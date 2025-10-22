Тренд и уровни - страница 17
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слушай, я букварный macd не пользую и парить мне череп этой шихтой для новичков не надо ;)
Что я сказал про macd?
а что я сказал про ФормулЕ?
;)
ни то и ни другое не поможет в торговле
только оценка спроса и предложения и больше никак
да, мы можем наблюдать движение
но что с ним будет дальше, никакие уровни и определения тренда, теории Доу не помогут
счас ева валится, а я говорил что так будет
почему?
потому что сбер её тарит с 15-го, вот и все
;)))
в чем здесь заключается роль уровней?
да ни в чем ;))))
выкинуть, забыть и простить ;)
а что я сказал про ФормулЕ?
Ну так и не тренди впустую
ты же macd тулишь, а не я
;)
ты же macd тулишь, а не я
;)
только оценка спроса и предложения и больше никак
А еще продавать дорого, покупать дешево, убытки резать, а прибыли давать течь.
А еще продавать дорого, покупать дешево, убытки резать, а прибыли давать течь.
Вы чnо, мониторинг мой подсмотрели?
Я ж только Баскакову показывал, и ито инкогнито
;)
отслеживайте ситуацию из открытых источников - план закупа/закуплено/продано и т.д
будет картина ясна.
Вы чnо, мониторинг мой подсмотрели?
Я ж только Баскакову показывал, и ито инкогнито
;)
Демонстрация стейта так сказать :-)
В каком веке жил Доу?На каком компе работал?Торговал Биткойном?
больше нечего сказать? Суть рынка не изменилась, свободный рынок было сто лет назад, и сегодня все то же самое.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Evgeny Belyaev, 2021.01.17 18:38
А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?
любой уровень может остановить цену, но для того чтобы понять остановка ожидает или пробой, нужны смотреть в каком состоянии цена подходит к уровню.
а что я сказал про ФормулЕ?
;)
ни то и ни другое не поможет в торговле
только оценка спроса и предложения и больше никак
да, мы можем наблюдать движение
но что с ним будет дальше, никакие уровни и определения тренда, теории Доу не помогут
счас ева валится, а я говорил что так будет
почему?
потому что сбер её тарит с 15-го, вот и все
;)))
в чем здесь заключается роль уровней?
да ни в чем ;))))
выкинуть, забыть и простить ;)
тренд показывает предполагаемый размер профита, и все, то есть с помощью тренда можно спрогнозировать движение, с вероятность 50 на 50, вот и все. Уровни, - это точка входа с минимальными издержками, вероятность какого то события, Пробой/Отбой 50 на 50