Тренд и уровни - страница 128

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Nikolai Starkovskii #:
Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд и уровни

Sergey Lazarenko, 2024.09.05 10:02

EURUSD

Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.

Внутри-дня - пока идет Накопление.

Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают

 


 


 




и итого

 


Трейдинг от уровней вот что может

 
Sergey Lazarenko #:

и итого

 


Трейдинг от уровней вот что может

ой :-)

кажись стоп снесло...

 
Maxim Kuznetsov #:

ой :-)

кажись стоп снесло...

соболезную. А я в безубытке

 
Sergey Lazarenko #:

соболезную. А я в безубытке

я про тебя :-)


 
Maxim Kuznetsov #:

я про тебя :-)


за собой следи, а на чужой каравай - рот не разевай

 

XBRUSD

Назревает Импульс вверх

Долгое падение - признак отката

Внутри-дня - Накопление


 

будем считать что у ТС  первый блин комом, случайность..а покупки со старых хаёв это то что доктор Герчик прописал и должно работать

попробуй ещё раз, покажи класс

 
Maxim Kuznetsov #:

будем считать что у ТС  первый блин комом, случайность..а покупки со старых хаёв это то что доктор Герчик прописал и должно работать

попробуй ещё раз, покажи класс

буду стараться

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

суть трейдинга от уровней вот в чем.

1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.

2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.

3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.

То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.

Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?

Третий пункт можно поподробней?

Предпосылки предрасположенности чего?
 
Nikolai Starkovskii #:

Третий пункт можно поподробней?

Предпосылки предрасположенности чего?

не чего, а к чему!

Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд и уровни

Sergey Lazarenko, 2024.09.05 13:32

такое впечатление возникает у тех, кто не в теме, материала не понимает.

Все пройдет.

Для этого нужно просто набрать в гугле - предпосылки в пробой, или Ложный пробой. Инет материалом забит под завязку.


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