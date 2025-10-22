Тренд и уровни - страница 128
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Тебе же Голубев сказал, хватит ляпать свои уровни. Публикуй с обоснование точки входа/аыхода. Не догоняешь что ли?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2024.09.05 10:02
EURUSD
Разворот на Дне, Д1 показывает так, цена остановилась под уровнем. Он Лимитный.
Внутри-дня - пока идет Накопление.
Что важно - после сильного Подьема - нет отката, любое падение - выкупают
и итого
Трейдинг от уровней вот что может
и итого
Трейдинг от уровней вот что может
ой :-)
кажись стоп снесло...
ой :-)
кажись стоп снесло...
соболезную. А я в безубытке
соболезную. А я в безубытке
я про тебя :-)
я про тебя :-)
за собой следи, а на чужой каравай - рот не разевай
XBRUSD
Назревает Импульс вверх
Долгое падение - признак отката
Внутри-дня - Накопление
будем считать что у ТС первый блин комом, случайность..а покупки со старых хаёв это то что доктор Герчик прописал и должно работать
попробуй ещё раз, покажи класс
будем считать что у ТС первый блин комом, случайность..а покупки со старых хаёв это то что доктор Герчик прописал и должно работать
попробуй ещё раз, покажи класс
буду стараться
суть трейдинга от уровней вот в чем.
1.Определяем Ключевой уровень. Уровень, на котором есть деньги.
2. После того, как цена подходит к уровню, на основании характера движения цены, принимаем решение, в пробой и Отбой от него торговать.
3.Характер движения цены - определяется по предпосылкам, предрасположенности у пробой или Отбой.
То есть сам по себе уровень - ничто и нафиг никому не нужен. Важно к чему есть предрасположенность.
Надеюсь теперь тебе понятно стало, что есть такое: Трейдинг от уровней?
Третий пункт можно поподробней?Предпосылки предрасположенности чего?
Третий пункт можно поподробней?Предпосылки предрасположенности чего?
не чего, а к чему!
Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2024.09.05 13:32
такое впечатление возникает у тех, кто не в теме, материала не понимает.
Все пройдет.
Для этого нужно просто набрать в гугле - предпосылки в пробой, или Ложный пробой. Инет материалом забит под завязку.