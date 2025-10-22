Тренд и уровни - страница 17

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Renat Akhtyamov:
слушай, я букварный macd не пользую и парить мне череп этой шихтой для новичков не надо ;)
Что я сказал про macd?
 
Vladimir Baskakov:
Что я сказал про macd?

а что я сказал про ФормулЕ?

;)

ни то и ни другое не поможет в торговле

только оценка спроса и предложения и больше никак

да, мы можем наблюдать движение

но что с ним будет дальше, никакие уровни и определения тренда, теории Доу не помогут

счас ева валится, а я говорил что так будет

почему?

потому что сбер её тарит с 15-го, вот и все

;)))

в чем здесь заключается роль уровней?

да ни в чем ;))))

выкинуть, забыть и простить ;)

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Renat Akhtyamov:

а что я сказал про ФормулЕ?

Ну так и не тренди впустую
 
Vladimir Baskakov:
Ну так и не тренди впустую

ты же macd тулишь, а не я

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ты же macd тулишь, а не я

;)

Заканчивай с синенькой
 
Renat Akhtyamov:

только оценка спроса и предложения и больше никак


А еще продавать дорого, покупать дешево, убытки резать, а прибыли давать течь.

 
vladavd:

А еще продавать дорого, покупать дешево, убытки резать, а прибыли давать течь.

Вы чnо, мониторинг мой подсмотрели?

Я ж только Баскакову показывал, и ито инкогнито

;)

отслеживайте ситуацию из открытых источников - план закупа/закуплено/продано и т.д

будет картина ясна.

 
Renat Akhtyamov:

Вы чnо, мониторинг мой подсмотрели?

Я ж только Баскакову показывал, и ито инкогнито

;)


Демонстрация стейта так сказать :-)

 
Vladimir Baskakov:
В каком веке жил Доу?На каком компе работал?Торговал Биткойном?

больше нечего сказать? Суть рынка не изменилась, свободный рынок было сто лет назад, и сегодня все то же самое.

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Тренд и уровни

Evgeny Belyaev, 2021.01.17 18:38

А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?


любой уровень может остановить цену, но для того чтобы понять остановка ожидает или пробой, нужны смотреть в каком состоянии цена подходит к уровню.

 
Renat Akhtyamov:

а что я сказал про ФормулЕ?

;)

ни то и ни другое не поможет в торговле

только оценка спроса и предложения и больше никак

да, мы можем наблюдать движение

но что с ним будет дальше, никакие уровни и определения тренда, теории Доу не помогут

счас ева валится, а я говорил что так будет

почему?

потому что сбер её тарит с 15-го, вот и все

;)))

в чем здесь заключается роль уровней?

да ни в чем ;))))

выкинуть, забыть и простить ;)

тренд показывает предполагаемый размер профита, и все, то есть с помощью тренда можно спрогнозировать движение, с вероятность 50 на 50, вот и все. Уровни, - это точка входа с минимальными издержками, вероятность какого то события, Пробой/Отбой 50 на 50

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