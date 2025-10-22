Тренд и уровни - страница 230
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Есть простой и понятный признак. Не могу с уверенностью сказать, что он будет работать на форекс, где котировки кухня рисует как ей надо, но на бирже работает неплохо.
Итак, чтобы с высокой долей вероятности предугадать отскок или пробой уровня, нужно смотреть на поведение цены при подходе к нему.
Практика показывает, что при быстром, импульсном подходе к уровню будет отскок, а при плавном, длительном со множеством сделок подходе к уровню - он скорее всего будет пробит.
Как и почему это работает?
Давайте представим себе, что уровень это просто чья-то крупная лимитная заявка, что в большинстве случаев так и есть.
Чтобы эту заявку разобрать, нужна кучка денег по рынку - разъесть плотность.
У какой группы участников по-вашему скорее найдётся нужная сумма - у большой или у маленькой?
Может сложиться ситуация, когда пришёл крупняк и лимитку разобрали в два счёта, но это случается РЕЖЕ, чем планомерное разъедание плотности за несколько подходов.
Конечно же имеют значение как величина плотности на уровне, так и входящий поток рыночных заявок (даже важнее для нас!).P.S. Если вырвешься из цепких лап Шмёбиус-Ведробиуса, покажу ещё несколько приёмов прибыльной торговли.
Предугадать кто сейчас совершит сделку (бык, медведь) и какой величины - НЕВОЗМОЖНО, но можно увидеть лимитные заявки в стакане - это "ухабы", на которых цена будет "спотыкаться" вплоть до отскоков.
И, если я на бирже вижу хотя бы плотности в стакане ("дорогу" по которой предстоит пройти цене), то вам на форексе недоступно даже это.
Скучал по мне, Ведробиус? Три недели прошло.
Серебро
Локально тренд вверх
Внутри-дня, пока откат.. для Точки входа в пробой, нужно чтоб появился разворот вверх
Во время "тестирования", которую у нас принято называть проторговкой, плотность под-ели и при очередном подходе она тупо закончилась.
Но для вас на форексе правило можно сформулировать проще: если долго мучиться, то пробить получится.
Логика есть. Но это же не централизованный фондовый рынок, на котором каждая акция торгуется на своей бирже.
Крипто бирж много и плотность распределения лимитных заявок на одной бирже может не коррелировать с другой биржей.
Логика есть. Но это же не централизованный фондовый рынок, на котором каждая акция торгуется на своей бирже.
Крипто бирж много и плотность распределения лимитных заявок на одной бирже может не коррелировать с другой биржей.
Да!
А поскольку роботы-арбитражники выравнивают цены между площадками очень быстро, то зачастую цена бьётся буквально об ничто.
Но неверно было бы думать, будто лимитные заявки внутри одной площадки - сколь бы то ни было статичное явление... ровно наоборот! Найти достойную внимания плотность (на круглом числе, не снимающуюся при подходе цены, с прошедшими по её цене объёмами, ...) это большая удача сейчас. В итоге на ликвидных инструментах творится такой хаос, что чёрт ногу сломит, человеческий мозг не хочет такое анализировать ))
Японская йена
W1, Тренд в Шорт, цена пребывает в коррекционном откате
Д1, вчерашний бар, паранормальный, а значит вероятность возврата назад - высока
Н1, Накопление над уровнем..
М5, Поджатие
Японская йена
W1, Тренд в Шорт, цена пребывает в коррекционном откате
Д1, вчерашний бар, паранормальный, а значит вероятность возврата назад - высока
Н1, Накопление над уровнем..
М5, Поджатие
сходило 1 к 9
AUDCAD
Все готово к выстрелу..
М5, Поджатие
Ёпрст..в конце дня, в пятницу, "поджалось" ...НЕИБЫВАЛОЕ