моменты просто не лезть в рынок, и "не лезть" не сложно, они-же по расписанию. Как только волатить перестаёт - видно куда повернуло.
сетка на картинках, публикуемых на форуме рассчитана для внутридня около 2-х месяцев назад. Всё ходит по сети и статистика не сбивается. И не только по йене (просто йену начал публиковать, чего-уж менять то)
а ведь есть ещё "горизонтальная сетка" (об неё основные развороты) и "диагонали более старшего таймфрейма".
по логике вещей сетки должны "плыть" когда цены по большинству символов сильно и надолго уходят от прежних номиналов и паритетов. но это настолько долгий процесс, что можно пожалуй пренебречь