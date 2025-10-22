Тренд и уровни - страница 231

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

Ёпрст..в конце дня, в пятницу, "поджалось" ...НЕИБЫВАЛОЕ

У меня тоже в пятницу было поджатие, рынок пошёл против меня. Но, всё обошлось....

 

Серебро, уровни/границы Накоплений

трейдинг от уровней 

торговля в пробой 

 

торговля в пробой

 


6.05.2025, до открытия Американской торговой сессии осталось чуть больше часа, есть две торговые ситуации

 

Евро/Американский доллар

Накопление внутри-дня как точка входа в Лонг и Шорт. Торги идут активно

 


 
Sergey Lazarenko #:

Евро/Американский доллар

Накопление внутри-дня как точка входа в Лонг и Шорт. Торги идут активно

 


держите меня семеро!

Евро рванул в продолжение тренда на Север.

Что показывает проторговка в узком канале?

На верхней и нижней границе: засели трейдеры которые торгуют кто вверх, кто вниз, с учетом того, что вчерашний день показывал тренд вверх, победили объемы Лонгистов, во итоге котировка вырвалась из узкого канала


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

держите меня семеро!

Евро рванул в продолжение тренда на Север.

Что показывает проторговка в узком канале?

На верхней и нижней границе: засели трейдеры которые торгуют кто вверх, кто вниз, с учетом того, что вчерашний день показывал тренд вверх, победили объемы Лонгистов, во итоге котировка вырвалась из узкого канала


Отличный прогноз!

 
Nikolai Starkovskii #:

Отличный прогноз!

да, но только на сегодня все идёт к откату, сейчас ещё кроссы правильно выставятся и пойдёт вниз..

а в лонг уже второй день как https://www.mql5.com/ru/forum/479012/page56#comment_56682348

Forex - Тенденции, прогнозы и следствия 2025 - Попробуйте предсказывать курс евро бакс. Смотрите, что происходит на товарных рынках.
Forex - Тенденции, прогнозы и следствия 2025 - Попробуйте предсказывать курс евро бакс. Смотрите, что происходит на товарных рынках.
  • 2025.05.08
  • prosvetlenniy_mudrec
  • www.mql5.com
Поэтому чтобы предсказвать курс евро бакс лучше попытаться определить куда движется доллар. Товары влияют на доллар через казначейские бонды и их доходность. Таким образом товары являются опережающим индикатором для доллара
 
Maxim Kuznetsov #:

да, но только на сегодня все идёт к откату, сейчас ещё кроссы правильно выставятся и пойдёт вниз..

а в лонг уже второй день как https://www.mql5.com/ru/forum/479012/page56#comment_56682348

не пойму, ты вроде скальпер? 

Если скальпер то причем фундаментальный анализ?

 

#Ложный_пробой

#Ключевой_уровень 

#USDCHF

 
Sergey Lazarenko #:

#Ложный_пробой

#Ключевой_уровень 

#USDCHF

 

 

Произошло то, что не должно было произойти.

Пробой в Шорт произошел, а хода вниз нет.. Раз не идет вниз, значит пойдет вверх

1...224225226227228229230231232233234235236237238...263
Новый комментарий