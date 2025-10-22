Тренд и уровни - страница 44

Новый комментарий
 

Евро/Американский доллар, текущая ситуация

Вчерашний день дневной бар дал закрытие под уровень и под Клоуз.. Налицо предпосылка к пробою в Шорт.


 

Английский фунт, явное стремление на Юг на Д1, есть хорошая зацепка, зеркальный уровень 1.3753, внутри-дня цена находиться на самом Пике Восходящего, Коррекционного отката.., на Ложном пробое зеркала можно попробовать в Шорт.


 

Канадский доллар, после недавнего подъема, который формировал Вершины и Впадина на Д1, судя по всему началось время откатов


 

Японская йена, в данный момент цену зажало в горизонтальном канале, между уровня поддержки 109,191 и сопротивлением 110,722


 

Евро/Американский доллар, Д1, Нисходящий тренд, Внутри-часа, Восходящий коррекционный откат, при его сломе, Шорт.


 

Канадский доллар, Внутри-дневной Нисходящий тренд и внутри-часа, Восходящий коррекционный откат, при его сломе, Шорт


 

Английский фунт, Нисходящая тенденция с Д1, внутри-дня проявилась Опорная точка Восходящего, коррекционного отката


 

Евро/Японская йена, и Английский фунт/Японская йена, зреет точка входа


 

Евро/Английский фунт, внутри-дня сформирована Нисходящая тенденция


 

Евро/Американский доллар, вчера, точнее сегодня, после Публикации Протоколов ФРС, произошло знаменательное событие, обновление предыдущей Впадины Нисходящей тенденции Месячного ранга, таким образом сформирована Нисходящая тенденция на MN/.


1...373839404142434445464748495051...263
Новый комментарий