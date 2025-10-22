Тренд и уровни - страница 94
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Это не трайдингВью, это Бинанс
Крыша у тебя всё равно не стала на место)) Еще раз адью.!
Исправил, куда же мне без тебя, внимательного
не сможешь, ты постишь другую платформу
не сможешь, ты постишь другую платформу
Это ему еще туго доходит как и с уровнями.
Крыша у тебя всё равно не стала на место)) Еще раз адью.!
почему так? Вот сделка с риск/профитом 1 к 3
А про уровни, то они могут быть разного характера и вида. Не только горизонтальные линии.
Володя, ты не прав. Уровни только горизонтальные. А те что наклонные - это линии, типа линий поддержки / сопротивления и т.п.
Уровни - это тоже частный случай линий, но именно горизонтальных. Значение уровня всегда можно выразить в цене.
Володя, ты не прав. Уровни только горизонтальные. А те что наклонные - это линии, типа линий поддержки / сопротивления и т.п.
Уровни - это тоже частный случай линий, но именно горизонтальных. Значение уровня всегда можно выразить в цене.
Да, я не прав, потому что думаю не так как все.
Линия это линия, но не линия))
Да, я не прав, потому что думаю не так как все.
Линия это линия, но не линия))
дуракам - закон не писан
XBRUSD, нефть марки Брент.
Три дня, Длинное, безоткатное движение, но чудес не бывает, откат всегда будет.
Надо где то искать место для Лонга.
Внутри-дня образовалось Поджатие, так что хорошее место для ТВх.
дуракам - закон не писан
На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))
Ладно уйду.
Хоть эта ветка умрет.
На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))
Ладно уйду.
Хоть эта ветка умрет.
слабак)