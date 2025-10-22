Тренд и уровни - страница 98
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AUDUSD
какие еще нахрен палочки?
Сергей, ты зря так в штыки воспринимаешь вопросы и критику. В данном случае она очень даже по делу.
Вариантов расстановки этих палочек и их количества просто немеряно.
Соответственно вся теория и разметка поплывет.
Сергей, ты зря так в штыки воспринимаешь вопросы и критику. В данном случае она очень даже по делу.
Вариантов расстановки этих палочек и их количества просто немеряно.
Соответственно вся теория и разметка поплывет.
нет никаких штыков. Палочки расставляются просто, я лет 7 назад индюк писал, в зависимости от тайма, например если на Д1, есть откаты, то значит есть тренд на Д1, потом нв Н6 и на уменьшение.. Не особо сложно все. Тут не нужна точностть, важно направление в котором тренд идет
нет никаких штыков. Палочки расставляются просто, я лет 7 назад индюк писал, в зависимости от тайма, например если на Д1, есть откаты, то значит есть тренд на Д1, потом нв Н6 и на уменьшение.. Не особо сложно все. Тут не нужна точностть, важно направление в котором тренд идет
Палочки, откаты - это все субъективно.
Без откатов движения цены не бывает.
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