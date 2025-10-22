Тренд и уровни - страница 5
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Вот пример наклонного построения уровней - визуально видишь ведь что трендовость подтверждается определенным наклоном - Этот наклон одинаков для всех ТФ валютного инструмента
далее - от уровней и надо плясать - создавая условия для торговли - Торг.Систему...
условно похожую на примерно такие базовые условия - минимартини - профит или переворот...
только адаптированную на наклон уровней и соответствующее смещение тейков и стопов
Не нужно ни чего наклонять и так можно заработать. От наклона ни чего не меняется.
Биткоин рухнул(образно выражаясь) попытка уйти вверх не удалась, так что теперь нужно ждать, когда проявится Дно падения
нашел опору Биткоин
Сергей, по моему мнению , вы зря отказались от предложения Aleksander в миру Неколла.
Не часто, последнее время он пишет, а тем более помогает кому либо.
Опыт у него в этом деле серьезный.
Сергей, по моему мнению , вы зря отказались от предложения Aleksander в миру Неколла.
Не часто, последнее время он пишет, а тем более помогает кому либо.
Опыт у него в этом деле серьезный.
у мартингейльщиков совсем другая тактика, чем у тех, кто на коротком стоп-лоссе торгует, так что нынче у нас интересы расходятся, то что я болтаю, ему просто не пригодится, а то что он в свою очередь пропагандирует, мне некуда засунуть.
Биткоин как вчера начал падение, так и хотя и замечал внутри-дневные уровни, но благополучно их все пролетел, и походу остановился на Зеркальном уровне с Д1 34770, так часто бывает.
С утра все пары сходили в продолжение идеи, зародившейся в пятницу, после Нонфармов, на открытии рынка, так все проспал, счас Европейская сессия началась, и что там у европейцев на уме? Надо смотреть и ждать.
Отыскал ТВх по кроссу, идея такая, Ложный пробой от Зеркального уровня, в продолжение Восходящего тренда, уровень - как конец коррекционного отката.
Кросс-курс, Евро/Австралийский доллар, пребывает в Нисходящем тренде, если смотреть на таймфрейме Д1, в пятницу можно сказать, что был импульс по тренду, свечка длинная, черная, а сегодня прям с раннего утра сходила столько, сколько в пятницу за весь день, так что ЛП.
у мартингейльщиков совсем другая тактика, чем у тех, кто на коротком стоп-лоссе торгует, так что нынче у нас интересы расходятся, то что я болтаю, ему просто не пригодится, а то что он в свою очередь пропагандирует, мне некуда засунуть.
Сергей, а много вы в своей жизни встречали людей, которые могут выигрывать бинарные игры ?
И чтобы не просто выигрывать, а еще смогли объяснить почему они выигрывают, показать примеры на нескольких играх о которых "академики" из теорвера на всех столбах пишут, что выиграть это не возможно.
Так вот приходит к вам такой Человек и спрашивает : а не хотите ли поговорить об этом ? А вы ему: да нет спасибо мил человек, мне это не интересно, я как нибудь сам... :)))
Дело конечно ваше, но я бы призадумался.
Сергей, а много вы в своей жизни встречали людей, которые могут выигрывать бинарные игры ?
И чтобы не просто выигрывать, а еще смогли объяснить почему они выигрывают, показать примеры на нескольких играх о которых "академики" из теорвера на всех столбах пишут, что выиграть это не возможно.
Так вот приходит к вам такой Человек и спрашивает : а не хотите ли поговорить об этом ? А вы ему: да нет спасибо мил человек я как нибудь сам... :)))
Дело конечно ваше, но я бы призадумался.
а ты не думай, ты пробую делать, а потом уже по факту думай. У меня такой вопрос для себя в первую очередь, если ты хочешь торговать с мартином, то сможешь на такую торговлю поставить в риск свой дом/квартиру? Если бы ты потратил достаточное время на изучение этого вопероса, то ответ однозначный - нет, поэтому мне лично нечего думать, я уже свое отдумал. Однозначно нет.
а ты не думай, ты пробую делать, а потом уже по факту думай. У меня такой вопрос для себя в первую очередь, если ты хочешь торговать с мартином, то сможешь на такую торговлю поставить в риск свой дом/квартиру? Если бы ты потратил достаточное время на изучение этого вопероса, то ответ однозначный - нет, поэтому мне лично нечего думать, я уже свое отдумал. Однозначно нет.
Извините что вас побеспокоил, всего вам хорошего.
Михалыч в прогнозах, так сразу для тех, кто кипятком ссыт, при упоминании Герчика, я скидываю листок с раскладкой по единственно причине, лично я разбираюсь(пытаюсь) разобраться с тем, какую идею вкладывает Герчик при идентификации уровней и выборе направления.