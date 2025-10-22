Тренд и уровни - страница 197

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Павел-Славянин #:
Серëжа, что это значит? Я хотел бы понять, что ты вешаешь. Цена же двигается вверх, а ты говоришь пробой, ложный да ещë и в низ. 

для того чтоб понять меня, а по другому рынок - нужно разобраться  в таким понятии: аккумуляция и дистрибуция.

Аккумуляция - это накопление, дистрибуция - распределение.

Сам в этой теме разберись, или хотя бы узнай, что она есть


 

 

Слева - напрвва, три стрелки

1. активно покупают, чем вызывают рост

2. активно покупают, чем вызывают новую волну роста

3.те, кто купил внизу - продали на уровне, чем вызвали падение..

1,2 - аккумуляция, 3 - дистрибуция

 
Sergey Lazarenko #:

трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.

Абсолютно согласен! Чем выше соотношение тейк/лосс тем лучше! За счёт этого вы и выигрываете, а стратегия может быть любая 
 
Sergey Lazarenko #:

Ложный пробой в Шорт

SOLUSDT

 


1 к 3 на Ложном пробое в Шорт


 
Sergey Lazarenko #:

 

Слева - напрвва, три стрелки

1. активно покупают, чем вызывают рост

2. активно покупают, чем вызывают новую волну роста

3.те, кто купил внизу - продали на уровне, чем вызвали падение..

1,2 - аккумуляция, 3 - дистрибуция

Где подение? Я опять вижу рост. 
 
Sergey Lazarenko #:

для того чтоб понять меня, а по другому рынок - нужно разобраться  в таким понятии: аккумуляция и дистрибуция.

Аккумуляция - это накопление, дистрибуция - распределение.

Сам в этой теме разберись, или хотя бы узнай, что она есть


Понять рынок я сумел, а вот тебя нет, поэтому и спрашиваю. А заумной хренотнëй я тебе такого наговорю, но при этом знаю то чего ты не узнаешь ни когда, понимаешь. Ты говоришь про ложные пробои но цена давно вверху, вот и хотелось бы понять о чëм ты. 
 
Nikolai Starkovskii #:

Так в чем смысл ветки? Прогнозы, и его и шефа - мимо. Индикаторов, стратегии, которые можно обсудить - нет. Пустые графики с поиском лимитного игрока. Сам тс пипсует. Про что ветка?

Шев, ни хрена не понимает, что он тебе скажет. 
[Удален]  
Павел-Славянин #:
Понять рынок я сумел, а вот тебя нет, поэтому и спрашиваю. А заумной хренотнëй я тебе такого наговорю, но при этом знаю то чего ты не узнаешь ни когда, понимаешь. Ты говоришь про ложные пробои но цена давно вверху, вот и хотелось бы понять о чëм ты. 

Пробой вверх  - он ложный. Чего не понять?

Или вниз? Ааа, спасите!

 
Nikolai Starkovskii #:

Пробой вверх  - он ложный. Чего не понять?

Как написал так и понял(ни как). 
[Удален]  
Павел-Славянин #:
Как написал так и понял(ни как). 

Смотри, если смотришь обычно, то вверх это ложный, а если монитор перевернуть , то вниз ложный.

Правда непонятно куда тренд? А, тренд вправо. 

Осталось найти лимитного игрока и всё, дело в шляпе 

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