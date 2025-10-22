Тренд и уровни - страница 102

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Sergey Lazarenko #:

EURCHF

Д1

Сценарий: выход из Накопления

Предпосылки: 

Ключевой уровень: Излом тренда

Ближний ретест

Накопление 3 дня

Клоуз над уровнем

Клоуз над Лоу

Локальный тренд совпадает с Направлением



Внутри-дня:

Накопление в форме задерг против тренда

Цель следующий уровень Поддержки


 

Внутри-часа: околоуровневое снижение волатильности


прокатился..


 

Польский Злотый

 

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

ты хоть понимаешь что такое тренд?

На графике он есть, а ты его не видишь, как так то?

Трренд может и не вижу, тем более, я его не ищу. А вижу, сигналы у вас исчезают очень быстро. Это от того, что вы видите тренд?

 
Nikolai Starkovskii #:

Трренд может и не вижу, тем более, я его не ищу. А вижу, сигналы у вас исчезают очень быстро. Это от того, что вы видите тренд?

тебе какое дело до моих сигналов? ты торговать не умеешь, вся твоя прибыль - держиться на жахе и пересиживании. Плюс еще хитрый чтоли? на центовом счете торгцешь? загоняй 1000 баксов реальных потом посмотрим когда в 80% просадку сядешь, как ты будешь умничать

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

прокатился..


А можно давать прогноз До события или у вас это с Гер.иком профессиональное?

 

График XNGUSD, D1, 2024.06.26 06:51 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real


 

Натуральный газ, проявился Лимитный игрок в Лонг, и Игрок, который гонит цену вниз

 
Nikolai Starkovskii #:

А можно давать прогноз До события или у вас это с Гер.иком профессиональное?

тебе это зачем?

Ты типа трейдер? Так чтоб чтото понять, нужно изучить технику, базовые понятия и определения. Это касается любой стратегии..

А что ты знаешь? Можешь сказать?

 

Ложный пробой, основная идея - на момент открытия торгов - котировка торгуется более 100% от АТР.

Уровень Излома тренда..

W- образная формация, что означает, что поддержка находится далеко от уровня от которого будет отскок.

Внутри-дня - подход в быстром движении

После того как котировка заскочила выше уровня, произошел возврат, и после, внутри-часа - есть лимитный уровень в Поджатием, который благополучно пробили

#AUDUSD

 


 



 

#USDJPY

Излом тренда

Накопление 1 день

Снижение волатильности

Клоуз под Хай и уровень

Внутри-дня, подход в Поступательном движении.

Только что дало Импульс, и прошило до самого последнего на Пике уровня

 



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Польский Злотый

 

А что Герчик про евро говорит?

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