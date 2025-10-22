Тренд и уровни - страница 189

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Sergey Lazarenko #:

опа


инструмент надо знать самому, а не лазить за промптами к Herchik ам

тебе практику говорят, слушай и учись..

 
Maxim Kuznetsov #:

инструмент надо знать самому, а не лазить за промптами к Herchik ам

тебе практику говорят, слушай и учись..

не пойму? Ты чтоли спец? Так покажи мониторинг, он сразу покажет кто ты есть, а скрины для дурачков оставь

 
Нее, не так. Нафиг мне мониторинг?
Ты сделки дай с комментариями. Сразу понятностанет
 

уже даже не для ТС, он безнадёжен:

максимум волатильности по золоту наступает в 17. Экстремум цены типично будет около сего времени.

почему именно 17 - изучите инструмент, там всё довольно просто. Когда, где и как торгуется, какие события связаны с золотом. Сразу - уровни герчика не связаны :-)

Но на золоте есть ещё пара почти равнозначных момента, поэтому внимательнее

 

раз уж так просили

это дневной максимум (или около того, дальше откат). Всё что смогло EURUSD сегодня

вообще оно должно было прийти туда раньше :-) поэтому вот эту конкретную сделку не буду долго удерживать

прямые линии - условность и приближение. Стрелочки просто привлекают внимание. Сделка открывается только согласованно с прочими инструментами

PS/ глюк с тем что на форуме получается писать только из виртуалки так и не предолён. В рабочем окружении всё так-же http 403, поэтому скриншоты мне постить сложно и долго
 
Maxim Kuznetsov #:

раз уж так просили

это дневной максимум (или около того, дальше откат). Всё что смогло EURUSD сегодня

вообще оно должно было прийти туда раньше :-) поэтому вот эту конкретную сделку не буду долго удерживать

прямые линии - условность и приближение. Стрелочки просто привлекают внимание. Сделка открывается только согласованно с прочими инструментами

На данный момент инструменты многое не отрабатывают,но это ни куда не делось.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

раз уж так просили

это дневной максимум (или около того, дальше откат). Всё что смогло EURUSD сегодня

вообще оно должно было прийти туда раньше :-) поэтому вот эту конкретную сделку не буду долго удерживать

прямые линии - условность и приближение. Стрелочки просто привлекают внимание. Сделка открывается только согласованно с прочими инструментами

PS/ глюк с тем что на форуме получается писать только из виртуалки так и не предолён. В рабочем окружении всё так-же http 403, поэтому скриншоты мне постить сложно и долго

Чё то не откатывается

 
Nikolai Starkovskii #:

Чё то не откатывается

Не ссы впереди ещё среда и четверг.

Рынок слаб,не на столько всё быстро.
 
Nikolai Starkovskii #:

Чё то не откатывается

Ты не веришь ни кому и ни во что,я тебя понимаю.

[Удален]  
Павел-Славянин #:

Ты не веришь ни кому и ни во что,я тебя понимаю.

А ты предлагаешь верить, что приходит лимитный игрок и всё скупает? Во времена когда торгуют роботы. Это забавно. Просто здесь веселее , чем в ветке Юмора

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