Тренд и уровни - страница 68

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Швейцарский франк, Д1, Восходящий тренд в Ускорении, и третий день отката начался


 

Серебро

Д1, после удара об поддержку 22,23 пошел уже третий день, внутри-дня в восходящем коррекционном откате появилось Ускорение

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Канадский доллар

Д1, Восходящий тренд в Ускорении

Внутри-дня, вчера была сломана Простая форма Коррекционного отката, сегодня  сформировался откат в откате, при его сломе, Лонг


 
Alexandr Bryzgalov #:

а какое основание? для Шорта

 

Ауди, внутри-дня, во время тихоокеанской сессии образовалась восходящий ап тренд в ускорении, после отката, пробую в Лонг


 
Sergey Lazarenko #:

а какое основание? для Шорта

давно уже валится

и будет падать до 1,1650, минимум

дневки анализируйте

 
Sergey Lazarenko #:

а какое основание? для Шорта

Как бы стопы выносить собрались.

А вообще какое основание нужно что бы шортить?

Renat Akhtyamov #:

давно уже валится

и будет падать до 1,1650, минимум

дневки анализируйте

на мой взгляд и 1.16 пощупают.

 
Renat Akhtyamov #:

давно уже валится

и будет падать до 1,1650, минимум

дневки анализируйте

Сегодня решение ФРС и пресс-конференция, они способны разворот дать

 
Alexandr Bryzgalov #:

Как бы стопы выносить собрались.

А вообще какое основание нужно что бы шортить?

на мой взгляд и 1.16 пощупают.

Основания могут быть разные, я про ваши спросил

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