Тренд и уровни - страница 133
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GBPNZD
Уровни, где очень удачно будет происходить разворот, если будет
пост из серии: яЖ говрил
Цена отбилась от уровня.. и дала хороший ход вниз
а если по технике, то точка входа была в момент пробой синего уровня, после неудачно попытки уйти вверх..
пост из серии: яЖ говрил
Цена отбилась от уровня.. и дала хороший ход вниз
а если по технике, то точка входа была в момент пробой синего уровня, после неудачно попытки уйти вверх..
риск профит сделки для того, кто в ней участвтвлал бы более чем 1 к 5. Стоп ставим за последний достигнутый максимум.
Это называется Ложный пробой на одном баре.
Новый прогноз, для любителей слушать и смотреть прогноз
CHfJPY
Д1, уровень 173,714, это практически максимум, и самое выгодное место для продаж, в Шорт.
Это одно сторона рынка.
теперь о другой, с помощью которых можно вверх катануться, о рыночных покупателях, о тех кто гонит котировку вверх.
Вчера они так разошлись, что залетели выше уровня, но по итогам дня, Клоуз бара, закрылся под уровнем. Неуверенность была, но большинство все таки за лонг сегодня.
Н1, Твх нет пока, игроки с уровня ушли, поэтому его цена пробивает, нужно чтоб лимитный игрок проявился
конец недели благополучно наступил, теперь только на откатах пробовать, Ложные пробои
Ложные удои.
Новый прогноз, для любителей слушать и смотреть прогноз
CHfJPY
Д1, уровень 173,714, это практически максимум, и самое выгодное место для продаж, в Шорт.
Это одно сторона рынка.
теперь о другой, с помощью которых можно вверх катануться, о рыночных покупателях, о тех кто гонит котировку вверх.
Вчера они так разошлись, что залетели выше уровня, но по итогам дня, Клоуз бара, закрылся под уровнем. Неуверенность была, но большинство все таки за лонг сегодня.
Н1, Твх нет пока, игроки с уровня ушли, поэтому его цена пробивает, нужно чтоб лимитный игрок проявился
А где поджатие?
О каких игроках идёт речь? Где ты их видишь на графике?
Они только на этой паре присутствуют, на других нет?
Чем лимитный игрок отличается от игрока?
Чем лимитный игрок отличается от игрока?
Вот смотри, изучай, кто такой лимитный игрок. Я проверю, так что не туфти, если сразу не поймешь, то посмотри несколько, если опять не поймешь, то сделай конспект, если опять не поймешь, тогда уже ко мне
А где поджатие?
а поджатия тут нет, тут трендовое движение, Импульс-коррекция, импульс-коррекция, уровней не замечают
Вот смотри, изучай, кто такой лимитный игрок. Я проверю, так что не туфти, если сразу не поймешь, то посмотри несколько, если опять не поймешь, то сделай конспект, если опять не поймешь, тогда уже ко мне
Ты всех инфоцыган собираешься слушать?
Ложные удои.
ты чего там докопался до мужичка с трендами.
Я тебе разъясню, тренд можно определять двумя способами, математическим и графическим. Тебе какой больше по душе? ИМХО, по мне так графический поточнее будет, математический - это с помощью индикаторов, тут усреднение подводит, ослабляет, а графика, она ориентирутся на Пики и Впадины.
Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина - выше предыдущей, у Нисходящего - все наоборот, экстремумы - понижаются.
Если не выполняется условие для тренда - тогда тренда нет. Все просто
Так понятно? Доволен?