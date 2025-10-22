Тренд и уровни - страница 259
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Всегда вспоминаются слова Баффета: "Всё что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже"
Тоже самое и "Дно" - оно не ограничено.
нее, не так, оно живет как Дно - недолго, на этом мир и стоит, щас Дно, а через час - последний Пик перед падением
Индекс ES35
Индекс испанского фондового рынка (ES35)
Пережил за последнее время небывалый подъем, постоянно акции Испании покупали, но это же не может длиться вечно?
С учетом политической обстановки, сегодня Трамп грозиться остановить все что уже три года длиться.
Посему день для остановки движения хороший.
Для того, чтобы решиться встать в Шорт, нужно увидеть что движение вверх не идет
На М15 это хорошо было видно
стоп прячется за максимум неудачной попытки пройти вверх
братишь наш, Николай Суровый опять ошибся, промахнулся, против тренда встал, а это чревато потерей сотки
Всё норм бро, не переживай
Всё норм бро, не переживай
только ММ позволит нам держаться на плаву, медленно но верно
только ММ позволит нам держаться на плаву, медленно но верно
MMM позволит вам всплыть..и не тонуть
:-)
извините, не сдержался
Индекс UK100
Впереди пустота, а значит напор покупателей силен, они ничего не боятся.
Тренд в Лонг, Локальный и Глобальный..
Внутри-дня, Накопление с признаками выкупа откатов
Индекс UK100
Впереди пустота, а значит напор покупателей силен, они ничего не боятся.
Тренд в Лонг, Локальный и Глобальный..
Внутри-дня, Накопление с признаками выкупа откатов
Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все
Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все
Колян,ни кто ни чего не видит.
Колян,ни кто ни чего не видит.
никто ничего не видит
никто ничего не видит
Я же говорю,все ищут что то на поверхности.