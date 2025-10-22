Тренд и уровни - страница 165
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не получиться про них забыть, потому что как то ММ вести, если торговать без усреднения, то хошь не хошь, а придется быть привязанным к этим самым 1 к 3 или гораздо лучше 1 к 5. Потому как при усреднении депозит очень быстро тает, а так как торговля ручная, то в дело мгновенно вступает человеческий фактор, тильт, ошибки и прочее
Смотри, ты один из очень немногих, кто смотрит более сотни графиков.
А теперь посмотри закономерности, на форекс-символах всё очень сложно, особенно на мажорах.
Посмотри тот-же sp500, us30 и jp225 спред меньше чем на любом форекс-мажоре, волатильность в разы больше, это как-раз то, что нужно
1 к 5, это идеал, который бывает не всегда. Иногда бывают плановые стопы, иногда картинка меняется, поэтому просто выход в безубыток либо с минимально возможным убытком, а иногда просто Тильд одолевает. Так что смысла рассматривать историю нет, это же не робот торгует, а человек
Герчик - шоумен, поэтому не произноси тут его цитаты, потому как они не имеют смысла.
Так причём тут тренд и уровни , если ты пипсуешь постоянно. пипсовать можно но и по тренду и против тренда (тем более, что ты и определить их не можешь). Взял ещё Герчика обидел, хотя недавно рубашку за него рвал. <название сигнала удалено модератором>
Так причём тут тренд и уровни , если ты пипсуешь постоянно. пипсовать можно но и по тренду и против тренда (тем более, что ты и определить их не можешь). Взял ещё Герчика обидел, хотя недавно рубашку за него рвал. <название сигнала удалено модератором>
гле тут пипсовка то?
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page162#comment_55524870
#Ложный_пробой
"ложный пробой"....
А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?
"ложный пробой"....
А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?
Да и перехая нету, непорядок
"ложный пробой"....
А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?
"ложный пробой"....
А где Лимитный Игрок ? что-то про него пока не слышно. У него всё в порядке ?
при Ложном пробое - нет лимитного игрока
при Ложном пробое - нет лимитного игрока
Ты же эти термины у Герчика нахватал :)
при Ложном пробое - нет лимитного игрока
Дак может и ложных пробоев нет в принципе?! может ты не правильно что то понимаешь,что на картинке? (нет ни каких лимитников!)