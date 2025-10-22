Тренд и уровни - страница 193
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Куда евро пойдет? Что шеф говорит?
Шеф говорит что мартин рулит :-) С ним всё равно куда евро пойдёт
Шеф говорит что мартин рулит :-) С ним всё равно куда евро пойдёт
Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе
Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе
это чудесная идея - но вдруг шеф попадает в тренд ?
Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе
я про мартингейл сказал посмотрев сигнал :-) там мартин..уже кстати слитый, нагрузка более 100 - это ппц
#1000SHIBUSDT
На форекс объемы упали, игроки ушли. Наступают выходные
Не, это накопление идёт
На форекс объемы упали, игроки ушли. Наступают выходные
Игроки ушли, ждут инаугурацию нового президента.
форекс не может ждать кого либо, это рынок конвертаций одной валюты в другую. Рынок который используют крупные корпорации, им нужно одним деньги обменять на другие
форекс не может ждать кого либо, это рынок конвертаций одной валюты в другую. Рынок который используют крупные корпорации, им нужно одним деньги обменять на другие