Тренд и уровни - страница 74
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только есть одна особенность, ТВх должна быть 1)логична, 2)иметь небольшой риск, а иначе эти 50% депозит сожрут, и не подавятся
ПРОВЕРЯЕМА
А она в принципе НЕпроверяема. Ее нельзя прогнать в тестере.
ПРОВЕРЯЕМА
А она в принципе НЕпроверяема. Ее нельзя прогнать в тестере.
тут вот в чем дело, вся ваша братия - программеры, стоят на позициях все надо через тестер прогнать, проверить. Но биржа это тебе не урок математики, цена на бирже зависит это эмоций, страхов и надежд, от чувств. Чувствует трейдеры душевный подъем, дружно покупают, чувствуют панику - скидывают инструмент, причем не сгорвариваясь, весь мир встает как по команде в одну сторону.
Вопрос, как это все собрался программировать? Поэтому если что счас и работает - это полуроботы, они делать точки входа, но выбирает направление - человек, только он обладает душой, чувствами и способен почувствовать волну страха или вдохновения. Чем раньше ты это поймешь, тем быстрее начнешь понимать как работает рынок, не торговать, а понимать, потому что даже понимая нужно пройти еще одну ступень, научиться торговать, вовремя открываться, закрываться, выходить в б/у.
тут вот в чем дело, вся ваша братия - программеры, стоят на позициях все надо через тестер прогнать, проверить. Но биржа это тебе не урок математики, цена на бирже зависит это эмоций, страхов и надежд, от чувств. Чувствует трейдеры душевный подъем, дружно покупают, чувствуют панику - скидывают инструмент, причем не сгорвариваясь, весь мир встает как по команде в одну сторону.
Вопрос, как это все собрался программировать? Поэтому если что счас и работает - это полуроботы, они делать точки входа, но выбирает направление - человек, только он обладает душой, чувствами и способен почувствовать волну страха или вдохновения. Чем раньше ты это поймешь, тем быстрее начнешь понимать как работает рынок, не торговать, а понимать, потому что даже понимая нужно пройти еще одну ступень, научиться торговать, вовремя открываться, закрываться, выходить в б/у.
То есть, по торговля по чуйке?
Ну, математически формализовать этот бред невозможно, но вот "душой чувствовать" можно, правильно?
То есть, по торговля по чуйке?
Ну, математически формализовать этот бред невозможно, но вот "душой чувствовать" можно, правильно?
д успокойся ты, по чуйке, конечно нет, где ты вообще такое видеал чтобы в плюс торговать, и по чуйке?
дело в том, что слишком много на рынке неопределенностей, факторов, которые замучаешься программировать. Вот пример, выступление Пауэлла вчера в это время, сейчас происходит. Пауэлл - ключевая фигура, он вчера отмочил заявление - начинает сворачивание программы стимулирования, ну никак ты это в программу не забьёшь, и во реакция..
Трейдеры пользуются набором предпосылок, для хода вверх, вниз, и учитывая их и внимание - текущую ситуацию - принимают решение о ТВх, то есть торговля идет в режиме полуробота.
То есть, по торговля по чуйке?
Ну, математически формализовать этот бред невозможно, но вот "душой чувствовать" можно, правильно?
ты чо поспорить пришел? Поясню для любого действия есть предпосыл - Глобальгный тренд, Промежуточный - это выбор направления с Д1 берется, после для ТВх внутри-дня, какая форма коррекционного отката - простая, усложненная, если цена в горизонтальном канальчике, то в какой области, если вверху, то в Шорт на Лп, если внизу, то Шорт на пробое.
будешь это программировать?
Поза открылась если, то как цена идет? Стремительное падение, или небольшими барами? Есть новостной фон, или все, новости закончились, и это все влияет на дальнейшее действие, когда б/у выставить!
Куча вводных.
Или ты считаешь что пересекла цена там среднюю, или какой нить еще хитрый сигнал поступил и в рынок пошли? Ошибаешься. Но это надо пережить, чтоб понять что примитив - не работает
ты чо поспорить пришел? Поясню для любого действия есть предпосыл - Глобальгный тренд, Промежуточный - это выбор направления с Д1 берется, после для ТВх внутри-дня, какая форма коррекционного отката - простая, усложненная, если цена в горизонтальном канальчике, то в какой области, если вверху, то в Шорт на Лп, если внизу, то Шорт на пробое.
будешь это программировать?
Поза открылась если, то как цена идет? Стремительное падение, или небольшими барами? Есть новостной фон, или все, новости закончились, и это все влияет на дальнейшее действие, когда б/у выставить!
Куча вводных.
Или ты считаешь что пересекла цена там среднюю, или какой нить еще хитрый сигнал поступил и в рынок пошли? Ошибаешься. Но это надо пережить, чтоб понять что примитив - не работает
Вспомнил песню Евдокимова "Фантазер"
а я вспомнил сказу, про "дурачина ты, простофиля.."
а я вспомнил сказу, про "дурачина ты, простофиля.."
Не читал
это сказка Пушкина, про Золотую рыбку, старика старуха поучала как жить, и что делать