Тренд и уровни - страница 251
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Канадский доллар, пойдет вверх, или не пойдет?
Этто йожигЪ, идёт вправо
Этто йожигЪ, идёт вправо
Лимитный игрок - доминирует, цена в канале!
Лимитный игрок - доминирует, цена в канале!
канал в Венеции ;-) или от Белого моря
ты хочешь канадскую новостю отторговать ? так её с долларом не торгуют..у них сессии совпадают и непосредственно торгуются на одних и тех-же биржах одними и теми-же людьми.
кленовые новости на форе торгуют через кроссы CAD с йеной, киви, etc etc
кстати уже готовятся и нифига там не флет ни канал
канал в Венеции ;-) или от Белого моря
ты хочешь канадскую новостю отторговать ? так её с долларом не торгуют..у них сессии совпадают и непосредственно торгуются на одних и тех-же биржах одними и теми-же людьми.
кленовые новости на форе торгуют через кроссы CAD с йеной, киви, etc etc
кстати уже готовятся и нифига там не флет ни канал
во первых - это не твой друг случайно? По моему твой, реализует какие то продукты через маркет
во вторых, рынок форекс - это рынок спота, реального обмена валют, тут трутся крупные учреждения и это их место для покрытия их потребностей в конвертации, безопасной конвертации денег. Другого места нет.
Я не хочу торговать новости, потому что торгновать новости - глупая идея, когда выходит решения по процентной ставке, то что происходит?
графика показывает расколбас, а почему?
да потому что все ссат входить в рынок, не понимая последствий решения ЦБ.
а раз нет трейдеров, то график и показывает ордера непонятно кого, мечется цена хаотично.
Но счас американская сессия, а значит время работы банков и крупных учреждений, которые обслуживают торговлю между США и Канадой, одним нужны доллары, другим канадские доллары, время у них немного, они бы и рады подождать другое время, или другую цену, но они зажаты обязательствами, им нужно провести конвертацию, поэтому если спрогнозить направление, то залетишь в тренд, локальный но залетишь.
Валютный рынок спота - самый крупный в мире, на нем не поманипулируешь.
Вот сыграл против крупного Лонгисты, лимитный игрок в Лонг, рынок удовлетворил его потребность, сожрал весь его объем, Маркет игрок в Шорт - доминирует, я с ним в Шорт
во первых - это не твой друг случайно? По моему твой, реализует какие то продукты через маркет
во вторых, рынок форекс - это рынок спота, реального обмена валют, тут трутся и это их место для покрытия их потребностей в конвертации, безопасной конвертации денег. Другого места нет.
Я не хочу торговать новости, потому что торгновать новости - глупая идея, когда выходит решения по процентной ставке, то что происходит?
графика показывает расколбас, а почему?
да потому что все ссат входить в рынок, не понимая последствий решения ЦБ.
а раз нет трейдеров, то график и показывает ордера непонятно кого, мечется цена хаотично.
Но счас американская сессия, а значит время работы банков и крупных учреждений, которые обслуживают торговлю между США и Канадой, одним нужны доллары, другим канадские доллары, время у них немного, они бы и рады подождать другое время, или другую цену, но они зажаты обязательствами, им нужно провести конвертацию, поэтому если спрогнозить направление, то залетишь в тренд, локальный но залетишь.
Валютный рынок спота - самый крупный в мире, на нем не поманипулируешь.
Вот сыграл против крупного Лонгисты, лимитный игрок в Лонг, рынок удовлетворил его потребность, сожрал весь его объем, Маркет игрок в Шорт - доминирует, я с ним в Шорт
какого нах. игрока, чего ты несёшь ...
ты торгуешь ровно как в новостя. Но только в произвольное время и хуже :-) На мелких таймах, полднёвки предел мечт, вход - короткий стоп, быстрый перенос в Б/У, удержание несколько часов - прошло в твою то радостный визг по 1:5, не свезло пару раз увеличил объём
всё прочее "Гечик стайл" езда по ушам
какого нах. игрока, чего ты несёшь ...
ты торгуешь ровно как в новостя. Но только в произвольное время и хуже :-) На мелких таймах, полднёвки предел мечт, вход - короткий стоп, быстрый перенос в Б/У, удержание несколько часов - прошло в твою то радостный визг по 1:5, не свезло пару раз увеличил объём
всё прочее "Гечик стайл" езда по ушам
да хрен знает, ты дурак или как?
Все пишут про то, что когда у трейдера крупный объем, то он торгует лимитными ордерами, он не может торговать маркет ордером, потому что если он даст заявку в 100 000 лота, то рынок исполнит его заявку, но цена измениться хрен знает насколько, в итоге такой трейдер потеряет за пару секунд кучу денег и курс измениться на огромную величину.
Вот такого трейдера называют - Лимитный игрок, это сленг.
ты задолбал меня своей тупостью
да хрен знает, ты дурак или как?
Все пишут про то, что когда у трейдера крупный объем, то он торгует лимитными ордерами, он не может торговать маркет ордером, потому что если он даст заявку в 100 000 лота, то рынок исполнит его заявку, но цена измениться хрен знает насколько, в итоге такой трейдер потеряет за пару секунд кучу денег и курс измениться на огромную величину.
Вот такого трейдера называют - Лимитный игрок, это сленг.
ты задолбал меня своей тупостью
когда у трейдера(точнее уже фонда) крупный объём в реализацию, он торгует в айсберг или лимитную сеть или более сложными методами чредуя покупки-продажи.
И не потому-что рынок может охренеть от такой подачки и цена усвистит, а просто другая комса, так у трейда средевзвешенная цена лучше и объём полнее реализуется.
я не знаю где ты подцепил "лимитного игнока", но не ходи туда больше..
пора расходиться, у одного одно сильно, у второго другое
не хочется смотреть кто из них победитель
когда у трейдера(точнее уже фонда) крупный объём в реализацию, он торгует в айсберг или лимитную сеть или более сложными методами чредуя покупки-продажи.
И не потому-что рынок может охренеть от такой подачки и цена усвистит, а просто другая комса, так у трейда средевзвешенная цена лучше и объём полнее реализуется.
я не знаю где ты подцепил "лимитного игнока", но не ходи туда больше..
где ты в МТ5 видел Айсберг ордер?
Там только два вида есть Лимит и Маркет
где ты в МТ5 видел Айсберг ордер?
Там только два вида есть Лимит и Маркет
остановись уже