Тренд и уровни - страница 131
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Ты от темы уходишь
Дол-го-сроч-но такие сделки не набъёшь
Лучшее доказательство уже мной показано. Даже минутные графики подчиняются закону распределения энергии. Деньги эьо энерогия. Пиши специально с ошибками для ошибок ИИ.
Энергия это синенькая, в твоём случае
Энергия это синенькая, в твоём случае
Захотелось почувствовать себя Герчаком
Тебе так кажеться
Ты пополнил клуб здешних балаболов?
вот последняя сделка в пятницу была
Как думаешь какого размера был стоп ?
я взял 1 к 7 за 2,5 часа.
Как думаешь это гиганское движение с точки зрения минутного графика или это вообще в рамках шума?? Думаю второе.
А теперь подумай ЕЩЕ раз или ЕЩЕ несколько раз, реально ли брать в таком подходе/методике 1 к 30 или нет ????
Ты пополнил клуб здешних балаболов?
вот последняя сделка в пятницу была
Как думаешь какого размера был стоп ?
я взял 1 к 7 за 2,5 часа.
Как думаешь это гиганское движение с точки зрения минутного графика или это вообще в рамках шума?? Думаю второе.
А теперь подумай ЕЩЕ раз или ЕЩЕ несколько раз, реально ли брать в таком подходе/методике 1 к 30 или нет ????
Да ты издеваешься
СТЕЙТ ГДЕ?
Чел – проггер, кодирует всё подряд - не может закодировать свои супер-пупер входы.
Ты по интуиции открываешь?
Если да - так и скажи, всё станет понятно. А если нет - где непрерываня торговля хотя бы с 2024 года? Перевожу на трейдерский язык ещё раз - где тест из тестера?
Чел – проггер, кодирует всё подряд - не может закодировать свои супер-пупер входы.
НЕ прогеру и НЕ трейдеру как ты это тяжело понять что так бывает
НЕ прогеру и НЕ трейдеру как ты это тяжело понять что так бывает
Ахахахах
БАЛАБОЛ
Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё
Ахахахах
Балабол
Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё
))))