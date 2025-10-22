Тренд и уровни - страница 29

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Sergey Lazarenko:

Эфир, тупо покупают, видать понравилась цифирка 1000 долларов, совсем лучше по Битку, 32000..


Ты то уже не купишь, вот другие и берут
 
Всем трейдерам доброго утра, и не менее доброго дня!

Предполагаю, что где, куда и насколько открылись основные валютные пары, малозначительная инфа, поэтому обскажу по криптомиру, в котором жизнь кипела так, как будто выходных и не было. Эфир вырвался в законодателя моды, обновил исторический Хай за все свои времена, и этому есть объяснение, он с самого начала был недооценен, во сравните Биткоин 32000 долларов и Эфириум 1200 долларов, у кого потенциал роста выше? Думаю ответ придёт точно такой же как и мне. Инвесторы выбрали Эфир, и волна роста его тянет за собой все остальное.


[Удален]  
Sergey Lazarenko:
Всем трейдерам доброго утра, и не менее доброго дня!

Предполагаю, что где, куда и насколько открылись основные валютные пары, малозначительная инфа, поэтому обскажу по криптомиру, в котором жизнь кипела так, как будто выходных и не было. Эфир вырвался в законодателя моды, обновил исторический Хай за все свои времена, и этому есть объяснение, он с самого начала был недооценен, во сравните Биткоин 32000 долларов и Эфириум 1200 долларов, у кого потенциал роста выше? Думаю ответ придёт точно такой же как и мне. Инвесторы выбрали Эфир, и волна роста его тянет за собой все остальное.


Правильно, лучше предсказывай то, что было, не ошибёшься.
Скажи, пожалуйста, куда вчера пойдет пара EurUsd?
 
Vladimir Baskakov:
Правильно, лучше предсказывай то, что было, не ошибёшься.
Скажи, пожалуйста, куда вчера пойдет пара EurUsd?

вверх

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Sergey Lazarenko:

вверх

Вчера же падала
 
Vladimir Baskakov:
Вчера же падала

откаты должны же быть? Или не должны? 

 

Натуральный газ, уровни


 
Обновил алгоритм, дела должны теперь пойти
 
Vladimir Baskakov:
Ты то уже не купишь, вот другие и берут

здорово братан, ну что, в 50 % убытка, каково самочувствие? Все по плану? Или алгоритм косячный? Как менять будешь?

 

Михалыч в прогнозе

 

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