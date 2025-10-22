Тренд и уровни - страница 51

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Своеобразно по Биткоину(возможно) завершиться коррекционный откат, просто сильным импульсом, начали покупать, и все, грубо и резко вышли за границы Нисходящего канала, теперь наступает время проверки, будет ли продолжение падения?


 

Биткоин, наконец то ситуация разродилась, Нисходящий коррекционный откат сломан


 

Еще один выстрел по направлению Основного, Восходящего тренда


 

Рынок тонкий нынче, еще один удар об Опорную точку, и опять отскок, только довольно значительный


 

походу дела ход на Север под закончился, начинается глубокая коррекция, направление на Юг


 

Биткоин, после стремительного падения в одном баре, начался не менее стремительный откат внутри-часа


[Удален]  
Жонглируешь терминами не зная их сути.
Брось монетку 1000 раз и у тебя получатся на графике и тренд ,и коррекция ,и откаты, и отскок ,и паттерны.
Т.е. ничего этого нет это случайность
 
Vladimir Baskakov:
Жонглируешь терминами не зная их сути.
Брось монетку 1000 раз и у тебя получатся на графике и тренд ,и коррекция ,и откаты, и отскок ,и паттерны.
Т.е. ничего этого нет это случайность

че нить повменемей напиши

ты ж писал, что ты нихрена не понимаешь в трендах? Откуда щас то полезло?
 
Sergey Lazarenko:

походу дела ход на Север под закончился, начинается глубокая коррекция, направление на Юг

Прямо оочень глубокая получилась. Наверное поэтому на картинках сделок нет.

 
Andrei Trukhanovich:

Прямо оочень глубокая получилась. Наверное поэтому на картинках сделок нет.

тебя чо интересует, сделки или направление рынка?

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