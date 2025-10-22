Тренд и уровни - страница 197
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Серëжа, что это значит? Я хотел бы понять, что ты вешаешь. Цена же двигается вверх, а ты говоришь пробой, ложный да ещë и в низ.
для того чтоб понять меня, а по другому рынок - нужно разобраться в таким понятии: аккумуляция и дистрибуция.
Аккумуляция - это накопление, дистрибуция - распределение.
Сам в этой теме разберись, или хотя бы узнай, что она есть
Слева - напрвва, три стрелки
1. активно покупают, чем вызывают рост
2. активно покупают, чем вызывают новую волну роста
3.те, кто купил внизу - продали на уровне, чем вызвали падение..
1,2 - аккумуляция, 3 - дистрибуция
трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.
Ложный пробой в Шорт
SOLUSDT
1 к 3 на Ложном пробое в Шорт
Слева - напрвва, три стрелки
1. активно покупают, чем вызывают рост
2. активно покупают, чем вызывают новую волну роста
3.те, кто купил внизу - продали на уровне, чем вызвали падение..
1,2 - аккумуляция, 3 - дистрибуция
для того чтоб понять меня, а по другому рынок - нужно разобраться в таким понятии: аккумуляция и дистрибуция.
Аккумуляция - это накопление, дистрибуция - распределение.
Сам в этой теме разберись, или хотя бы узнай, что она есть
Так в чем смысл ветки? Прогнозы, и его и шефа - мимо. Индикаторов, стратегии, которые можно обсудить - нет. Пустые графики с поиском лимитного игрока. Сам тс пипсует. Про что ветка?
Понять рынок я сумел, а вот тебя нет, поэтому и спрашиваю. А заумной хренотнëй я тебе такого наговорю, но при этом знаю то чего ты не узнаешь ни когда, понимаешь. Ты говоришь про ложные пробои но цена давно вверху, вот и хотелось бы понять о чëм ты.
Пробой вверх - он ложный. Чего не понять?
Или вниз? Ааа, спасите!
Пробой вверх - он ложный. Чего не понять?
Как написал так и понял(ни как).
Смотри, если смотришь обычно, то вверх это ложный, а если монитор перевернуть , то вниз ложный.
Правда непонятно куда тренд? А, тренд вправо.
Осталось найти лимитного игрока и всё, дело в шляпе