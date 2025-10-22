Тренд и уровни - страница 148

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Sergey Lazarenko #:

это гон. Что значит свое? Всегда во все времена наука опиралась на опыт предшественников. И уже опираясь на опыт предшествующих поколений - продвигала свои идеи. Опыт предшествующих поколений

Наука?! У герчика?! Самому не смешно?

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Наука это формула расчета МА. Математика называется.

Где у Г. формула?

 
Nikolai Starkovskii #:

Наука это формула расчета МА. Математика называется.

Где у Г. формула?

формула расчета среднедневного хода, в примитиве АТР - стандартный индикатор, а для продвинутых вот какая формула: берем за выбранный период размер бара с Д1 от Хай минус Лоу, после, чтоб вычислить подавляющее большинство среднего хода которые цена, берем размер хода, который цена прошла в 70% случаев, в подавляющем большинстве и получаем ценовое значение - которое дает гарантированный ход.

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Sergey Lazarenko #:

формула расчета среднедневного хода, в примитиве АТР - стандартный индикатор, а для продвинутых вот какая формула: берем за выбранный период размер бара с Д1 от Хай минус Лоу, после, чтоб вычислить подавляющее большинство среднего хода которые цена, берем размер хода, который цена прошла в 70% случаев, в подавляющем большинстве и получаем ценовое значение - которое дает гарантированный ход.

А, ну это другое дело! Дерзай

 

евро/американский доллар.

Это откат - детка!

Локальный тренда в лонг.


 
#GBPUSD
#зеркальный_уровень

Начался откат

 


 
#USDCHF
Это откат

#зеркальный_уровень


 
#USDJPY
#зеркальный_уровень
#накопление

Шорт в пробой


 
#USDCAD
#зеркальный_уровень

Шорт


 
#NZDUSD

Лонг

 


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