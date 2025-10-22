Тренд и уровни - страница 9
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Длинные(ну не сильное конечно) на свечках пошли, не прижимает к уровню, что успокаивает. Сегодня кстати день то голый абсолютно, нету в календаре ничего, только спрос и предложение в деле, ничто не отвлекает, все чисто по технике должно идти.
Мастер-фломастер, сеньор Герчик Александр Михайлович комментируют сделки присланные для комментариев в прямом эфире
ну это как то не камильфо для аругмента, ведь мы пытаемся разобраться в технике, конкретных приемах, как действовать при Бай/Sell, а не обсуждаем где Герчик берет деньги, уточню, ты можешь сказать, что в технике Герчика криво/косо? Если есть что сказать, говори, а где Герчик берет деньги я(да и все) знают, это неинтересно
Это подходящий и абсолютно достаточный аргумент. Почему Маск просто строит машины и ракеты, а не семинарит про успешный автомобильный и космический бизнес? Почему Потанин просто добывает никель, а не ведет онлайн-курсы по добыче никеля? Почему Брин просто рулит Гуглом, а не торгует книгами типа "Создание прибыльных поисковых систем с нуля за 30 дней"?
Потому что:
1) в занятии непосредственно своим делом человек максимально успешен, любые косвенные около-занятия снизят его эффективность
2) на болтовню и учительство нет времени, ведь преподавательство это совершенно отдельная полноценная занятость, а ведь нужно делом заниматься
3) никто по возможности, а уж тем более по доброй воле не делится ценными секретами, ведь это ноу-хау и преимущество перед конкурентами
И вроде всем это понятно и очевидно, вот только денег очень хочется, поэтому критическое мышление отключается и народ начинает верить, что почему-то именно трейдинг это такой совершенно особенный род деятельности, где добрые дяденьки за деньги малые все расскажут и всему научат. Еще и топят за гуру как за мать родную, пасти готовы рвать супостатам. На самом деле не за него, конечно, а за обещание красивой жизни через простые действия, печет от тех, кто на это покушается своими сомнениями и критикой.
Вот такие простые соображения, я уж не говорю про всякие там тесты, стейты, мониторинги и прочую занудную ерунду, это же только всяким ботанам интересно.
Это подходящий и абсолютно достаточный аргумент. Почему Маск просто строит машины и ракеты, а не семинарит про успешный автомобильный и космический бизнес? Почему Потанин просто добывает никель, а не ведет онлайн-курсы по добыче никеля? Почему Брин просто рулит Гуглом, а не торгует книгами типа "Создание прибыльных поисковых систем с нуля за 30 дней"?
Потому что:
1) в занятии непосредственно своим делом человек максимально успешен, любые косвенные около-занятия снизят его эффективность
2) на болтовню и учительство нет времени, ведь преподавательство это совершенно отдельная полноценная занятость, а ведь нужно делом заниматься
3) никто по возможности, а уж тем более по доброй воле не делится ценными секретами, ведь это ноу-хау и преимущество перед конкурентами
И вроде всем это понятно и очевидно, вот только денег очень хочется, поэтому критическое мышление отключается и народ начинает верить, что почему-то именно трейдинг это такой совершенно особенный род деятельности, где добрые дяденьки за деньги малые все расскажут и всему научат. Еще и топят за гуру как за мать родную, пасти готовы рвать супостатам. На самом деле не за него, конечно, а за обещание красивой жизни через простые действия, печет от тех, кто на это покушается своими сомнениями и критикой.
Вот такие простые соображения, я уж не говорю про всякие там тесты, стейты, мониторинги и прочую занудную ерунду, это же только всяким ботанам интересно.
тут у тебя слабое место вылезло, а у кого тогда учиться? Маск, Потанину, Брину явно некогда, да и не интересно, или жаба давит секреты выдавать, а все другие не подходят, как учится то? Пояснишь?
