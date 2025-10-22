Тренд и уровни - страница 235

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Nikolai Starkovskii #:

Так ты заводишь сигнал, потом публикуешь скрины, типа как торгуешь. Сливаешь и заводишь новый. В чем смысл? Показать как Не надо торговать?

ты ведь ровно так делаешь, такой же позорник

скажи что у тебя нет сигнала)

такой же позорище.

 
Nikolai Starkovskii #:

Так ты заводишь сигнал, потом публикуешь скрины, типа как торгуешь. Сливаешь и заводишь новый. В чем смысл? Показать как Не надо торговать?

делаю, потому что делаю, безо всякого смысла, так все делают, проверяю себя

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

делаю, потому что делаю, безо всякого смысла, так все делают, проверяю себя

Так, как торговать Не надо я и сам умею 

 
Nikolai Starkovskii #:

Так, как торговать Не надо я и сам умею 

Если ты считаешь что все что я пишу - ересь, то просто свали отсюда.
 
Sergey Lazarenko #:
Если ты считаешь что все что я пишу - ересь, то просто свали отсюда.

Ты пишешь то, чего сам не делаешь.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ты пишешь то, чего сам не делаешь.

что то делаю, что то не делаю. Моя цель - привлечь внимание к стилю торговли, чтоб не скучно было от вас отбиваться в одного

 
Nikolai Starkovskii #:

Так, как торговать Не надо я и сам умею 

если тв все знаешь и все умеешь - уйди с глаз долой, не отравляй жизнь окружающим

 
Vitaly Muzichenko #:

Особенно это заметно по твоему сигналу, который никакого отношения не имеет к уровням.

а в чем проблема то? Можешь детально объяснить?

У меня Твх - только против либо вместе с Лимитным игроком, иначе никак

 
Sergey Lazarenko #:

а в чем проблема то? Можешь детально объяснить?

У меня Твх - только против либо вместе с Лимитным игроком, иначе никак

Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.

Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?

Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?

 
Vitaly Muzichenko #:

Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.

Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?

Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?

Я по золоту отхватил лосей, и вроде бы даже трех, во итоге без меня оно ушло, точно не помню, поздно было


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