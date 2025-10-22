Тренд и уровни - страница 42
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Точка входа в Восходящем тренд, после слома Коррекционного отката
Точка входа в Восходящем тренд, после слома Коррекционного отката
Серёга привет! Где пропадал? Все сливаешь? Как там супергурчик? Много ему денег отнес?
Здоров Вован! В бане был, теперь они по месяцу длятся, как то незаметно начал на криптой торговать, на Бинансе, очень даже ничего себе. На фьючерсах, мне нравится, рынок постоянно живой, и ночью, и в выходные, нет такого как на форе.. Я в рабочие дни занят, ткак время свободное появляется, так пожалуйста, какаянить моенттка всегда жива, или в выходные, короч не бывает дней, чтоб активности вообще не было.
Касаемо уровней и Герчика, Вова, цена ходит либо по тренду, либо консолидируется под/над уровнем, и пробой - милое дело отлавливать точки входа, либо на Ложном пробое. Так что Герчикова техника именно в такие моменты консолидации - очень даже хороша. Ну если цена пошла по тренду, то ттут ТВх от Марата Газизова на окончании коррекции идут в дело... И ничо так, получается, в мае загнал 130 долларов в Биананс, щас уже 900, конечно не без грубостей(по ММ), но получается
LUNAUSDT
Цена явно идет ввверх, при этом в непосредственной близости уровень сопротивления 15,868, уровень паранормального бара, и этот уровень обладает свойством - притягивать цену, или по другому все участники рынка видят этот уровень, и дружно перестают продавать с рынка, выставляют лимитники от уровня.. Так что практически всегда цена до таких уровней долетает..
Поэтому после того, как пошла подтверждение восходящего движения, произошло обновление предыдущей Вершины внутри-дня Бай стоп за Лоу коррекционного отката и тейк на уроывень роиск-профит сделки конечно плохой но отрабатывает такие ТВх очень часто так не уменьем а числом
Эфир, 2744, поддержка под которой вчера дневной бар дал Клоуз под Хай и под уровень, предпосылка для пробоя
Биткоин, текущая ситуация
Д1,
Внутри-дня, Н1
Биткоин, отбой от внутридневной поддержки все таки состоялся
Эфир, как всегда на бодряке, рванул так, что не догонишь
Эфир, как всегда на бодряке, рванул так, что не догонишь
Обычные то валюты не угадаешь, а с криптой вообще темный лес
есть такая фигня, зависимость, чем меньше ход, тем больше вероятность правильного прогноза, грубо говоря вероятность спрогнозировать ход в 1,0 - 99%, 100,0 пунктов 1%.. А Крипта точно также движется, по тем же самым законам что и валюта, акции, ведь ее торгуют те же самые люди. Я еще присел не на спот, а фьючерсы, то есть курс создает мнение трейдеров, которые смотрят на спотовый рынок. Обычно от уровня до уровня ходит, иногда только, когда начинается сильный тренд, тогда прет как безумная прошибая уровни.