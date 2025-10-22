Тренд и уровни - страница 68
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Швейцарский франк, Д1, Восходящий тренд в Ускорении, и третий день отката начался
Серебро
Д1, после удара об поддержку 22,23 пошел уже третий день, внутри-дня в восходящем коррекционном откате появилось Ускорение
Канадский доллар
Д1, Восходящий тренд в Ускорении
Внутри-дня, вчера была сломана Простая форма Коррекционного отката, сегодня сформировался откат в откате, при его сломе, Лонг
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M15, 2021.09.22
RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Demo
а какое основание? для Шорта
Ауди, внутри-дня, во время тихоокеанской сессии образовалась восходящий ап тренд в ускорении, после отката, пробую в Лонг
а какое основание? для Шорта
давно уже валится
и будет падать до 1,1650, минимум
дневки анализируйте
а какое основание? для Шорта
Как бы стопы выносить собрались.
А вообще какое основание нужно что бы шортить?
давно уже валится
и будет падать до 1,1650, минимум
дневки анализируйте
на мой взгляд и 1.16 пощупают.
давно уже валится
и будет падать до 1,1650, минимум
дневки анализируйте
Сегодня решение ФРС и пресс-конференция, они способны разворот дать
Как бы стопы выносить собрались.
А вообще какое основание нужно что бы шортить?
на мой взгляд и 1.16 пощупают.
Основания могут быть разные, я про ваши спросил