Тренд и уровни - страница 95
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На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))
Ладно уйду.
Хоть эта ветка умрет.
накати ещё - пусть живёт :-)
не ограничивай себя выходными
накати ещё - пусть живёт :-)
не ограничивай себя выходными
Оставляю такую возможность тебе. Есть кол, есть топор и твоя голова тоже подходит.)) Можно на ней чесать даже на экспорт.
Добавлю.
Даже такие стружки на западе будут на расхват.
Киви, Шорт в пробое
Кабель, на Отбой
Японская йена, пробой в Лонг, завтра
Ауди/Швейцарский франк, Ложный пробой
EURJPY
Поджатие
GBPJPY
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Это видео из той же рубрики что и эта ветка
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Нефть марки Брент
XBRUSD