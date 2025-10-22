Тренд и уровни - страница 95

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Uladzimir Izerski #:

На твоей голове хоть кол зачёсывай.) Так говорили в старину о таких как Ты.))

Ладно уйду.

Хоть эта ветка умрет.

накати ещё - пусть живёт :-)

не ограничивай себя выходными

 
Maxim Kuznetsov #:

накати ещё - пусть живёт :-)

не ограничивай себя выходными

Оставляю такую возможность тебе. Есть кол, есть топор и твоя голова тоже подходит.))  Можно на ней чесать даже на экспорт.

Добавлю.

Даже такие стружки на западе будут на расхват. 

 

Киви, Шорт в пробое

 

Кабель, на Отбой

 

Японская йена, пробой в Лонг, завтра


 

Ауди/Швейцарский франк, Ложный пробой


 

EURJPY

Поджатие

 

GBPJPY

Последствия валютной интервенции банка Японии


 

Это видео из той же рубрики что и эта ветка

Откровения маэстро трейдинга. Выпуск 1. (youtube.com)

Откровения маэстро трейдинга. Выпуск 1.
Откровения маэстро трейдинга. Выпуск 1.
  • 2012.08.26
  • www.youtube.com
Аналитика SnP500, RTS. EUR/USD, стейтмент. Прогноз на следующую неделю.Лучший брокер: https://www.tinkoff.ru/sl/KuwZ7ciqnmМой профиль: https://www.tinkoff.ru...
 

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XBRUSD


 



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