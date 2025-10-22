Тренд и уровни - страница 29
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Эфир, тупо покупают, видать понравилась цифирка 1000 долларов, совсем лучше по Битку, 32000..
Предполагаю, что где, куда и насколько открылись основные валютные пары, малозначительная инфа, поэтому обскажу по криптомиру, в котором жизнь кипела так, как будто выходных и не было. Эфир вырвался в законодателя моды, обновил исторический Хай за все свои времена, и этому есть объяснение, он с самого начала был недооценен, во сравните Биткоин 32000 долларов и Эфириум 1200 долларов, у кого потенциал роста выше? Думаю ответ придёт точно такой же как и мне. Инвесторы выбрали Эфир, и волна роста его тянет за собой все остальное.
Предполагаю, что где, куда и насколько открылись основные валютные пары, малозначительная инфа, поэтому обскажу по криптомиру, в котором жизнь кипела так, как будто выходных и не было. Эфир вырвался в законодателя моды, обновил исторический Хай за все свои времена, и этому есть объяснение, он с самого начала был недооценен, во сравните Биткоин 32000 долларов и Эфириум 1200 долларов, у кого потенциал роста выше? Думаю ответ придёт точно такой же как и мне. Инвесторы выбрали Эфир, и волна роста его тянет за собой все остальное.
Правильно, лучше предсказывай то, что было, не ошибёшься.
вверх
вверх
Вчера же падала
откаты должны же быть? Или не должны?
Натуральный газ, уровни
Ты то уже не купишь, вот другие и берут
здорово братан, ну что, в 50 % убытка, каково самочувствие? Все по плану? Или алгоритм косячный? Как менять будешь?
Михалыч в прогнозе