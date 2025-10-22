Тренд и уровни - страница 118

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Sergey Lazarenko #:

Нефть. XTIUSD

Д1, три дня сильного, направленного движения.. ИМХО, должен быть откат.

Внутри-дня, уровень от которого покупают те, кто мечтает о росте актива.

Но продавцов явно больше(пока)

 

 


Тут как бы постфактум, все умеют графики читать. Как там с точками входа?

 
Nikolai Starkovskii #:

Тут как бы постфактум, все умеют графики читать. Как там с точками входа?

USdCAD

Шорт, при пробое Накопления внутри-дня


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

USdCAD

Шорт, при пробое Накопления внутри-дня


Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам

 
Nikolai Starkovskii #:

Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам

Зато сколько напыщености и пафоса
 

USdCHF

Шорт в пробое


 

раз уж вчера-позавчера взялся, надо завершить "про наклонные уровни"

за два дня, один из которых "выходной" (не выкидывать-же), на них по крайней мере 3 очень хороших момента, когда контр-тренд "почти за маковку свечи"

при этом параметры отрисовки линий взяты с потока. просто красивые цифры.

если брать другие параметры - результат будет примерно такой-же - при явных циклах волатильности, пересечения линий будут тяготеть к разворотам, а время к локальным максимумам волатильности.

ВСЁ РАВНО КАК РИСОВАТЬ ЛИНИИ. По гану, по зодиакальному календарю, волнами фульфа или по плану майа. И кстати не обязательно прямыми, можно исхитрить и посчитать функциональные кривые

Это такой спец-эффект математики - просто линия должна быть наклонена к цене

 
Nikolai Starkovskii #:

Пока все эти схематозы денег тебе не приносят, судя по сигналам

поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.


Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать

 
Nikolai Starkovskii #:

Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать

смысл его деятельности - сбор денег. Он очень большой профессионал, поэтому смирись с судьбой и отдай ему то, что он просит

 
Nikolai Starkovskii #:

Поймал, один раз из десяти. Это всё рандом. Герчик поёт намного убедительнее, даже порой начинаешь верить. Как скажет "дневка" ,так сразу хочется ему денег дать

1. С чего ты придумал что ловля таких ходов рандомна? Можешь пояснить

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