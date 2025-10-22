Тренд и уровни - страница 200

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вот


 
Renat Akhtyamov #:

нету у него мартина

историю сделок смотри

ты про кого ?

у ТС - мартин. Да он собственно и не скрывает..Называет правда "<вставьте нужное слово> MM" :-)
 
Maxim Kuznetsov #:

ты про кого ?

у ТС - мартин. Да он собственно и не скрывает..Называет правда "<вставьте нужное слово> MM" :-)

и шо один спец пожаловал, два друга - усе знают, только денег нету

 
вы не о том думаете, нужно о Направлении думать
 

#XTIUSD

Ложный пробой, пробой, который не удался

  

 


 

XAUUSD


 
#XAGUSD
Д1, #Накопление

Н1, #Накопление

 


 
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD


Чудо чудное проснулось, имя ему - лимитный игрок

 


 
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD


Это полет!!!

Набор позиций Лонгистами, скупка металла на корню, до последней унции


 

Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок


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