Тренд и уровни - страница 173
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#BNBUSDT
сходило риск/профит 1 к 7, часа 4 всего.
и на каком фундаменте нефть пойдёт в short ?
хотя для 50/50 и разводов это не важно
---
ветка очень смешная - случайные входы с глубокими мыслями и восторг когда хоть что-то сработало
вчерашний "прогноз" USDJPY вверх https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page169#comment_55558383
и утренняя методичка от Герчика https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page172#comment_55561739
прямо противоположные вещи.
и вообще, как делается(работает) инфоцыганщина . Помимо умных слов и загадочных терминов, должно хоть что-то блямкать, и иногда срабатывать тейк.
на совсем упрощенном примере:
#eurusd long
#gbpusd short
#eurgbp short
надеюсь все понимают что подобный "прогноз" целиком сбыться не может ? не бывает такого чтобы евро росло, фунт падал но при этом рос к евро ??
это циганский прогноз. Из 3-х вариантов, по крайней мере про один можно будет орать в рупор "сбылося, слушайте меня, покупайте моих слонов". Общей прибыли в пунктах там конечно-же не будет, потому-что каждый по отдельности 50/50, а "выигрышь" это чисто визуал.
Но ведь блямкает? блямкает... и далее нюбам едут по ушам "риск к тейку и выправить через ММ (который на самом деле мартингейл)"
Герчик и ТС за ним следом делает то-же самое. Но чтобы не запалится, наборы пар не такие элементарные
Как-то всё-же нужно хеджировать риски.
Есть альтернатива. Например, предполагается открыть 4 позиции против йены. Рабочий лот уменьшаем в 4 раза и риски остаются под контролем.
Мимо пробегал. )))
вчерашний "прогноз" USDJPY вверх https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page169#comment_55558383
и утренняя методичка от Герчика https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page172#comment_55561739
прямо противоположные вещи.
жизнь переменчива и изменчива
и вообще, как делается(работает) инфоцыганщина . Помимо умных слов и загадочных терминов, должно хоть что-то блямкать, и иногда срабатывать тейк.
на совсем упрощенном примере:
#eurusd long
#gbpusd short
#eurgbp short
надеюсь все понимают что подобный "прогноз" целиком сбыться не может ? не бывает такого чтобы евро росло, фунт падал но при этом рос к евро ??
это циганский прогноз. Из 3-х вариантов, по крайней мере про один можно будет орать в рупор "сбылося, слушайте меня, покупайте моих слонов". Общей прибыли в пунктах там конечно-же не будет, потому-что каждый по отдельности 50/50, а "выигрышь" это чисто визуал.
Но ведь блямкает? блямкает... и далее нюбам едут по ушам "риск к тейку и выправить через ММ (который на самом деле мартингейл)"
Герчик и ТС за ним следом делает то-же самое. Но чтобы не запалится, наборы пар не такие элементарные
только одно слабое место, в чем смысл инфоцыганщины? Какая цель?
Мне прям интерсно
только одно слабое место, в чем смысл инфоцыганщины? Какая цель?
Мне прям интерсно
бабло :-)
easy-money
привлечь толпу
продвинуть сигнал, свой чахлый VK
кого-то развести самому или
получить %, бонус от сенсея, спасибо за веб-трафик
--
у этой темы (во всех смыслах, ветки форума в том числе) другой цели и смысла нет.
бабло :-)
easy-money
привлечь толпу
продвинуть сигнал, свой чахлый VK
кого-то развести самому или
получить %, бонус от сенсея, спасибо за веб-трафик
--
у этой темы (во всех смыслах, ветки форума в том числе) другой цели и смысла нет.
хреновая, слабая цель, не имеет она смысла
продолжая про инфоциган :
что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ?
должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз