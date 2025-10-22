Тренд и уровни - страница 251

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Sergey Lazarenko #:

Канадский доллар, пойдет вверх, или не пойдет?


Этто йожигЪ, идёт вправо

 
Maxim Kuznetsov #:

Этто йожигЪ, идёт вправо

Лимитный игрок  - доминирует, цена в канале!



 
Sergey Lazarenko #:

Лимитный игрок  - доминирует, цена в канале!



канал в Венеции ;-) или от Белого моря

ты хочешь канадскую новостю отторговать ? так её с долларом не торгуют..у них сессии совпадают и непосредственно торгуются на одних и тех-же биржах одними и теми-же людьми.

кленовые новости на форе торгуют через кроссы CAD с йеной, киви, etc etc

кстати уже готовятся и нифига там не флет ни канал

 
Maxim Kuznetsov #:

канал в Венеции ;-) или от Белого моря

ты хочешь канадскую новостю отторговать ? так её с долларом не торгуют..у них сессии совпадают и непосредственно торгуются на одних и тех-же биржах одними и теми-же людьми.

кленовые новости на форе торгуют через кроссы CAD с йеной, киви, etc etc

кстати уже готовятся и нифига там не флет ни канал

во первых - это не твой друг случайно? По моему твой, реализует какие то продукты через маркет

во вторых, рынок форекс - это рынок спота, реального обмена валют, тут трутся крупные учреждения и это их место для покрытия их потребностей в конвертации, безопасной конвертации денег. Другого места нет.

Я не хочу торговать новости, потому что торгновать новости - глупая идея, когда выходит решения по процентной ставке, то что происходит?

графика показывает расколбас, а почему?

да потому что все ссат входить в рынок, не понимая последствий решения ЦБ. 

а раз нет трейдеров, то график и показывает ордера непонятно кого, мечется цена хаотично.

Но счас американская сессия, а значит время работы банков и крупных учреждений, которые обслуживают торговлю между США и Канадой, одним нужны доллары, другим канадские доллары, время у них немного, они бы и рады подождать другое время, или другую цену, но они зажаты обязательствами, им нужно провести конвертацию, поэтому если спрогнозить направление, то залетишь в тренд, локальный но залетишь.

Валютный рынок спота - самый крупный в мире, на нем не поманипулируешь.

Вот сыграл против крупного Лонгисты, лимитный игрок в Лонг, рынок удовлетворил его потребность, сожрал весь его объем, Маркет игрок в Шорт - доминирует, я с ним в Шорт


 
Sergey Lazarenko #:

во первых - это не твой друг случайно? По моему твой, реализует какие то продукты через маркет

во вторых, рынок форекс - это рынок спота, реального обмена валют, тут трутся и это их место для покрытия их потребностей в конвертации, безопасной конвертации денег. Другого места нет.

Я не хочу торговать новости, потому что торгновать новости - глупая идея, когда выходит решения по процентной ставке, то что происходит?

графика показывает расколбас, а почему?

да потому что все ссат входить в рынок, не понимая последствий решения ЦБ. 

а раз нет трейдеров, то график и показывает ордера непонятно кого, мечется цена хаотично.

Но счас американская сессия, а значит время работы банков и крупных учреждений, которые обслуживают торговлю между США и Канадой, одним нужны доллары, другим канадские доллары, время у них немного, они бы и рады подождать другое время, или другую цену, но они зажаты обязательствами, им нужно провести конвертацию, поэтому если спрогнозить направление, то залетишь в тренд, локальный но залетишь.

Валютный рынок спота - самый крупный в мире, на нем не поманипулируешь.

Вот сыграл против крупного Лонгисты, лимитный игрок в Лонг, рынок удовлетворил его потребность, сожрал весь его объем, Маркет игрок в Шорт - доминирует, я с ним в Шорт


какого нах. игрока, чего ты несёшь ...

ты торгуешь ровно как в новостя. Но только в произвольное время и хуже :-) На мелких таймах, полднёвки предел мечт, вход - короткий стоп, быстрый перенос в Б/У, удержание несколько часов - прошло в твою то радостный визг по 1:5, не свезло пару раз увеличил объём

всё прочее "Гечик стайл" езда по ушам

 
Maxim Kuznetsov #:

какого нах. игрока, чего ты несёшь ...

ты торгуешь ровно как в новостя. Но только в произвольное время и хуже :-) На мелких таймах, полднёвки предел мечт, вход - короткий стоп, быстрый перенос в Б/У, удержание несколько часов - прошло в твою то радостный визг по 1:5, не свезло пару раз увеличил объём

всё прочее "Гечик стайл" езда по ушам

да хрен знает, ты дурак или как?

Все пишут про то, что когда у трейдера крупный объем, то он торгует лимитными ордерами, он не может торговать маркет ордером, потому что если он даст заявку в 100 000 лота, то рынок исполнит его заявку, но цена измениться хрен знает насколько, в итоге такой трейдер потеряет за пару секунд кучу денег и курс измениться на огромную величину.

Вот такого трейдера называют - Лимитный игрок, это сленг.

ты задолбал меня своей тупостью

 
Sergey Lazarenko #:

да хрен знает, ты дурак или как?

Все пишут про то, что когда у трейдера крупный объем, то он торгует лимитными ордерами, он не может торговать маркет ордером, потому что если он даст заявку в 100 000 лота, то рынок исполнит его заявку, но цена измениться хрен знает насколько, в итоге такой трейдер потеряет за пару секунд кучу денег и курс измениться на огромную величину.

Вот такого трейдера называют - Лимитный игрок, это сленг.

ты задолбал меня своей тупостью

когда у трейдера(точнее уже фонда) крупный объём в реализацию, он торгует в айсберг или лимитную сеть или более сложными методами чредуя покупки-продажи.

И не потому-что рынок может охренеть от такой подачки и цена усвистит, а просто другая комса, так у трейда средевзвешенная  цена лучше и объём полнее реализуется. 

я не знаю где ты подцепил "лимитного игнока", но не ходи туда больше..

 

пора расходиться, у одного одно сильно, у второго другое

не хочется смотреть кто из них победитель

 
Maxim Kuznetsov #:

когда у трейдера(точнее уже фонда) крупный объём в реализацию, он торгует в айсберг или лимитную сеть или более сложными методами чредуя покупки-продажи.

И не потому-что рынок может охренеть от такой подачки и цена усвистит, а просто другая комса, так у трейда средевзвешенная  цена лучше и объём полнее реализуется. 

я не знаю где ты подцепил "лимитного игнока", но не ходи туда больше..

где ты в МТ5 видел Айсберг ордер?

Там только два вида есть Лимит и Маркет

 
Sergey Lazarenko #:

где ты в МТ5 видел Айсберг ордер?

Там только два вида есть Лимит и Маркет

остановись уже

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