Тренд и уровни - страница 32
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Серебро, дало ТВх внутр-дня, после длинного более 2АТР
еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время
Долго ж тебе ждать придется
успокойся, я пошутил
успокойся, я пошутил
#CAT Шорт от уровня, на излете, 186,95
Ага, герчу привет. Ты поблагодарил его за слив?
навряд ли он посочувствует, я слил 130 евро из своих, остальные рынок дал - рынок забрал
навряд ли он посочувствует, я слил 130 евро из своих, остальные рынок дал - рынок забрал
Продолжай торговать по его записочкам и заберёт все
у тебя что весь смысл жизни обосрать кого? Не обосрешь, сна не будет?
у тебя что весь смысл жизни обосрать кого? Не обосрешь, сна не будет?
Просто ты идёшь не той дорогой, предостерегаю
ну так ты по сути говори, с аргументами, по тех.анализу, чтоб разорвать технику Герчика в клочья