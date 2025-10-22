Тренд и уровни - страница 32

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Серебро, дало ТВх внутр-дня, после длинного более 2АТР



[Удален]  
Sergey Lazarenko:

еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время

Долго ж тебе ждать придется
 
Vladimir Baskakov:
Долго ж тебе ждать придется

успокойся, я пошутил

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

успокойся, я пошутил

Ага, герчу привет. Ты поблагодарил его за слив?
 

#CAT Шорт от уровня, на излете, 186,95


 
Vladimir Baskakov:
Ага, герчу привет. Ты поблагодарил его за слив?

навряд ли он посочувствует, я слил 130 евро из своих, остальные рынок дал - рынок забрал

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

навряд ли он посочувствует, я слил 130 евро из своих, остальные рынок дал - рынок забрал

Продолжай торговать по его записочкам и заберёт все
 
Vladimir Baskakov:
Продолжай торговать по его записочкам и заберёт все

у тебя что весь смысл жизни обосрать кого? Не обосрешь, сна не будет?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

у тебя что весь смысл жизни обосрать кого? Не обосрешь, сна не будет?

Просто ты идёшь не той дорогой, предостерегаю
 
Vladimir Baskakov:
Просто ты идёшь не той дорогой, предостерегаю

ну так ты по сути говори, с аргументами, по тех.анализу, чтоб разорвать технику Герчика в клочья

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