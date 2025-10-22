Тренд и уровни - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И меньше всего я хотел бы Вас чем-то задеть. :)
Мне без разницы.
Мне это не нужно, используйте зиг-заги или что-то еще. Пускай Юсуф и дальше использует свой метод и гадает теряя время зря.
Я в помощники не нанимался.
Ок.
Мне без разницы.
Мне это не нужно, используйте зиг-заги или что-то еще. Пускай Юсуф и дальше использует свой метод и гадает теряя время зря.
Я в помощники не нанимался.
Ок.
И всё же меньше всего я хотел бы Вас чем-то задеть ;)
"Разве можно ошибиться в такой ситуации?" - естественно, особенно в данном случае.
Во первых: "действительно, дойдя до этого уровня, евро развернулась, поскольку, кончилось топливо." Да это факт.
Во вторых: ваши суждения исходят только от фактов. Если цена и дальше пойдет вы просто скажете что "топливо не закончилось оказывается" и все.
В третьих: на фактах нельзя заработать. Зарабатывают на статистике. На вероятности, что событие скорее произойдет чем не произойдет хотя бы на 65-70% вероятностном уровне. Факты по сути говорят что произошло и не более того. Это все равно что говорить что цена всегда движется вперед по времени, верно, но абсолютно бесполезно с точки зрения спекуляций.
В четвертых: "Но, нужно учесть, что, в зависимости от реальной цены открытия. ситуация может измениться. Тренд остается в целом положительным, пока." Так как вы торгуете по факту, а не по МС и ТВ вы всегда так будете говорить, так как никогда не будете уверены в своих же словах. Потому что см. пункты выше.
Не знаю, может так понятнее будет...Вы вроде далеко не глупый человек.
Вот потенциал этого тренда с момента его образования 31, 03, 21
Потенциал равен 0,0420606 пунктов или 420,6 единиц. 1,1718+0,04206= 1,21386. На самом деле, евро дошла до 1,2149 в пике и топливо закончилось.
Вот потенциал этого тренда с момента его образования 31, 03, 21
А может быть такой сценарий как на картинке ниже?
А может быть такой сценарий как на картинке ниже?
Нет, Топлива недостаточно с самого начала тренда.
Как устроен рынок, и почему уровни - это место для расположения стоп-лосса
Как устроен рынок, и почему уровни - это место для расположения стоп-лосса
Уровни - плод фантазии человеческого мозга.
Уровень стоп-лосса = Цена начала тренда + потенциал тренда, который рассчитывается! Подскажите Герчику.
Уровни - плод фантазии человеческого мозга.
ты хоть три рубля с рынка смог поднять на своей математике? Уверен что нет, окроме свои писулек ничего нету. И после этого делаешь подобные утверждения. какая им цена? Все верно, 3 копейки
Уровни - плод фантазии человеческого мозга.
Уровень стоп-лосса = Цена начала тренда + потенциал тренда, который рассчитывается! Подскажите Герчику.
ты реально д.... что-ли? Герчик за последний год 20 миллионов на рынке заработал, а ты кто такой для него чтобы он тебя слушал? чел, который всю жизнь потратил чтобы поиметь ученую степень? То есть приспособленец под карьерный рост, на землю спустись. всю жизнь существовал на бюджетной зарплате. лучше просто уйди отсюда со своими мыслями
ты хоть три рубля с рынка смог поднять на своей математике? Уверен что нет, окроме свои писулек ничего нету. И после этого делаешь подобные утверждения. какая им цена? Все верно, 3 копейки
Вам виднее.Действительно, я не поднимал, а терял средства. Говорят, на ошибках учатся.