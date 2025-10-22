Тренд и уровни - страница 131

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Ivan Butko #:
Ты от темы уходишь

Дол-го-сроч-но такие сделки не набъёшь
Тебе так кажеться
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Лучшее доказательство уже мной показано. Даже минутные графики подчиняются закону распределения энергии. Деньги эьо энерогия. Пиши специально с ошибками для ошибок ИИ.

Энергия это синенькая, в твоём случае

 
Nikolai Starkovskii #:

Энергия это синенькая, в твоём случае

В картонной коробке))
[Удален]  

Захотелось почувствовать себя Герчаком


 
mytarmailS #:
Тебе так кажеться
Ты пополнил клуб здешних балаболов?

Покажи 2024 год с такими сделками. Или 2 года. Или 5 лет. 
 
Ivan Butko #:
Ты пополнил клуб здешних балаболов?

Покажи 2024 год с такими сделками. Или 2 года. Или 5 лет. 

вот последняя сделка в пятницу была

Как думаешь какого размера был стоп ?

я взял 1 к 7 за 2,5 часа.

Как думаешь это гиганское движение с точки зрения минутного графика или это вообще в рамках шума??  Думаю второе.

А теперь подумай ЕЩЕ раз или ЕЩЕ несколько раз, реально ли брать в таком подходе/методике 1 к 30 или нет ????

 
Ivan Butko #:
Ты пополнил клуб здешних балаболов?

Покажи 2024 год с такими сделками. Или 2 года. Или 5 лет. 
mytarmailS #:

вот последняя сделка в пятницу была

Как думаешь какого размера был стоп ?

я взял 1 к 7 за 2,5 часа.

Как думаешь это гиганское движение с точки зрения минутного графика или это вообще в рамках шума??  Думаю второе.

А теперь подумай ЕЩЕ раз или ЕЩЕ несколько раз, реально ли брать в таком подходе/методике 1 к 30 или нет ????


Да ты издеваешься

СТЕЙТ ГДЕ? 

Чел – проггер, кодирует всё подряд - не может закодировать свои супер-пупер входы. 

Ты по интуиции открываешь? 

Если да - так и скажи, всё станет понятно. А если нет - где непрерываня торговля хотя бы с 2024 года? Перевожу на трейдерский язык ещё раз - где тест из тестера?

 
Ivan Butko #:

Чел – проггер, кодирует всё подряд - не может закодировать свои супер-пупер входы. 

НЕ прогеру и НЕ трейдеру как ты это тяжело понять что так бывает

 
mytarmailS #:

НЕ прогеру и НЕ трейдеру как ты это тяжело понять что так бывает

Ахахахах

БАЛАБОЛ

Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё

 
Ivan Butko #:

Ахахахах

Балабол

Пройдите в клуб ренатов, сергеев, владимиров, синусов, косинусов, и кого-то там ещё

))))

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