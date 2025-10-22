Тренд и уровни - страница 193

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Nikolai Starkovskii #:

Куда евро пойдет? Что шеф говорит?

Шеф говорит что мартин рулит :-) С ним всё равно куда евро пойдёт

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

Шеф говорит что мартин рулит :-) С ним всё равно куда евро пойдёт

Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе 

 
Nikolai Starkovskii #:

Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе 

это чудесная идея - но вдруг шеф попадает в тренд ?

 
Nikolai Starkovskii #:

Судя по всему сам тс торгует против прогнозов шефа , поэтому и в плюсе 

я про мартингейл сказал посмотрев сигнал :-) там мартин..уже кстати слитый, нагрузка более 100 - это ппц

 

#1000SHIBUSDT

 

 


 
На форекс объемы упали, игроки ушли. Наступают выходные
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
На форекс объемы упали, игроки ушли. Наступают выходные

Не, это накопление идёт 

 
Sergey Lazarenko #:
На форекс объемы упали, игроки ушли. Наступают выходные
Игроки ушли, ждут инаугурацию нового президента. 
 
Павел-Славянин #:
Игроки ушли, ждут инаугурацию нового президента. 

форекс не может ждать кого либо, это рынок конвертаций одной валюты в другую. Рынок который используют крупные корпорации, им нужно одним деньги обменять на другие

 
Sergey Lazarenko #:

форекс не может ждать кого либо, это рынок конвертаций одной валюты в другую. Рынок который используют крупные корпорации, им нужно одним деньги обменять на другие

Серëга, братан это в кратце. Рынок живëт сам по себе и ждëт новостей ему нужных, а всë остальное это придуманная теория. 
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