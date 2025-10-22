Тренд и уровни - страница 191

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Nikolai Starkovskii #:

Ничего не сработало:)

Бывает.
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Dmitriy Skub #:
Бывает.

Да, бывает, в следующий раз угадает

 
Nikolai Starkovskii #:

Ничего не сработало:)

Это неправильный рынок!

[Удален]  
Grigori.S.B #:

Это неправильный рынок!

Абсолютно! Но это не помешает брать по 500€ за курс обучения .Куда смотрят модераторы вообще не понятно . Чувак тупо транслирует очередного инфоцыгана - реакции ноль

 

Импульс, который сделал день!

Ауди


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Sergey Lazarenko #:

Импульс, который сделал день!

Ауди


У тебя тема про тренд, выставляешь график М5. С головой всё норм?

 
Nikolai Starkovskii #:

У тебя тема про тренд, выставляешь график М5. С головой всё норм?

на М5 типа нет тренда, верно ведь?

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

на М5 типа нет тренда, верно ведь?

У тебя все может быть. А че у Гречика в другую сторону?

 
Nikolai Starkovskii #:

У тебя все может быть. А че у Гречика в другую сторону?

а у тебя? Есть там тренда?

 

Тренду плевать на всех, воображаешь ли ты что он есть, или его нет, тренд живет своей жизнью. Поэтому ты либо в реальности, либо в воображаемой реальности.

А ты в какой реальности?

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