Это подходящий и абсолютно достаточный аргумент. Почему Маск просто строит машины и ракеты, а не семинарит про успешный автомобильный и космический бизнес? Почему Потанин просто добывает никель, а не ведет онлайн-курсы по добыче никеля? Почему Брин просто рулит Гуглом, а не торгует книгами типа "Создание прибыльных поисковых систем с нуля за 30 дней"?
Потому что:
1) в занятии непосредственно своим делом человек максимально успешен, любые косвенные около-занятия снизят его эффективность
2) на болтовню и учительство нет времени, ведь преподавательство это совершенно отдельная полноценная занятость, а ведь нужно делом заниматься
3) никто по возможности, а уж тем более по доброй воле не делится ценными секретами, ведь это ноу-хау и преимущество перед конкурентами
И вроде всем это понятно и очевидно, вот только денег очень хочется, поэтому критическое мышление отключается и народ начинает верить, что почему-то именно трейдинг это такой совершенно особенный род деятельности, где добрые дяденьки за деньги малые все расскажут и всему научат. Еще и топят за гуру как за мать родную, пасти готовы рвать супостатам. На самом деле не за него, конечно, а за обещание красивой жизни через простые действия, печет от тех, кто на это покушается своими сомнениями и критикой.
Вот такие простые соображения, я уж не говорю про всякие там тесты, стейты, мониторинги и прочую занудную ерунду, это же только всяким ботанам интересно.
допустим, что все именно так, как ты написал...
Вопрос...Зачем ты то тратишь свое время на то, чтобы объяснить это какому-то глупому несмышлёному незнакомому человеку))) Займись делом, улети на Луну)
А по поводу Маска и прочих, скорее всего это лишь исключение из правил, но это не значит, что правил не существует.
Каждому человеку, достигшему определенных высот в абсолютно любой сфере, рано или поздно хочется передать знания. Доктора, спортивные тренеры, учителя, да хоть тупо сантехник... так устроен мир и эволюция развития человека, в передаче знаний последующим поколениям. Если тебе в 50 не захочется никого ничему научить, скорее всего ты сам ничего не умеешь. И деньги тут уже не причем. С собой ты их все равно не унесешь... Хочется оставить иной след на земле... Послушай Тинькова например... Захотелось ему кроме того, чтобы набить свои карманы, оставить что-то доброе и светлое. Пусть и через такое серьезное испытание, как болезнь... Решил создать фонд в России для лечения больных раком.
Ты слишком поверхностный. Все на деньгах у тебя закручено. А потому ты не интересен для последующей дискуссии... Удачи на Луне)))Ну или возвращайся, как подрастешь!
Вопрос...
ты смотришь разбор? Там про все есть, про Евро/Ауди, Бай которая, про Биткоин, и самое интересное про признаки ЛП в канале 19:20 по таймингу, четко вообще, я такое не встречал раньше, и вот еще, про распил уровня ,и как там действовать
кстати, про Ауди (не ту которая машина) :-)
кто знает почему им торгуют "имена" ?
ты смотришь разбор? Там про все есть, про Евро/Ауди, Бай которая, про Биткоин, и самое интересное про признаки ЛП в канале 19:20 по таймингу, четко вообще, я такое не встречал раньше, и вот еще, про распил уровня ,и как там действовать
в записи посмотрю..
кстати, про Ауди (не ту которая машина) :-)
кто знает почему им торгуют "имена" ?
какие еще имена? ничего не поняла
в записи посмотрю..
какие еще имена? ничего не поняла
Герчик, в частности. "Гуры" технического развода анализа
Герчик, в частности. "Гуры" технического развода анализа
ну так, к сведенью, не торгует он форекс совсем. Он просто делает анализ направления рынка... не более.. Так что ГЛУПО говорить то, чего не знаешь)))
А смотреть или нет его анализ, дело ваше... Че ж он как заноза в заднице у вас торчит))) Вряд ли успешного трейдера будет напрягать кто-то другой) Займитесь уже своей торговлей...