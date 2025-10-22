Тренд и уровни - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нефть. XTIUSD
Д1, три дня сильного, направленного движения.. ИМХО, должен быть откат.
Внутри-дня, уровень от которого покупают те, кто мечтает о росте актива.
Но продавцов явно больше(пока)
Тут как бы постфактум, все умеют графики читать. Как там с точками входа?
Тут как бы постфактум, все умеют графики читать. Как там с точками входа?
USdCAD
Шорт, при пробое Накопления внутри-дня
USdCAD
Шорт, при пробое Накопления внутри-дня
Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам
Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам
USdCHF
Шорт в пробое
раз уж вчера-позавчера взялся, надо завершить "про наклонные уровни"
за два дня, один из которых "выходной" (не выкидывать-же), на них по крайней мере 3 очень хороших момента, когда контр-тренд "почти за маковку свечи"
при этом параметры отрисовки линий взяты с потока. просто красивые цифры.
если брать другие параметры - результат будет примерно такой-же - при явных циклах волатильности, пересечения линий будут тяготеть к разворотам, а время к локальным максимумам волатильности.
ВСЁ РАВНО КАК РИСОВАТЬ ЛИНИИ. По гану, по зодиакальному календарю, волнами фульфа или по плану майа. И кстати не обязательно прямыми, можно исхитрить и посчитать функциональные кривые
Это такой спец-эффект математики - просто линия должна быть наклонена к цене
Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам
поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.
поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.
Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать
Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать
смысл его деятельности - сбор денег. Он очень большой профессионал, поэтому смирись с судьбой и отдай ему то, что он просит
Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать
1. С чего ты придумал что ловля таких ходов рандомна? Можешь пояснить