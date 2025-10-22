Тренд и уровни - страница 98

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AUDUSD


 


 
Sergey Lazarenko #:

какие еще нахрен палочки? 

Сергей, ты зря так в штыки воспринимаешь вопросы и критику. В данном случае она очень даже по делу.
Вариантов расстановки этих палочек и их количества просто немеряно. 
Соответственно вся теория и разметка поплывет.

 
Grigori.S.B #:

Сергей, ты зря так в штыки воспринимаешь вопросы и критику. В данном случае она очень даже по делу.
Вариантов расстановки этих палочек и их количества просто немеряно. 
Соответственно вся теория и разметка поплывет.

нет никаких штыков. Палочки расставляются просто, я лет 7 назад индюк писал, в зависимости от тайма, например если на Д1, есть откаты, то значит есть тренд на Д1, потом нв Н6 и на уменьшение.. Не особо сложно все. Тут не нужна точностть, важно направление в котором тренд идет

 
Sergey Lazarenko #:

нет никаких штыков. Палочки расставляются просто, я лет 7 назад индюк писал, в зависимости от тайма, например если на Д1, есть откаты, то значит есть тренд на Д1, потом нв Н6 и на уменьшение.. Не особо сложно все. Тут не нужна точностть, важно направление в котором тренд идет

Палочки, откаты - это все субъективно.
Без откатов движения цены не бывает.

 

Нефть марки WTI

XTIUSD

   

 

 



 

XNGUSD

Натуральный газ

Зеркальный уровень

 


Лимитный игрок

 


Консолидация под уровнем


 

S&P500

Лонг в пробой

  



 
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Технология эффективной торговли на бирже. 2008 год. Александр Герчик. Для олдов
 

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