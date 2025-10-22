Тренд и уровни - страница 200
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вот
нету у него мартинаисторию сделок смотри
ты про кого ?у ТС - мартин. Да он собственно и не скрывает..Называет правда "<вставьте нужное слово> MM" :-)
ты про кого ?у ТС - мартин. Да он собственно и не скрывает..Называет правда "<вставьте нужное слово> MM" :-)
и шо один спец пожаловал, два друга - усе знают, только денег нету
#XTIUSD
Ложный пробой, пробой, который не удался
XAUUSD
Н1, #Накопление
XAUUSD
Чудо чудное проснулось, имя ему - лимитный игрок
XAUUSD
Это полет!!!
Набор позиций Лонгистами, скупка металла на корню, до последней унции
Если кто решил сейчас торговать по US30, то аккуратно, сейчас Я лимитный ниндзя игрок