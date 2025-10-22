Тренд и уровни - страница 231
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Ёпрст..в конце дня, в пятницу, "поджалось" ...НЕИБЫВАЛОЕ
У меня тоже в пятницу было поджатие, рынок пошёл против меня. Но, всё обошлось....
Серебро, уровни/границы Накоплений
6.05.2025, до открытия Американской торговой сессии осталось чуть больше часа, есть две торговые ситуации
Евро/Американский доллар
Накопление внутри-дня как точка входа в Лонг и Шорт. Торги идут активно
Евро/Американский доллар
Накопление внутри-дня как точка входа в Лонг и Шорт. Торги идут активно
держите меня семеро!
Евро рванул в продолжение тренда на Север.
Что показывает проторговка в узком канале?
На верхней и нижней границе: засели трейдеры которые торгуют кто вверх, кто вниз, с учетом того, что вчерашний день показывал тренд вверх, победили объемы Лонгистов, во итоге котировка вырвалась из узкого канала
держите меня семеро!
Евро рванул в продолжение тренда на Север.
Что показывает проторговка в узком канале?
На верхней и нижней границе: засели трейдеры которые торгуют кто вверх, кто вниз, с учетом того, что вчерашний день показывал тренд вверх, победили объемы Лонгистов, во итоге котировка вырвалась из узкого канала
Отличный прогноз!
Отличный прогноз!
да, но только на сегодня все идёт к откату, сейчас ещё кроссы правильно выставятся и пойдёт вниз..
а в лонг уже второй день как https://www.mql5.com/ru/forum/479012/page56#comment_56682348
да, но только на сегодня все идёт к откату, сейчас ещё кроссы правильно выставятся и пойдёт вниз..
а в лонг уже второй день как https://www.mql5.com/ru/forum/479012/page56#comment_56682348
не пойму, ты вроде скальпер?
Если скальпер то причем фундаментальный анализ?
#Ложный_пробой
#Ключевой_уровень
#USDCHF
#Ложный_пробой
#Ключевой_уровень
#USDCHF
Произошло то, что не должно было произойти.
Пробой в Шорт произошел, а хода вниз нет.. Раз не идет вниз, значит пойдет вверх