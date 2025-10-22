Тренд и уровни - страница 173

Новый комментарий
 
Sergey Lazarenko #:

#BNBUSDT


сходило риск/профит 1 к 7, часа 4 всего.



 

и на каком фундаменте нефть пойдёт в short ? 

хотя для 50/50 и разводов это не важно

---

ветка очень смешная - случайные входы с глубокими мыслями и восторг когда хоть что-то сработало

 

вчерашний "прогноз" USDJPY вверх https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page169#comment_55558383

и утренняя методичка от Герчика https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page172#comment_55561739

прямо противоположные вещи. 

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2025.01.06
  • Maxim Kuznetsov
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 

и вообще, как делается(работает) инфоцыганщина . Помимо умных слов и загадочных терминов, должно хоть что-то блямкать, и иногда срабатывать тейк. 

на совсем упрощенном примере:

#eurusd long

#gbpusd short

#eurgbp short

надеюсь все понимают что подобный "прогноз" целиком сбыться не может ? не бывает такого чтобы евро росло, фунт падал но при этом рос к евро ??

это циганский прогноз. Из 3-х вариантов, по крайней мере про один можно будет орать в рупор "сбылося, слушайте меня, покупайте моих слонов". Общей прибыли в пунктах там конечно-же не будет, потому-что каждый по отдельности 50/50, а "выигрышь" это чисто визуал.
Но ведь блямкает? блямкает... и далее нюбам едут по ушам "риск к тейку и выправить через ММ (который на самом деле мартингейл)"

Герчик и ТС за ним следом делает то-же самое. Но чтобы не запалится, наборы пар не такие элементарные

 
Vitaly Muzichenko #:

Как-то всё-же нужно хеджировать риски.

Есть альтернатива. Например, предполагается открыть 4 позиции против йены. Рабочий лот уменьшаем в 4 раза и риски остаются под контролем.

Мимо пробегал. )))

 
Maxim Kuznetsov #:

вчерашний "прогноз" USDJPY вверх https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page169#comment_55558383

и утренняя методичка от Герчика https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page172#comment_55561739

прямо противоположные вещи. 

жизнь переменчива и изменчива

 
Maxim Kuznetsov #:

и вообще, как делается(работает) инфоцыганщина . Помимо умных слов и загадочных терминов, должно хоть что-то блямкать, и иногда срабатывать тейк. 

на совсем упрощенном примере:

#eurusd long

#gbpusd short

#eurgbp short

надеюсь все понимают что подобный "прогноз" целиком сбыться не может ? не бывает такого чтобы евро росло, фунт падал но при этом рос к евро ??

это циганский прогноз. Из 3-х вариантов, по крайней мере про один можно будет орать в рупор "сбылося, слушайте меня, покупайте моих слонов". Общей прибыли в пунктах там конечно-же не будет, потому-что каждый по отдельности 50/50, а "выигрышь" это чисто визуал.
Но ведь блямкает? блямкает... и далее нюбам едут по ушам "риск к тейку и выправить через ММ (который на самом деле мартингейл)"

Герчик и ТС за ним следом делает то-же самое. Но чтобы не запалится, наборы пар не такие элементарные

только одно слабое место, в чем смысл инфоцыганщины? Какая цель?

Мне прям интерсно

 
Sergey Lazarenko #:

только одно слабое место, в чем смысл инфоцыганщины? Какая цель?

Мне прям интерсно

бабло :-)

easy-money

привлечь толпу

продвинуть сигнал, свой чахлый VK

кого-то развести самому или

получить %, бонус от сенсея, спасибо за веб-трафик

--

у этой темы (во всех смыслах, ветки форума в том числе) другой цели и смысла нет. 

 
Maxim Kuznetsov #:

бабло :-)

easy-money

привлечь толпу

продвинуть сигнал, свой чахлый VK

кого-то развести самому или

получить %, бонус от сенсея, спасибо за веб-трафик

--

у этой темы (во всех смыслах, ветки форума в том числе) другой цели и смысла нет. 

хреновая, слабая цель, не имеет она смысла

 

продолжая про инфоциган :

что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ? 

должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз

1...166167168169170171172173174175176177178179180...263
Новый комментарий