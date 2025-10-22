Тренд и уровни - страница 235
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Так ты заводишь сигнал, потом публикуешь скрины, типа как торгуешь. Сливаешь и заводишь новый. В чем смысл? Показать как Не надо торговать?
ты ведь ровно так делаешь, такой же позорник
скажи что у тебя нет сигнала)
такой же позорище.
Так ты заводишь сигнал, потом публикуешь скрины, типа как торгуешь. Сливаешь и заводишь новый. В чем смысл? Показать как Не надо торговать?
делаю, потому что делаю, безо всякого смысла, так все делают, проверяю себя
делаю, потому что делаю, безо всякого смысла, так все делают, проверяю себя
Так, как торговать Не надо я и сам умею
Так, как торговать Не надо я и сам умею
Если ты считаешь что все что я пишу - ересь, то просто свали отсюда.
Ты пишешь то, чего сам не делаешь.
Ты пишешь то, чего сам не делаешь.
что то делаю, что то не делаю. Моя цель - привлечь внимание к стилю торговли, чтоб не скучно было от вас отбиваться в одного
Так, как торговать Не надо я и сам умею
если тв все знаешь и все умеешь - уйди с глаз долой, не отравляй жизнь окружающим
Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.
а в чем проблема то? Можешь детально объяснить?
У меня Твх - только против либо вместе с Лимитным игроком, иначе никак
а в чем проблема то? Можешь детально объяснить?
У меня Твх - только против либо вместе с Лимитным игроком, иначе никак
Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.
Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?
Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?
Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.
Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?
Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?
Я по золоту отхватил лосей, и вроде бы даже трех, во итоге без меня оно ушло, точно не помню, поздно было