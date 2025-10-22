Тренд и уровни - страница 107

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Английский фунт, после ПНБ - нет отката, так что Лонг на пробое

 

 

 

по некоторым обстоятельствам пропустил самую весёлую неделю форума..

главное веселье заключалось в том что конец недели был неторговым, и можно было пройти по форуму и сигналам и выяснить кто трейдер(хотя-бы потенциально) а кто вообще не в теме.

очень просто : 3-го, 4-го и 5-го трейдер не должен открывать сделок. Может отдыхать и огурцом хрустеть под водку, философию беседовать, а торговать-прогнозить не должен. 

Местным апологетам Герчика: ваш разводящий когда был при делах, 4-го июля не открыл ни одной сделки. Вообще совсем ни одной. 

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4-го июля в США национальный праздник (один из 3-х в году) - на рынке отсутствует 3/4.  

а тут ещё неслучайно совпали выборы в британский парламент, повлекшие смену правительства.

 
Maxim Kuznetsov #:
3-го, 4-го и 5-го трейдер не должен открывать сделок

кто по тренду стоял и сделки в ночь не переносил, у того все очень хорошо)

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Вижу как ты мучаешься, готов твои мучения прекратить, но мне надо точно знать, что ты хочешь? Можешь внятно пояснить? От этого зависит твой сон, ты точно говоришь, что тебя волнует тут, я даю ответ. Все, мир, дружба, жвачка.

Сплю хорошо, спасибо. Хочу понять смысл ветки в чем, рассказывать о прошедших событиях?

 
Nikolai Starkovskii #:

Сплю хорошо, спасибо. Хочу понять смысл ветки в чем, рассказывать о прошедших событиях?

События может и прошедшие,но это прошедшее ни куда не делось. 
 
Sergey Lazarenko #:

Каое вю по евродоллару ?

покупать или продавать с целью до пятницы?

 
mytarmailS #:

Каое вю по евродоллару ?

покупать или продавать с целью до пятницы?

уровни ж торгуются не по времени, а по реакции на следующий уровень :)
 
WWolf #:
уровни ж торгуются не по времени, а по реакции на следующий уровень :)

Цена подходит к уровню, в рынок не входишь - ждёшь следующий уровень, и так по кругу :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Цена подходит к уровню, в рынок не входишь - ждёшь следующий уровень, и так по кругу :)

хороший подход, точно маржинкол не дождёшься ;-)

 
WWolf #:

хороший подход, точно маржинкол не дождёшься ;-)

Ну это вывод с опубликованных скринов - уровни есть, а сделок нет.

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