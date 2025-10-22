Тренд и уровни - страница 102
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EURCHF
Д1
Сценарий: выход из Накопления
Предпосылки:
Ключевой уровень: Излом тренда
Ближний ретест
Накопление 3 дня
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу
Локальный тренд совпадает с Направлением
Внутри-дня:
Накопление в форме задерг против тренда
Цель следующий уровень Поддержки
Внутри-часа: околоуровневое снижение волатильности
прокатился..
Польский Злотый
ты хоть понимаешь что такое тренд?
На графике он есть, а ты его не видишь, как так то?
Трренд может и не вижу, тем более, я его не ищу. А вижу, сигналы у вас исчезают очень быстро. Это от того, что вы видите тренд?
Трренд может и не вижу, тем более, я его не ищу. А вижу, сигналы у вас исчезают очень быстро. Это от того, что вы видите тренд?
тебе какое дело до моих сигналов? ты торговать не умеешь, вся твоя прибыль - держиться на жахе и пересиживании. Плюс еще хитрый чтоли? на центовом счете торгцешь? загоняй 1000 баксов реальных потом посмотрим когда в 80% просадку сядешь, как ты будешь умничать
прокатился..
А можно давать прогноз До события или у вас это с Гер.иком профессиональное?
Натуральный газ, проявился Лимитный игрок в Лонг, и Игрок, который гонит цену вниз
А можно давать прогноз До события или у вас это с Гер.иком профессиональное?
тебе это зачем?
Ты типа трейдер? Так чтоб чтото понять, нужно изучить технику, базовые понятия и определения. Это касается любой стратегии..
А что ты знаешь? Можешь сказать?
Ложный пробой, основная идея - на момент открытия торгов - котировка торгуется более 100% от АТР.
Уровень Излома тренда..
W- образная формация, что означает, что поддержка находится далеко от уровня от которого будет отскок.
Внутри-дня - подход в быстром движении
После того как котировка заскочила выше уровня, произошел возврат, и после, внутри-часа - есть лимитный уровень в Поджатием, который благополучно пробили
#AUDUSD
#USDJPY
Излом тренда
Накопление 1 день
Снижение волатильности
Клоуз под Хай и уровень
Внутри-дня, подход в Поступательном движении.
Только что дало Импульс, и прошило до самого последнего на Пике уровня
Польский Злотый
А что Герчик про евро говорит?