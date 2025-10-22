Тренд и уровни - страница 148
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это гон. Что значит свое? Всегда во все времена наука опиралась на опыт предшественников. И уже опираясь на опыт предшествующих поколений - продвигала свои идеи. Опыт предшествующих поколений
Наука?! У герчика?! Самому не смешно?
Наука это формула расчета МА. Математика называется.
Где у Г. формула?
Наука это формула расчета МА. Математика называется.
Где у Г. формула?
формула расчета среднедневного хода, в примитиве АТР - стандартный индикатор, а для продвинутых вот какая формула: берем за выбранный период размер бара с Д1 от Хай минус Лоу, после, чтоб вычислить подавляющее большинство среднего хода которые цена, берем размер хода, который цена прошла в 70% случаев, в подавляющем большинстве и получаем ценовое значение - которое дает гарантированный ход.
формула расчета среднедневного хода, в примитиве АТР - стандартный индикатор, а для продвинутых вот какая формула: берем за выбранный период размер бара с Д1 от Хай минус Лоу, после, чтоб вычислить подавляющее большинство среднего хода которые цена, берем размер хода, который цена прошла в 70% случаев, в подавляющем большинстве и получаем ценовое значение - которое дает гарантированный ход.
А, ну это другое дело! Дерзай
евро/американский доллар.
Это откат - детка!
Локальный тренда в лонг.
Начался откат
#зеркальный_уровень
Шорт в пробой
Шорт
Лонг