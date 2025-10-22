Тренд и уровни - страница 191
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Ничего не сработало:)
Бывает.
Да, бывает, в следующий раз угадает
Ничего не сработало:)
Это неправильный рынок!
Это неправильный рынок!
Абсолютно! Но это не помешает брать по 500€ за курс обучения .Куда смотрят модераторы вообще не понятно . Чувак тупо транслирует очередного инфоцыгана - реакции ноль
Импульс, который сделал день!
Ауди
Импульс, который сделал день!
Ауди
У тебя тема про тренд, выставляешь график М5. С головой всё норм?
У тебя тема про тренд, выставляешь график М5. С головой всё норм?
на М5 типа нет тренда, верно ведь?
на М5 типа нет тренда, верно ведь?
У тебя все может быть. А че у Гречика в другую сторону?
У тебя все может быть. А че у Гречика в другую сторону?
а у тебя? Есть там тренда?
Тренду плевать на всех, воображаешь ли ты что он есть, или его нет, тренд живет своей жизнью. Поэтому ты либо в реальности, либо в воображаемой реальности.
А ты в какой реальности?