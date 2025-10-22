Тренд и уровни - страница 165

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Sergey Lazarenko #:

не получиться про них забыть, потому что как то ММ вести, если торговать без усреднения, то хошь не хошь, а придется быть привязанным к этим самым 1 к 3 или гораздо лучше 1 к 5. Потому как при усреднении депозит очень быстро тает, а так как торговля ручная, то в дело мгновенно вступает человеческий фактор, тильт, ошибки и прочее

Смотри, ты один из очень немногих, кто смотрит более сотни графиков.

А теперь посмотри закономерности, на форекс-символах всё очень сложно, особенно на мажорах.

Посмотри тот-же sp500, us30 и jp225 спред меньше чем на любом форекс-мажоре, волатильность в разы больше, это как-раз то, что нужно

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

1 к 5, это идеал, который бывает не всегда. Иногда бывают плановые стопы, иногда картинка меняется, поэтому просто выход в безубыток либо с минимально возможным убытком, а иногда просто Тильд одолевает. Так что смысла рассматривать историю нет, это же не робот торгует, а человек

Герчик  - шоумен, поэтому не произноси тут его цитаты, потому как они не имеют смысла.

Так причём тут тренд и уровни , если ты пипсуешь постоянно. пипсовать можно но и по тренду и против тренда (тем более, что ты и определить их не можешь). Взял ещё Герчика обидел, хотя недавно рубашку за него рвал. <название сигнала удалено модератором>

 
Nikolai Starkovskii #:

Так причём тут тренд и уровни , если ты пипсуешь постоянно. пипсовать можно но и по тренду и против тренда (тем более, что ты и определить их не можешь). Взял ещё Герчика обидел, хотя недавно рубашку за него рвал. <название сигнала удалено модератором>

гле тут пипсовка то?

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page162#comment_55524870

Тренд и уровни - Если вы на форуме трейдеров, то должны знать по 100500 пп с одной сделки
Тренд и уровни - Если вы на форуме трейдеров, то должны знать по 100500 пп с одной сделки
  • 2025.01.02
  • Grigori.S.B
  • www.mql5.com
потому что всегда будет форс мажор и ошибки с направлением. если торговать форекс и при этом видеть суслика на D1, которого нет. а калечит психику недотрейдеров своими убеждениями о каких-то 100пп с одной сделки. Кто видел хоть одну сделку этих мастеров трейдинга
 
#ENAUSDT

#Ложный_пробой

 


 

"ложный пробой"....

А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

"ложный пробой"....

А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?

Да и перехая нету, непорядок

 
Maxim Kuznetsov #:

"ложный пробой"....

А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?

Ха ха ха, в точку! Прям как Ренат. Ахахаха только Ренат наглее
 
Maxim Kuznetsov #:

"ложный пробой"....

А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?

при Ложном пробое - нет лимитного игрока

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

при Ложном пробое - нет лимитного игрока

Ты же эти термины у Герчика нахватал :) 

 
Sergey Lazarenko #:

при Ложном пробое - нет лимитного игрока

Дак может и ложных пробоев нет в принципе?! может ты не правильно что то понимаешь,что на картинке? (нет ни каких лимитников!)

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