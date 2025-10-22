Тренд и уровни - страница 259

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Vitaly Muzichenko #:

Всегда вспоминаются слова Баффета: "Всё что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже"

Тоже самое и "Дно" - оно не ограничено.

нее, не так, оно живет как Дно - недолго, на этом мир и стоит, щас Дно, а через час - последний Пик перед падением

 

Индекс ES35

Индекс испанского фондового рынка (ES35)

Пережил за последнее время небывалый подъем, постоянно акции Испании покупали, но это же не может длиться вечно?

С учетом политической обстановки, сегодня Трамп грозиться остановить все что уже три года длиться.

Посему день для остановки движения хороший.


Для того, чтобы решиться встать в Шорт, нужно увидеть что движение вверх не идет

 

На М15 это хорошо было видно


стоп прячется за максимум неудачной попытки пройти вверх

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

братишь наш, Николай Суровый опять ошибся, промахнулся, против тренда встал, а это чревато потерей сотки


Всё норм бро, не переживай 

 
Nikolai Starkovskii #:

Всё норм бро, не переживай 

только ММ позволит нам держаться на плаву, медленно но верно

 
Sergey Lazarenko #:

только ММ позволит нам держаться на плаву, медленно но верно

MMM позволит вам всплыть..и не тонуть

:-)

извините, не сдержался

 

Индекс UK100

Впереди пустота, а значит напор покупателей силен, они ничего не боятся.

Тренд в Лонг, Локальный и Глобальный..


Внутри-дня, Накопление с признаками выкупа откатов


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Индекс UK100

Впереди пустота, а значит напор покупателей силен, они ничего не боятся.

Тренд в Лонг, Локальный и Глобальный..


Внутри-дня, Накопление с признаками выкупа откатов


Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все

 
Nikolai Starkovskii #:

Справа всегда пустота. Нельзя ли точку вход обозначить? То что тренд вверх видят все

Колян,ни кто ни чего не видит.

 
Pavel Ustinov #:

Колян,ни кто ни чего не видит.

никто ничего не видит


 
Vitaly Muzichenko #:

никто ничего не видит


Я же говорю,все ищут что то на поверхности.

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