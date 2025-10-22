Тренд и уровни - страница 51
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Своеобразно по Биткоину(возможно) завершиться коррекционный откат, просто сильным импульсом, начали покупать, и все, грубо и резко вышли за границы Нисходящего канала, теперь наступает время проверки, будет ли продолжение падения?
Биткоин, наконец то ситуация разродилась, Нисходящий коррекционный откат сломан
Еще один выстрел по направлению Основного, Восходящего тренда
Рынок тонкий нынче, еще один удар об Опорную точку, и опять отскок, только довольно значительный
походу дела ход на Север под закончился, начинается глубокая коррекция, направление на Юг
Биткоин, после стремительного падения в одном баре, начался не менее стремительный откат внутри-часа
Жонглируешь терминами не зная их сути.
че нить повменемей напишиты ж писал, что ты нихрена не понимаешь в трендах? Откуда щас то полезло?
походу дела ход на Север под закончился, начинается глубокая коррекция, направление на Юг
Прямо оочень глубокая получилась. Наверное поэтому на картинках сделок нет.
Прямо оочень глубокая получилась. Наверное поэтому на картинках сделок нет.
тебя чо интересует, сделки или направление рынка?