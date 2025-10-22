Тренд и уровни - страница 94

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Sergey Lazarenko #:

Это не трайдингВью, это Бинанс

Крыша у тебя всё равно не стала на место)) Еще раз адью.!

 
Sergey Lazarenko #:

Исправил, куда же мне без тебя, внимательного

не сможешь, ты постишь другую платформу

 
Renat Akhtyamov #:

не сможешь, ты постишь другую платформу

Это ему еще туго доходит как и с уровнями.

 
Uladzimir Izerski #:

Крыша у тебя всё равно не стала на место)) Еще раз адью.!

почему так? Вот сделка с риск/профитом 1 к 3

 
Uladzimir Izerski #:

А про уровни, то они могут быть разного характера и вида. Не только горизонтальные линии. 

Володя, ты не прав. Уровни только горизонтальные. А те что наклонные - это линии, типа линий поддержки / сопротивления и т.п.
Уровни - это тоже частный случай линий, но именно горизонтальных. Значение уровня всегда можно выразить в цене.

 
Grigori.S.B #:

Володя, ты не прав. Уровни только горизонтальные. А те что наклонные - это линии, типа линий поддержки / сопротивления и т.п.
Уровни - это тоже частный случай линий, но именно горизонтальных. Значение уровня всегда можно выразить в цене.

Да, я не прав, потому что думаю не так как все.

Линия это линия, но не линия))

 
Uladzimir Izerski #:

Да, я не прав, потому что думаю не так как все.

Линия это линия, но не линия))

дуракам - закон не писан

 

XBRUSD, нефть марки Брент.

 Три дня, Длинное, безоткатное движение, но чудес не бывает, откат всегда будет.


Надо где то искать место для Лонга.

Внутри-дня образовалось Поджатие, так что хорошее место для ТВх.

 


 
Sergey Lazarenko #:

дуракам - закон не писан

На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))

Ладно уйду.

Хоть эта ветка умрет.

 
Uladzimir Izerski #:

На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))

Ладно уйду.

Хоть эта ветка умрет.

слабак)

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